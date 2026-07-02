La preocupación del DT de Inglaterra a días del duelo ante México: “No hay forma de adaptarnos; es imposible en cuatro días”

Inglaterra sufrió para meterse en los octavos de final del Mundial 2026. El equipo europeo debió extremar sus recursos, además de rendirse ante el talento de Harry Kane, para vencer por 2-1 a la sorprendente RD Congo. El delantero anotó un doblete y se metió de lleno en la lucha por la Bota de Oro. Está a un gol de Lionel Messi, quien lidera con seis conversiones.

En la conferencia de prensa, sin embargo, Thomas Tuchel, el DT de Inglaterra, dejó de lado los festejos por el sufrido triunfo para evidenciar su preocupación de cara a la siguiente fase que los medirá ante México (domingo, a las 20 horas). El duelo se jugará en el estadio Azteca, a 2.240 metros sobre el nivel del mar, una condición que, según Tuchel, les complica por los pocos días de preparación de cara al cotejo. Los dirigidos por Javier Aguirre vienen de vencer por 2-0 a Ecuador, en una presentación que sirvió para la ilusionar a toda la parcialidad local.

“Estamos listos para el calor por el entrenamiento en Florida, pero no podemos adaptarnos a la altitud. Es una gran ventaja para México", señaló la cabeza del equipo europeo.

El estratega continuó con sus descargos: “No tenemos forma de adaptarnos a la altitud en tan poco tiempo. Ese proceso lleva mucho tiempo y, físicamente, es imposible en tres o cuatro días. Será una gran desventaja para nosotros, pero estamos listos para el desafío… y seguro habrá más obstáculos”, afirmó.

Sin embargo, a Tuchel le genera ilusión enfrentar a México en el estadio Azteca. “Es quizás uno de los encuentros más hermosos y emocionantes que se pueden disputar: jugar contra México en el Azteca”, señaló. De alguna manera, el exfutbolista alemán recordó el último duelo que los ingleses disputaron en esa cancha, en la derrota frente a Argentina, en el Mundial de 1986, con Diego Armando como principal figura.

Para cerrar, Tuchel realizó una especial petición para que en Inglaterra todos puedan disfrutar del partido, incluso los niños que deben asistir al colegio. "Quedan muchos días de colegio por delante, pero el Mundial es cada cuatro años. Dentro de cuatro días habrá un partido muy, muy importante. Necesitamos el apoyo de todos, y especialmente el de los niños”, dijo el DT.

Por su parte, Harry Keane, la leyenda de Inglaterra, reconoció sus ganas de enfrentar a los aztecas. “Toca disfrutar el momento, regresar, recuperar fuerzas y pensar en el siguiente partido, que será aun más difícil: contra México. En México, qué partido tan extraordinario nos espera. Obviamente, pronto cambiaremos el chip para centrarnos en eso, pero por ahora, simplemente disfrutemos de estos instantes”, comentó.

México e Inglaterra se han enfrentado en 9 ocasiones a lo largo de la historia. Los europeos registran 6 victorias, mientras que los norteamericanos suman dos triunfos. Ambas escuadran han igualado en una oportunidad.

La última vez que México venció a Inglaterra fue el 9 de junio de 1985 en el Estadio Ciudad de México (Azteca) con un marcador de 1-0 gracias a un gol de Luis Flores. Desde entonces, los cuatro enfrentamientos más recientes terminaron con victorias inglesas.