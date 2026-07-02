Ministro de Defensa de Brasil: “Las Fuerzas Armadas deben ser un instrumento de la sociedad para asegurar su soberanía, quienquiera que esté en el poder”

El ministro de Defensa de Brasil, José Múcio Monteiro Filho, es un experimentado político del país que llegó a esa cartera en 2023. Anteriormente, fue ministro de la Secretaría de Relaciones Institucionales y también fue elegido diputado por Pernambuco durante cinco legislaturas.

Visitó Chile para estrechar los lazos bilaterales y sostuvo distintos encuentros con autoridades del país. “Brasil y Chile son buenos socios, son buenos amigos. Solo necesitamos ejercer mejor este enfoque. El intercambio de información, de información tecnológica, es algo muy importante. Necesitamos conversar con las distintas Fuerzas Armadas de la región y lo he estado haciendo. Empecé en Argentina, estoy aquí en Chile, voy a Paraguay, voy a visitar todos los países de Sudamérica, porque necesitamos asegurarnos de que las Fuerzas Armadas no tengan mandatos de gobierno, sino del Estado, que sean funcionarios, digamos, de la Constitución”, dijo en entrevista con La Tercera.

“Por ello es importante que hablemos más entre nosotros. Tenemos muchos problemas comunes: delitos fronterizos, interferencias políticas. Y debemos asegurarnos de que los estados de ánimo de la política, los temas electorales, no nos alejen. Así que vine aquí para que pudiéramos hablar, sobre cuáles son los puntos que tenemos en común y saber cuáles son nuestras diferencias”, añadió.

¿Y qué aspectos se deberían reforzar?

Primero, tenemos que contar con tecnología de equipos de defensa, porque es un área que todo el mundo está desarrollando. Y el producto que más se vende en el mundo hoy en día, no es para la guerra, sino que es para defendernos y para defender nuestra soberanía. Así que creo que este es un punto común. Hay cosas que Chile hace, que necesitamos, cosas que hacemos, que Chile necesita. Solo necesitamos fortalecer los lazos.

El ministro de Defensa, José Múcio Monteiro Filho, durante la entrevista con La Tercera. Foto: Andrés Pérez Foto: Andres Perez Andres Perez

¿Cuáles son los proyectos con mayor prioridad que Brasil tiene en cuanto a la modernización de sus fuerzas armadas?

Creo que nuestra prioridad es fortalecer nuestras relaciones. El arma más poderosa en la defensa de Chile, Brasil y cualquier país es la diplomacia. El soldado más importante de la defensa es el diplomático. Gracias al diplomático no vivimos en conflicto. Algunos países hacen que su diplomacia sea precaria e invierten solo en la guerra. Y lo que necesitamos aquí es fortalecer nuestra diplomacia. Fabricamos submarinos, Gripens, KC 390, que le interesan a Chile. Fabricamos radares fronterizos. Es muy importante. Así que hay mucho. Le he traído al ministro aquí un enorme catálogo de productos de defensa brasileños, que es algo espectacular. Pero he venido a Chile no a vender esos productos, sino a saber lo que podemos hacer juntos. Chile puede ser socio en nuestros proyectos. Desarrollar una tecnología chilena-brasileña para que podamos avanzar más en esta dirección.

Las redes de crimen organizado que operan en nuestros países de la región usan tecnología avanzada. ¿En qué sentido puede reforzarse para hacer frente a este problema?

Eso es un problema en el mundo: el crimen organizado. Tenemos menos problemas con Chile, porque no tenemos frontera. Si preguntas si acaso tenemos una solución para el crimen organizado, no la tenemos. Tenemos que mirar juntos. Ahora, por ejemplo, Estados Unidos decretó que algunas facciones brasileñas son facciones terroristas. Nuestra percepción es distinta, porque nuestra Constitución no establece que bandas de crimen organizado puedan ser una facción terrorista. Podemos afrontar ese problema juntos, podemos ser socios en la solución y evitar una confrontación política.

¿Qué otras amenazas regionales en Brasil son las más preocupantes?

Actualmente estamos en el escenario más delicado para discutir estos temas específicos, porque faltan tres meses para las elecciones en Brasil y, en ellas, los discursos y prácticas a menudo no son compatibles. Y Brasil es hoy un país muy dividido. No tenemos temas consensuales de los que hablar. Porque si miras a estos grupos políticos, tienes mucha más afinidad. Pero nos enganchamos en lo que no es afinidad para poder aumentar el choque, aumentar el combate político. Creo que tendremos que buscar una solución propia a nuestros problemas. Me gustaría mucho ocuparme de mis criminales y saber solucionar mis problemas. Tienes un problema en tu familia, quieres resolverlo tú y no dejarlo al vecino. Pero puedo pedirle consejo al vecino sobre cómo resolver mi problema. Hay una falta de diálogo. Eso es lo que estoy haciendo, estoy hablando. Estoy aquí para escuchar. Invité al ministro de Defensa de Chile para que vaya a Brasil, para que podamos tener algunas reuniones bilaterales, no solo en una operación de dos más dos en el campo de la diplomacia, sino también en el campo militar, porque los gobiernos pasan y las Fuerzas Armadas permanecen. Lo que necesitamos es eliminar de Sudamérica la sombra de que las Fuerzas Armadas son socias en la inestabilidad política. Las Fuerzas Armadas deben ser un instrumento de la sociedad para asegurar su soberanía, quienquiera que esté en el poder.

Estados Unidos lanzó su política de seguridad y se ha centrado más en América Latina. ¿Cómo ve esa situación?

Somos receptivos a consejos y sugerencias, pero no estamos llamados a la sumisión. Chile una vez fue una colonia. Antes Brasil fue colonia. No nos gustaría reiniciar este ciclo.

¿Cómo evalúa la relación con China?

Creo que tenemos que hacer el ejercicio de vivir con todos. No todo el mundo solo tiene cualidades y no todo el mundo solo tiene defectos. Hay cosas de China que nos sirven. Un buen socio comercial, igual que para ustedes. Estados Unidos también. Tenemos tecnología, intercambios tecnológicos, tenemos grandes alianzas con Estados Unidos. Creo que debemos buscar estas convergencias.

Los drones han revolucionado la guerra de Rusia en Ucrania. ¿Está Brasil estudiando estas nuevas tecnologías para integrarlas también?

Creo que la tecnología avanza más que nuestra capacidad para absorber. Hace un tiempo, en Estados Unidos pedí un Uber y llegó un coche autónomo. No estaba preparado para subirme a un coche que no tenía conductor. Así que todas estas cosas están evolucionando. En unos diez años prácticamente no verás un avión con un piloto. Pero todo esto es un avance, por ejemplo, estamos invirtiendo en este tema de los drones, no solo en el desarrollo de drones en Brasil, sino también en la importación de tecnología de países más evolucionados. Por ejemplo, Turquía es un país muy evolucionado en drones. India es un país muy evolucionado con drones. Buscamos importar esta tecnología para que los empecemos a tratar también como brasileños.

¿Cuáles son las principales amenazas de seguridad que experimenta en la Amazonia?

Brasil tiene algo que es un reto, es nuestro tamaño. Brasil es un continente. Pero hay algo que nos protege, que es el tamaño de nuestro país, y que no tenemos amenazas de golpe de Estado. Nuestros problemas son proporcionales a nuestro territorio que nos protege de más daños. Hay diferentes culturas, diferentes cocinas, diferentes tipos. El norte de Brasil, está poco desarrollado. El crimen organizado allí prospera en nuestros bosques. Si está prohibido entrar en nuestros bosques, los bandidos entran allí. Ahora tenemos petróleo en el margen ecuatorial y tierras raras en el norte de Brasil, así que tendremos que cuidar mejor de la Amazonía de lo que lo hemos hecho.

Recientemente países como Perú comprarán F-16 y modernizarán su flota. Lo mismo ocurrió en Argentina. ¿Cómo ve estas acciones de estos países en la región que se modernizan y capacitan?

Todo el mundo está comprando productos de defensa; en Portugal estaba prohibido comprar equipo según la Constitución. La Constitución prohibía a Japón comprar equipo. El año pasado se vendieron 2 millones de dólares y 780 mil millones. El mundo se ha armado, incluso creo que porque el mundo está armado, estamos más seguros, porque todos tenemos miedo unos de otros. Nadie está más desarmado. Ahora necesitamos desarmar nuestro espíritu y hablar más para que este equipo no se use algún día. No veo nada malo en que Perú compre, que Chile compre, que Brasil compre. Ahora cuidamos nuestra soberanía. Necesitamos hablar para saber por qué compramos, si podemos aprender algo, no usarlo para el mal, para la guerra, no usarlo, sino para defendernos.