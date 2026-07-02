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    Dónde y a qué hora ver a Suiza vs. Argelia en TV y streaming

    Las selecciones juegan el último partido del día por los 16avos del Mundial.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Dónde y a qué hora ver a Suiza vs. Argelia en TV y streaming. Foto referencial de archivo redes sociales Selección de Suiza

    Este jueves Suiza se mide con Argelia en el último partido de la jornada por los 16avos de final del Mundial 2026.

    El conjunto europeo viene de alzarse por 2-1 ante Canadá al cerrar la fase de grupos.

    Por su lado, el combinado africano tuvo un último empate a 3 con Austria.

    Cuándo juega Suiza vs. Argelia

    El partido de Suiza contra Argelia es este jueves 2 de julio a las 23:00 horas de Chile.

    Para este compromiso las selecciones se trasladan hasta el Estadio BC Place Vancouver de Canadá.

    Dónde ver a Suiza vs. Argelia

    El partido de Suiza contra Argelia se transmite en el canal DSports de DirecTV.

    La cobertura online del compromiso va por las plataformas DGO y Paramount+.

    Más sobre:FútbolMundialMundial 2026Copa del MundoCopa del Mundo 2026Partidos hoyMundial hoySuizaArgeliaSuiza - ArgeliaSuiza vs ArgeliaDónde verVer en vivoVer onlineVer en streamingHorarioQuién transmite

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