EE.UU. anuncia un acuerdo con Irán para reducir tensiones y avanzar en las negociaciones “sin misiles”

La Casa Blanca aseguró este miércoles que llegó a un acuerdo con las autoridades de Irán para reducir las tensiones durante la semana que viene y así avanzar en las negociaciones, tras el acuerdo preliminar alcanzado a mediados de junio.

“Hemos llegado a un acuerdo para mantener la calma durante la próxima semana, de modo que se pueda avanzar en todos los aspectos del memorando de entendimiento en un entorno productivo, sin que vuelen los misiles ”, señalaron fuentes Washington a Europa Press.

Pese a ello, los mismos funcionarios estadounidenses advirtieron que “el presidente (Donald Trump) dejó claro que cada vez que ellos disparen, nosotros dispararemos más y contra objetivos que debiliten aún más su posición en el estrecho (de Ormuz)”.

Horas antes, Trump había señalado que los contactos con Irán marchan por buen camino, insistiendo en que hay progresos para la “desnuclearización”. En declaraciones a la prensa desde la base de Andrews, aseguró que se “han mantenido relaciones muy buenas” con Teherán.

Sus enviados especiales, Steve Witkoff y Jared Kushner, se desplazaron a principios de esta semana a Doha, la capital de Catar, después de que el magnate republicano afirmase que se reunirían con representantes iraníes, entre desmentidos de la República Islámica.

El viceministro de Relaciones Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, insistió este miércoles en que no se produjó ningún encuentro con Washington, sino que Teherán se reunió en la ciudad catarí con autoridades de Pakistán y Catar.

Fruto de esas conversaciones, se acordó la apertura de un “canal de comunicación inmediata” del grupo de seguimiento, para poder documentar incumplimientos del memorando de entendimiento firmado por Trump y por el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, el pasado 18 de junio.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Catar destacó que se lograron “avances positivos” en los contactos indirectos entre la Casa Blanca y Teherán.

“Los mediadores de Catar y Pakistán concluyeron hoy en Doha una serie de reuniones por separado con los negociadores estadounidenses e iraníes, en las que se lograron avances positivos en cuestiones relacionadas con el Memorando de Entendimiento de Islamabad”, señaló el portavoz de la cartera, Majed al Ansari, en redes sociales.

اختتم الوسطاء القطريون والباكستانيون اليوم في الدوحة اجتماعات منفصلة مع المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين، حيث تم إحراز تقدم إيجابي بشأن القضايا المتعلقة بمذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد، استنادًا إلى مخرجات قمة بحيرة لوسيرن. واتفقت الأطراف على مواصلة المناقشات خلال الفترة… — د. ماجد محمد الأنصاري Dr. Majed Al Ansari (@majedalansari) July 1, 2026

El representante catarí indicó además que las conversaciones entre Washington y Teherán continuarán “en los próximos días”, de modo que el siguiente encuentro “se programará lo antes posible tras las exequias del antiguo líder supremo iraní”, el ayatolá Alí Jamenei, quien murió el 28 de febrero, al inicio de la ofensiva de EE.UU. e Israel contra Irán.