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    Estados Unidos pone en duda pacto comercial con México y Canadá argumentando déficit comercial

    Aunque el pacto seguirá vigente, se someterá a evaluación anual hasta cumplir el plazo de 16 años previsto o que uno de los países quiera salirse.

    Valeria VegaPor 
    Valeria Vega
    Reunión trilateral México, Estados Unidos y Canadá se desarrolla en México

    Durante la jornada de este miércoles Estados Unidos confirmó que han decidido no renovar el pacto comercial (T-MEC) con sus vecinos México y Canadá, al menos “en su forma actual”.

    Con esto, el tratado no será renovado automáticamente por otros 16 años como se establecía en su estructura original. En cambio, las condiciones del pacto serán revisadas anualmente hasta que se cumpla el plazo establecido o que uno de los países quiera salirse del pacto comercial.

    Aunque la noticia no fue una sorpresa, ya que Jamerson Greer, representante comercial de Estados Unidos, ya había adelantado a Bloomberg que E.E.U.U. que no renovaría el acuerdo, optando en cambio por revisiones anuales.

    Dentro de las razones que entrega la administración de Donald Trump para argumentar su decisión están los “persistentes y crecientes” déficits comerciales que perjudican la economía estadounidense.

    Greer explicó tras la reunión, esto no significa el fin de las relaciones comerciales entre los países, ya que “Estados Unidos seguirá colaborando con México y Canadá para abordar las deficiencias del acuerdo y nuestros déficits comerciales en estos países. Sin embargo, el acuerdo permanece vigente hasta que se resuelvan estos asuntos o hasta su tramitación”.

    A la reunión también asistió el Secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, y el ministro de Comercio de Canadá, Dominic LeBlanc.

    Ebrard compartió un video en su cuenta de X que si bien Estados Unidos no ha notificado de manera formal su salida del pacto, era sabido que tampoco optarían por la renovación por 16 años más, como se estipulaba originalmente.

    “Vamos a ir por el carril de la revisión anual por los próximos 10 años que es la vigencia acordada en el tratado”, dijo.

    Por su parte, LeBlanc reiteró su apoyo a la renovación del T-MEC, y señaló que “para Canadá esto incluye conversaciones sustantivas con Estados Unidos sobre cómo abordar los aranceles sectoriales aplicados al acero, al aluminio, los automóviles y la madera canadienses”.

    Sector automotriz

    Aunque el T-MEC fue impulsado por el mismo presidente Trump en el año 2020, durante su segundo mandato su postura ha cambiado. Esto en gran parte porque el tratado protege a la mayoría de los productos mexicanos y canadienses de los aranceles que pretendía imponer el mandatario estadounidense.

    Esto afecta especialmente al sector automotriz, por lo que durante las negociaciones agendadas para la semana del 20 julio en Ciudad de México se discutirán las condiciones para el comercio de automóviles y camiones.

    El tratado vigente exige que tres cuartos de las partes de un auto provengan de fuentes norteamericanas, aunque no especifica un mínimo para materiales específicamente estadounidenses. Fuentes cercanas a las negociaciones aseguran que México se habría opuesto a esta medida, ya que los precios de automóviles de fabricación mexicana y comercializados en Estados Unidos podrían subir entre un 5% y un 7%.

    Actualmente la administración de Donald Trump mantiene aranceles de 25% sobre automóviles mexicanos y canadienses, del 50% sobre metales y del 10% sobre productos madereros.

    Más sobre:Estados UnidosArancelesDonald TrumpMéxicoCanadá

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