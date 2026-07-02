Megarreforma: Quiroz cede y acepta conformar mesa de negociación impulsada por presidenta del Senado

La presión pudo más y finalmente el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, accedió a participar, al menos del primer encuentro, de una mesa de negociación por el megaproyecto de reconstrucción y reactivación económica.

Este espacio para intentar acercar posiciones había sido planteado por la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), a contrapelo del mismo Quiroz, quien se había opuesto sistemáticamente a conformar una mesa de esa naturaleza. A cambio, el titular de Hacienda prefería una metodología de trabajo a través del intercambio de propuestas por escrito.

Sin embargo, el ministro se allanó a cambiar su estrategia legislativa ante distintos nuevos argumentos de personeros oficialistas que le recomendaban que lo mejor era buscar un acuerdo más amplio, en vez de apostar exclusivamente al llamado “pirquineo” (consecución de votos descolgados de la oposición).

Uno de los nuevos factores sería la situación judicial del senador Miguel Ángel Calisto (independiente Evópoli), quien, si llegase a ser desaforado o bien perdiese el cargo por la acusación de la Fiscalía, le restaría un voto aliado a La Moneda.

Incluso, en caso de que las conversaciones no fructifiquen, al menos se sincerarían las posturas, acelerando el proceso de votaciones en particular, artículo por artículo, que se iniciará la próxima semana.

Consultado por esta apertura, Quiroz dijo que “en ningún caso, nunca jamás”, se había negado a dialogar. “He conversado siempre. De hecho, vengo aquí a un grupo de parlamentarios con los cuales me he reunido siempre individualmente. Y vamos a ver si es que logramos consensuar algunos puntos y que esto tenga una base de apoyo más amplia”, señaló.

Mesa político-técnica

Así, la propuesta de Núñez (RN), apoyada por otros senadores, se materializó en una reunión realizada a las 18.30 en la sede del Congreso en Santiago, en la que participaron representantes del Ejecutivo y parlamentarios del oficialismo y la oposición.

Además de Quiroz y Núñez, los senadores Iván Moreira (UDI), Javier Macaya (UDI) y Rodolfo Carter (indep. republicano) asistieron en representación del oficialismo.

Por la oposición concurrieron las senadoras Yasna Provoste (DC) y Claudia Pascual (PC), ambas jefas del Comité Unido. De parte del Comité Socialismo Democrático estaban Paulina Vodanovic (presidenta PS) y Loreto Carvajal (PPD).

En modo telemático también se conectaron Andrea Balladares (RN), Luciano Cruz-Coke (Evópoli), Diego Ibáñez (Frente Amplio) y Ricardo Celis (PPD).

En la ocasión, los representantes opositores llevaron la misma propuesta que por escrito que le hicieron llegar al titular de Hacienda y al ministro del Interior, Claudio Alvarado (UDI), el miércoles pasado. En ese documento proponían medidas como la revisión de exenciones tributarias, la reducción de la evasión y la elusión y evaluar políticas que aumenten la recaudación fiscal en el corto y mediano plazo.

Al término del encuentro, los participantes se declararon optimistas. Incluso, la senadora Núñez vaticinó que habría acercamientos en materia tributaria, incluyendo en la rebaja del impuesto a las empresas.

Las tratativas continuarán el viernes en la tarde, ya que se darán este jueves como espacio para socializar posiciones en cada bancada.

Propuestas incómodas

A días de que venza el plazo para presentar indicaciones que corrijan los contenidos del megaproyecto, el objetivo de la reunión, según la presidenta de la Cámara Alta, era al menos tener claro en qué temas sí podría haber avances y cuáles no. “Sin perjuicio del trabajo que se va a dar en las comisiones..., queremos tener una discusión distinta, que al menos tengamos un marco de entendimiento, que sepamos cuáles son las líneas rojas y dónde podemos ir acercando posiciones”, dijo Núñez el martes, luego de que el Senado rechazara los cuatro capítulos de la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau.

Si bien hasta el martes en la noche el gobierno mantenía su resistencia a conformar esta mesa, Paulina Núñez insistió con su planteamiento, junto con expresar que esperaba contar “con la voluntad de todos los sectores y, evidentemente, del Ejecutivo también”.

La jugada de la presidenta de la Cámara Alta desajustaba nuevamente los planes de Quiroz, que prefería reducir el margen de cambios del proyecto, manteniendo el respaldo de 26 senadores afines al gobierno y sumando algunos votos descolgados de la oposición, en cada uno de sus artículos.

La semana pasada, la senadora de Antofagasta también había incomodado a Quiroz al recomendar públicamente postergar la votación en general (idea de legislar), ante el riesgo de ausencias por distintos imprevistos.

Sin embargo, el ministro de Hacienda prefirió correr el riesgo y aprobar la idea de legislar de la megarreforma con los votos justos (26 a favor, 1 abstención y 23 en contra), ya que su apuesta estratégica sigue siendo tratar de sacar la iniciativa lo antes posible del Congreso, dada la incertidumbre económica que genera.

Cita en Hacienda

El encuentro de la tarde fue precedido por otra reunión realizada en la mañana de este miércoles en la sede de la sede del Ministerio de Hacienda, en calle Teatinos.

En sus oficinas, Quiroz recibió a Javier Macaya (UDI), Luciano Cruz-Coke (Evópoli), Rodolfo Carter (Ind. republicano) y a la misma Paulina Núñez (RN), con el fin de tratar de alinear la estrategia de tramitación en la etapa que sigue en el Senado y coordinar algunas indicaciones.

En vista de que el megaproyecto tiene varios ajustes tributarios -además de medidas para la reconstrucción por los incendios en el Biobío, Ñuble y Valparaíso y modificaciones en procedimientos medioambientales- las enmiendas, aun cuando sean sugerencias de legisladores, necesariamente deben contar con patrocinio gubernamental.

Fue en esa reunión en la mañana en la que Quiroz se allanó a participar de la mesa de negociación, lo que implicaba cambiar su estrategia legislativa.