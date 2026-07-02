Presidentes Kast y Orzi reafirman alianza estratégica entre Chile y Uruguay destacando relación “más allá del signo político”

Tras finalizar su visita a Paraguay la tarde de este miércoles, el Presidente José Antonio Kast dio inicio a su visita oficial a Uruguay, donde desarrollará una agenda de actividades en Montevideo entre el 1 y el 2 de julio.

Este periplo tiene como objetivo fortalecer la relación bilateral, profundizar la cooperación política y económica, promover nuevas oportunidades de inversión y comercio, consolidar la coordinación entre ambos países en seguridad y reforzar las relaciones internacionales.

A eso de las 18.00 horas, Kast partió su itinerario con una reunión con su par uruguayo Yamandú Orsi, en la Residencia Presidencial de Suárez y Reyes.

Luego se realizó una reunión ampliada entre ambos presidentes y sus equipos, instancia en la que abordaron la coordinación regional en seguridad y el combate a la Delincuencia Organizada Transnacional (DOT); la profundización de la integración económica y la proyección hacia Asia-Pacífico; la cooperación en medio ambiente y océanos; la cooperación antártica; y el fortalecimiento de las relaciones económicas y comerciales entre Chile y Uruguay.

Posterior a ello, los mandatarios suscribieron un memorándum de entendimiento de cooperación entre las Academias Diplomáticas de Chile (“Andrés Bello”) y el Instituto Artigas del Servicio Exterior de Uruguay, con el fin de fomentar el intercambio estudiantil, permitiendo que jóvenes diplomáticos puedan volver a estudiar en las respectivas academias del otro país.

Asimismo, firmaron un acuerdo de reconocimiento mutuo de Certificado de Firma Digital, con el objetivo de facilitar el comercio electrónico bilateral y promover inversiones.

Declaración conjunta

Cumplido con lo ya mencionado, llegó la hora de que los jefes de Estado emitieran una declaración conjunta.

Orzi tomó la palabra como “dueño de casa”, destacando que el primer encuentro entre ambos fue el 11 de marzo pasado, cuando asumió Kast.

“Por supuesto que la asunción del Uruguay en la presidencia protempore en el Mercosur ubica a nuestro país, y a mi persona y a la Cancillería, en un lugar de importancia a la hora de articular con el resto de los países que son de América del Sur y que tienen una relación más que fluida”, destacó el mandatario uruguayo.

El Presidente Orzi agregó que “tanto es así que en el día de ayer en Asunción concurrió el Presidente Kast, además de otros presidentes que no son miembros plenos de Mercosur”.

“Ayer pudimos avanzar en algunos temas e incluso en nuestros propios discursos planteamos temas que hoy los retomamos y que obedecen a la preocupación que todos hemos tenido sobre algo que tenemos en este momento, por supuesto el intercambio comercial, por supuesto las relaciones entre los países, pero hay algunos temas muy precisos y que agradecemos que el gobierno de Chile lo haya puesto sobre la mesa, incluso con propuestas concretas, como por ejemplo el acuerdo de Santiago o una propuesta hecha por Chile en materia de seguridad y la necesidad de articulación”, destacó el Presidente Orzi.

Orzi también relevó la relación entre ambos países, señalando que “Uruguay y Chile tienen una larga tradición de vínculos entre distintos presidentes, de distintos signos políticos, recién las historiábamos, y que viene de larga data, eso obedece también, y es bueno destacarlo, a una larga tradición de vínculo entre países, pero además de mucho respeto por las instituciones democráticas que estamos fortaleciendo en estos países”.

“Hoy se firman dos acuerdos muy puntuales entre cancillerías que tienen que ver con la Firma Digital y con las escuelas de diplomacia, pero estoy seguro que en los próximos meses estaremos acordando el de seguridad, por ejemplo, un muy buen acuerdo, y otros que tienen que ver con infraestructura que quedamos en terminar de diseñarlo en la reunión de hoy”, finalizó Orzi.

Al turno de Kast, agradeció al Presidente de Uruguay y destacó las relaciones históricas entre las naciones.

“Porque más allá de lo político, nos une la defensa de la democracia. Nos une el bienestar de nuestros compatriotas. Y el bienestar de nuestros compatriotas, si usted lo señaló ayer en el Mercosur, donde ya ahora asume la presidencia a propósito del Mercosur, está la seguridad de nuestras naciones, que ha sido vulnerada por el crimen organizado transnacional", sostuvo Kast.

En esa línea, resaltó que “ustedes en eso han hecho un llamado a todos los países de la región para poder actuar de manera conjunta en contra de este gran flagelo que afecta a todas las naciones”.

“Nuestro canciller, ahora hace poco tiempo atrás, convocó a algunos países vecinos a suscribir el Acuerdo de Santiago, que es un acuerdo para combatir el crimen organizado. Y nos alegramos mucho de que tanto Paraguay como Uruguay se puedan sumar a este acuerdo, porque el crimen organizado puede ser extirpado de una nación, pero necesita las mismas normas en todas las naciones para poder terminar con ese flagelo", destacó Kast.

Más tarde, el mandatario asistirá junto a su comitiva a una cena ofrecida por Orsi en la residencia presidencial. De esta manera pondrá punto final a su primera jornada por Uruguay.

Para su segundo y último día en el país sudamericano, el Presidente tiene previsto asistir a un encuentro empresarial entre ambas naciones. En la actividad, que reunirá a autoridades, líderes empresariales y representantes internacionales, el Presidente Kast dará una exposición, y al finalizar el evento, entregará un punto de prensa.