Diego Ibáñez: “Lo que está intentando empujar Paulina Núñez es hacer un diálogo honesto, lo que no ha podido conducir Quiroz”

“Si tú estás pidiendo que apoyemos una megarreforma, pero, por el otro lado, estás dando cancha abierta a tu infantería de combate en el Congreso, creo que eso es incoherente”, asegura el senador Diego Ibáñez (FA), apuntando al Presidente José Antonio Kast por la acusación constitucional en contra de Nicolás Grau impulsada por el Partido Republicano. En el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, entrevistado por Rodrigo Álvarez y Jorge Arellano, el parlamentario aseguró también que actuarán en “bloque” para redactar “una batería de indicaciones”, y valoró la mesa de trabajo impulsada por la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN).

¿Con qué sensación quedó luego de que el Senado rechazara la AC en contra de Grau?

Me parece que es una buena noticia que el Senado finalmente haya rechazado esta acusación constitucional que, por lo demás, en el fondo, no tenía fundamentos (...). Creo que es tremenda derrota para los libertarios y sobre todo para el partido del Presidente Kast, que no le colocó atajo a esto, dejó hacer y que hoy se convierte en una tremenda derrota también para el gobierno.

¿Quién tiene que tomar carta en el asunto?

Lo que veo es que hay una falta de conducción del partido del Presidente, del Partido Republicano, que a mi juicio está desechando la posibilidad de construir transversalidad.

¿Usted esperaba que el Presidente interviniera?

Totalmente. Creo que hay una falta de conducción (...). Si tú estás pidiendo que apoyemos una megarreforma, pero, por el otro lado, estás dando cancha abierta a tu infantería de combate en el Congreso, creo que eso es incoherente. Por eso es una muy buena noticia que parte del Congreso firme transversalmente un aumento de los requisitos de la acusación constitucional, porque no solamente beneficia al actual gobierno, sino que a todos los que vengan y crea un clima de diálogo que es lo que, yo creo, está intentando empujar la presidenta del Senado, Paulina Núñez, con una mesa política para tratar de estrechar la conversación y hacer un diálogo honesto, que es el que no ha podido conducir el ministro Quiroz.

¿De qué manera pretenden influir en la megarreforma considerando que esta sigue avanzando a pesar de la oposición? ¿Lo harán en bloque?

Sí, primero que todo lo vamos a hacer en bloque. Lo hemos conversado con los senadores, estamos preparando una batería de indicaciones que van enfocadas en tres dimensiones. Primero, en fortalecer el poder de la pequeña y mediana empresa en el mercado, en el acceso a las ventas del comercio (...). Lo segundo es una batería de indicaciones para fortalecer la industrialización (...). Y, una tercera área, es tratar de evitar el déficit profundo que se va a generar con la baja de impuestos a las grandes empresas. Queremos recoger la propuesta de los alcaldes, de derecha e izquierda, que han establecido un mecanismo distinto de cobro de contribuciones para no generar un forado en el Fondo Común Municipal. En esa dirección vamos a trabajar todos juntos como oposición. Vamos a participar de la Comisión de Hacienda y también vamos a participar de la mesa que está convocando la presidenta Paulina Núñez, con muchas ganas para ir allá también a conversar nuestras ideas y esperemos que el gobierno, que generalmente el ministro Quiroz es quien tiene la manija para aprobar o desaprobar lo que esa mesa proponga, se allane a conversar con quien piense distinto, porque está absolutamente obtuso y obsesionado en una propuesta que no tiene prestigio técnico ni social.

¿Qué recepción tuvieron los ministros hacia las propuestas que ustedes entregaron?

Quiero ser lo más transparente posible: el ministro nos respondió por escrito (...). En esa respuesta lo que nos propone es que van a mantener el corazón de su proyecto, que es la rebaja impositiva del 27% al 23% (...) pero están reevaluando lo que es el crédito al empleo, están evaluando iniciativas que digan relación con la industria de servicios y están evaluando hacer modificaciones a lo que es la invariabilidad tributaria. ¿Es suficiente aquello para que nosotros nos sumemos a una propuesta? Creemos que no, porque, de partida, no responde todas las inquietudes del Consejo Fiscal Autónomo, que lo que pide es nuevos mecanismos de recaudación y mecanismos antievasión y antielusión. Lo que le propusimos al gobierno fue: por qué no hacemos converger el gasto con el ingreso para que la disminución de recaudación de las grandes empresas se netee mediante, por ejemplo, una ofensiva a la evasión y la ilusión del impuesto corporativo.

¿Van a recoger también las propuestas del PPD? Pedro Araya ha expresado preocupación por las medidas medioambientales de la megarreforma.

Así es. Lo que estoy planteando es el documento que presentó el Frente Amplio. El PPD, hemos conversado con el senador Celis también, está muy preocupado del tema medioambiental (...) y naturalmente eso también va a estar dentro de las indicaciones.

En su Congreso Ideológico el FA se definió como un partido socialista, lo que generó reacción en el PS.

(Sonríe). Ayer justamente nos molestaban harto, el senador De Urresti, Fidel Espinoza, Juan Luis Castro nos decían ‘vengan para acá: si quieren ser socialistas, vengan para acá’.

¿Eso está muy lejos de la realidad?

Nosotros tenemos una fuerza distinta (...). Lo conversaba con Paulina Vodanovic; tengo la mejor opinión de ella, que el socialismo o las ideas socialistas en el mundo no se remiten a un partido, a un nombre, a un apellido, sino que son una mirada, una cosmovisión que pretende contribuir a la mayor justicia social, a los valores humanistas y desde allí nosotros nos inscribimos como Frente Amplio y no es nada nuevo. Si ves la declaración de principios de los antiguos partidos del FA, Convergencia Social, o el actual Frente Amplio, dice exactamente lo mismo.

¿Cuál es su candidata para liderar el FA: Constanza Martínez o Gael Yeomans?

Eso está en debate, no me voy a anteponer a listas que están apostando a inscribirse y colaborar siempre para tener un Frente Amplio bien fuerte y robusto. Las dos me parecen excelentes lideresas del Frente Amplio.