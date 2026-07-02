Dónde y a qué hora ver a Suiza vs. Argelia en TV y streaming. Foto referencial de archivo redes sociales Selección de Suiza

Este jueves Suiza se mide con Argelia en el último partido de la jornada por los 16avos de final del Mundial 2026.

El conjunto europeo viene de alzarse por 2-1 ante Canadá al cerrar la fase de grupos.

Por su lado, el combinado africano tuvo un último empate a 3 con Austria.

Cuándo juega Suiza vs. Argelia

El partido de Suiza contra Argelia es este jueves 2 de julio a las 23:00 horas de Chile.

Para este compromiso las selecciones se trasladan hasta el Estadio BC Place Vancouver de Canadá.

Dónde ver a Suiza vs. Argelia

El partido de Suiza contra Argelia se transmite en el canal DSports de DirecTV.

La cobertura online del compromiso va por las plataformas DGO y Paramount+.