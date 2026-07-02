SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    La preocupación del DT de Inglaterra a días del duelo ante México: “No hay forma de adaptarnos; es imposible en cuatro días”

    Thomas Tuchel abordó los problemas que le traerá a la selección europea jugar los octavos de final del Mundial en el estadio Azteca, a 2.240 metros sobre el nivel del mar.

    Matías ParkerPor 
    Matías Parker
    Harry Kane tenía la llave para remontar ante la República Democrática del Congo. Foto: fifa.com.

    Inglaterra sufrió para meterse en los octavos de final del Mundial 2026. El equipo europeo debió extremar sus recursos, además de rendirse ante el talento de Harry Kane, para vencer por 2-1 a la sorprendente RD Congo. El delantero anotó un doblete y se metió de lleno en la lucha por la Bota de Oro. Está a un gol de Lionel Messi, quien lidera con seis conversiones.

    En la conferencia de prensa, sin embargo, Thomas Tuchel, el DT de Inglaterra, dejó de lado los festejos por el sufrido triunfo para evidenciar su preocupación de cara a la siguiente fase que los medirá ante México (domingo, a las 20 horas). El duelo se jugará en el estadio Azteca, a 2.240 metros sobre el nivel del mar, una condición que, según Tuchel, les complica por los pocos días de preparación de cara al cotejo. Los dirigidos por Javier Aguirre vienen de vencer por 2-0 a Ecuador, en una presentación que sirvió para la ilusionar a toda la parcialidad local.

    “Estamos listos para el calor por el entrenamiento en Florida, pero no podemos adaptarnos a la altitud. Es una gran ventaja para México", señaló la cabeza del equipo europeo.

    El estratega continuó con sus descargos: “No tenemos forma de adaptarnos a la altitud en tan poco tiempo. Ese proceso lleva mucho tiempo y, físicamente, es imposible en tres o cuatro días. Será una gran desventaja para nosotros, pero estamos listos para el desafío… y seguro habrá más obstáculos”, afirmó.

    Sin embargo, a Tuchel le genera ilusión enfrentar a México en el estadio Azteca. “Es quizás uno de los encuentros más hermosos y emocionantes que se pueden disputar: jugar contra México en el Azteca”, señaló. De alguna manera, el exfutbolista alemán recordó el último duelo que los ingleses disputaron en esa cancha, en la derrota frente a Argentina, en el Mundial de 1986, con Diego Armando como principal figura.

    Para cerrar, Tuchel realizó una especial petición para que en Inglaterra todos puedan disfrutar del partido, incluso los niños que deben asistir al colegio. "Quedan muchos días de colegio por delante, pero el Mundial es cada cuatro años. Dentro de cuatro días habrá un partido muy, muy importante. Necesitamos el apoyo de todos, y especialmente el de los niños”, dijo el DT.

    Por su parte, Harry Keane, la leyenda de Inglaterra, reconoció sus ganas de enfrentar a los aztecas. “Toca disfrutar el momento, regresar, recuperar fuerzas y pensar en el siguiente partido, que será aun más difícil: contra México. En México, qué partido tan extraordinario nos espera. Obviamente, pronto cambiaremos el chip para centrarnos en eso, pero por ahora, simplemente disfrutemos de estos instantes”, comentó.

    México e Inglaterra se han enfrentado en 9 ocasiones a lo largo de la historia. Los europeos registran 6 victorias, mientras que los norteamericanos suman dos triunfos. Ambas escuadran han igualado en una oportunidad.

    La última vez que México venció a Inglaterra fue el 9 de junio de 1985 en el Estadio Ciudad de México (Azteca) con un marcador de 1-0 gracias a un gol de Luis Flores. Desde entonces, los cuatro enfrentamientos más recientes terminaron con victorias inglesas.

    Más sobre:FútbolMundial 2026InglaterraMéxicoOctavos de finalTuchelKane

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Gobierno anuncia subsidios a la contratación para generar 50 mil empleos y enfrentar la “emergencia laboral”

    Leiva (PS) y dictamen de Contraloría por Steinert: “Esperamos que el gobierno responda con la misma severidad que el órgano contralor”

    Por dictamen de Contraloría sobre Steinert: Urrutia (FA) dice que analizarán pasos a seguir y emplaza a Kast a “no evadir su responsabilidad”

    Inspección nocturna de Contraloría detecta pacientes con más de 10 horas de espera en Urgencia de Hospital de Coquimbo

    Ministerio Público formalizará a exsocio de Buk por presunto delito de estafa

    Kaiser insiste en proyecto de indulto general a uniformados y emplaza al Presidente Kast: “Hasta el momento no ha hecho nada”

    Lo más leído

    1.
    “Estaba tan feliz cuando cancelamos sus visas”: secretario de seguridad de Estados Unidos celebra la eliminación de Irán

    “Estaba tan feliz cuando cancelamos sus visas”: secretario de seguridad de Estados Unidos celebra la eliminación de Irán

    2.
    La fallida promesa de hacer el “mejor Mundial de la historia”: zoom a la era Beccacece, el DT que nunca convenció a Ecuador

    La fallida promesa de hacer el “mejor Mundial de la historia”: zoom a la era Beccacece, el DT que nunca convenció a Ecuador

    3.
    El orgullo de Pochettino tras avanzar a octavos de final del Mundial con Estados Unidos: “Este plantel se merece todo”

    El orgullo de Pochettino tras avanzar a octavos de final del Mundial con Estados Unidos: “Este plantel se merece todo”

    4.
    Domínguez lo reconoce en pleno Mundial: Conmebol evalúa trasladar la Copa América de forma permanente a Estados Unidos

    Domínguez lo reconoce en pleno Mundial: Conmebol evalúa trasladar la Copa América de forma permanente a Estados Unidos

    5.
    “El sueño americano está muy vivo”: el mundo reacciona frente a la brillante clasificación a octavos de Estados Unidos

    “El sueño americano está muy vivo”: el mundo reacciona frente a la brillante clasificación a octavos de Estados Unidos

    6.
    Histórico de Portugal pide respeto por Cristiano Ronaldo: “Los jugadores tienen que correr para él”

    Histórico de Portugal pide respeto por Cristiano Ronaldo: “Los jugadores tienen que correr para él”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y la zona central: cuándo y dónde caerán las precipitaciones

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y la zona central: cuándo y dónde caerán las precipitaciones

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Estudio descubre una fuente “inagotable” de células inmunitarias que combaten el cáncer

    Estudio descubre una fuente “inagotable” de células inmunitarias que combaten el cáncer

    ¿Qué pasó con el fenómeno El Niño? Cuándo se manifestará en Chile con lluvias intensas

    ¿Qué pasó con el fenómeno El Niño? Cuándo se manifestará en Chile con lluvias intensas

    Servicios

    Rating del miércoles 1 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 1 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a O’Higgins vs. Colo Colo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a O’Higgins vs. Colo Colo en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Suiza vs. Argelia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Suiza vs. Argelia en TV y streaming

    Leiva (PS) y dictamen de Contraloría por Steinert: “Esperamos que el gobierno responda con la misma severidad que el órgano contralor”
    Chile

    Leiva (PS) y dictamen de Contraloría por Steinert: “Esperamos que el gobierno responda con la misma severidad que el órgano contralor”

    Rating del miércoles 1 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Por dictamen de Contraloría sobre Steinert: Urrutia (FA) dice que analizarán pasos a seguir y emplaza a Kast a “no evadir su responsabilidad”

    Gobierno anuncia subsidios a la contratación para generar 50 mil empleos y enfrentar la “emergencia laboral”
    Negocios

    Gobierno anuncia subsidios a la contratación para generar 50 mil empleos y enfrentar la “emergencia laboral”

    Ministerio Público formalizará a exsocio de Buk por presunto delito de estafa

    Más de la mitad de las negociaciones colectivas de la industria minera programadas para el 2026 están listas: restan 17

    Qué es el viento puelche, el fenómeno que dejó cortes de luz y daños en la Región del Biobío
    Tendencias

    Qué es el viento puelche, el fenómeno que dejó cortes de luz y daños en la Región del Biobío

    ¿Qué pasó con el fenómeno El Niño? Cuándo se manifestará en Chile con lluvias intensas

    Estudio descubre una fuente “inagotable” de células inmunitarias que combaten el cáncer

    Figura de Senegal anuncia que se aparta de su selección mientras Pape Thiaw siga siendo el técnico
    El Deportivo

    Figura de Senegal anuncia que se aparta de su selección mientras Pape Thiaw siga siendo el técnico

    La preocupación del DT de Inglaterra a días del duelo ante México: “No hay forma de adaptarnos; es imposible en cuatro días”

    “Ahora tal vez buscará otro Beccacece, alguien maleable, obediente”: en Ecuador ningunean al ex DT de la U

    El cerebro detrás de los nuevos automóviles: cómo los semiconductores están reescribiendo la experiencia de conducir
    Tecnología

    El cerebro detrás de los nuevos automóviles: cómo los semiconductores están reescribiendo la experiencia de conducir

    Casi 8 millones de pesos: así es el exclusivo notebook de doble pantalla de ASUS que llega a Chile

    Fin de una era: PlayStation dejará de fabricar juegos en formato físico a partir de este año

    The Beatles, Japón, 1966: cómo el orden de Tokio desnudó el peor momento de la banda en vivo
    Cultura y entretención

    The Beatles, Japón, 1966: cómo el orden de Tokio desnudó el peor momento de la banda en vivo

    De canción de relleno a sonar en la campaña de Trump: la historia de YMCA, el himno eterno de Village People

    El furor de la película de Michael Jackson y las biopics bajo la lupa del archivo de Getty Images

    Zelenski promete que Ucrania responderá al ataque masivo de Rusia sobre Kiev: “De eso no hay duda”
    Mundo

    Zelenski promete que Ucrania responderá al ataque masivo de Rusia sobre Kiev: “De eso no hay duda”

    Irán critica la reunión de Estados Unidos con una docena de países de la región: “Busca ocultar su comportamiento ilegal”

    OMS declara el fin del brote de hantavirus relacionado con el crucero MV Hondius

    Benjamín Nast recomienda las tres recetas imperdibles de su libro “¡Tengo hambre papá!”
    Paula

    Benjamín Nast recomienda las tres recetas imperdibles de su libro “¡Tengo hambre papá!”

    Hablemos de amor: el amor no siempre llega haciendo ruido

    El club de la migraña: comprender juntas ese dolor que no se explica