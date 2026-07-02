Figura de Senegal anuncia que se aparta de su selección mientras Pape Thiaw siga siendo el técnico

Este miércoles se dio uno de los grandes partidos de los dieciseisavos de final del Mundial de Norteamérica 2026. La selección de Senegal se enfrentó a Bélgica y el cuadro africano se imponía por 2-0 hasta el minuto 85 del partido.

En los instantes finales, el cuadro europeo logró marcar el 2-2 que extendió la definición al tiempo extra, instancia en la que Bélgica logró imponerse por 3-2 con un penal en el final.

Esta situación terminó con un ambiente poco grato en la interna de Senegal. Pape Gueye, una de las figuras de Los Leones de Teranga, acabó utilizando sus redes sociales para comunicar que se aleja de la selección mientras continúe en el cargo el actual cuerpo técnico liderado por Pape Thiaw.

El mediocampista del Villarreal, quien fue sustituido en el minuto 66 del partido, explicó en zona mixta su descontento con la modificación.

“Me encontraba perfectamente, estaba bien físicamente. Es el entrenador el que decide, y listo”. Minutos más tarde, utilizó sus redes sociales para comunicar una decisión de fuertes repercusiones: “Mientras siga este equipo técnico, haré una pausa en la selección”, escribió.

Con esto, ahora la Federación Senegalesa de Fútbol debe enfrentar esta polémica que se da entre uno de sus jugadores más destacados y el cuerpo técnico.

Con esto el futuro del seleccionador senegalés quedó en suspenso, pues ahora la Federación deberá decidir si mantiene su respaldo al actual entrenador o si considera la posibilidad de un relevo en busca de calmar los ánimos con una de sus figuras.

Las explicaciones de Thiaw

En la conferencia de prensa posterior, el DT de Senegal se refirió a la eliminación. “Es una derrota muy cruel, porque estábamos bien e íbamos ganando por 2-0, pero el partido no dura 85 minutos y ellos remontaron y no pudimos manejar las cosas atrás. Hay que felicitar a Bélgica”.

En cuanto al penal que permitió el triunfo belga, indicó que “prefiero no interpretar, porque cada uno tiene su opinión, yo prefiero no comentar la decisión de árbitro”.

“Teníamos el partido en las manos, pero retrocedimos porque queríamos mantener el marcador. Cuando encajamos el 2-1 nos echamos a atrás, nos volvieron a marcar y, aunque quisimos levantar el ánimo no fue fácil”, concluyó.

Por su parte, al término del encuentro, el entrenador de Bélgica, Rudi García, ofreció su visión sobre el desenlace y el comportamiento táctico de sus rivales.

“Conocemos a estos equipos; pierden su estructura táctica hacia el final del partido. También sabíamos que con el 0-2 harían todo lo posible por proteger su portería, lo cual en mi opinión es un grave error. Recuérdenme que, cuando vayamos ganando 0-2, no hagamos eso. Porque cuando encajas un gol como el que encajaron con el 1-2, el partido cambia por completo”, lanzó.

“En el fútbol, todo es posible mientras creas. La fuerza de este grupo también reside en los que salen del banquillo. No se pueden conseguir resultados con solo 11 jugadores”, remató García.