Detienen a chileno sospechoso de amenazar a embajador de Estados Unidos en Chile

Este miércoles, un hombre de 51 años fue detenido en la comuna de Lo Barnechea, Región Metropolitana, por ser el principal sospechoso de las amenazas recibidas por el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd.

El procedimiento fue adoptado por la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la Policía de Investigaciones (PDI), en virtud de una orden de entrada y registro, por una denuncia presentada el pasado 22 de junio en el contexto de una investigación que se mantiene bajo reserva.

De acuerdo con información a la que accedió La Tercera, el sujeto fue identificado como Mauricio Castillo Guerra y será puesto a disposición del Ministerio Público durante este jueves, debido a los hallazgos en la vivienda allanada.

En el inmueble se encontró un arma a fogueo y drogas, además de un dispositivo electrónico que lo vincula a las amenazas recibidas por el embajador Judd.

Con todo, de acuerdo con fuentes familiarizadas con el caso, en primera instancia se le formalizará por los elementos descubiertos en su domicilio, mientras que se espera que por las intimidaciones contra la autoridad enfrente a la justicia con posterioridad.