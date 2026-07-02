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    En La Florida: ministro Arrau encabeza nuevo despliegue policial nocturno

    En el operativo estuvo acompañado por el alcalde de la comuna, Daniel Reyes; funcionarios de Carabineros y el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina.

    Por 
    Lya Rosen
    El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, encabezó la noche de este miércoles una nueva ronda policial en la comuna de La Florida. Foto: Ministerio de Seguridad.

    El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, encabezó la noche de este miércoles una nueva ronda policial en la comuna de La Florida, donde fue acompañado por el alcalde, Daniel Reyes; funcionarios de Carabineros y el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina.

    Durante este nuevo despliegue en terreno, Arrau señaló que los operativos están “focalizados precisamente en encerronas, turbazos, robos violentos en domicilio que requieren de presencia, pero también de investigación”.

    El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, encabezó la noche de este miércoles una nueva ronda policial en la comuna de La Florida. Foto: Ministerio de Seguridad.

    “Hoy día vimos una nueva investigación que llegó a buen término con siete detenidos, uno de ellos (...) efectivamente ya estaba detenido dentro de la cárcel, que organizaba esto con participación de menores”, detalló el secretario de Estado.

    Para luego destacar que “ese es el foco que estamos trabajando y precisamente con un despliegue de funcionarios policiales y municipales muy importante en esta comuna y simultáneamente en otras comunas de la capital”.

    De la misma forma, agradeció a los funcionarios de Carabineros por su trabajo y apuntó a que hay que seguir apoyando “la investigación que es muy importante para desbaratar estas bandas con rotundos éxitos”.

    Extradición de “Larry Changa” desde Colombia

    En la oportunidad, el ministro además fue consultado por Larry Amaury Álvarez Núñez, el cofundador del Tren de Aragua conocido como “Larry Changa”, cuya extradición fue firmada hoy por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, permitiendo su trasladado a Chile para enfrentar a la justicia local por delitos de asociación criminal y dos secuestros.

    “Efectivamente, eso demuestra que el crimen organizado transnacional, que hemos estado de hecho hoy día conversando con el fiscal nacional (Ángel Valencia) en una larga reunión, tiene que ser abordado de manera persistente, eficaz, pero también con cooperación internacional”, señaló al respecto Arrau.

    Para luego señalar que “esa es la complejidad y ese es el volumen del delito y del crimen organizado que estamos enfrentando y esto es algo más, precisamente, que demuestra ese esfuerzo que hoy día tiene que ser integrado entre países, integrado entre instituciones, y es lo que estamos llevando adelante en nuestro plan operativo y trabajando junto con la Fiscalía”.

    Al preguntársele por la importancia para el Estado chileno que se resuelva pronto la extradición y el posterior juzgamiento de Álvarez, Arrau señaló: “Nosotros nos opinamos sobre los procesos judiciales, pero ya estando en custodia, siendo traslado a Chile, esperamos, efectivamente, que la Fiscalía y el Poder Judicial pueden llevar a cabo un buen juicio”.

    Ley de Responsabilidad Penal Adolescente

    Durante el punto de prensa de esta noche, el jefe de la cartera de Seguridad también abordó el proyecto de Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, afirmando que “tal como lo anunció hoy día el Ministro de Justicia (Fernando Rabat) vamos a poner discusión inmediata a un proyecto ley que ya estaba en el Congreso, pero haciéndole una serie de indicaciones”.

    “Primero, habilitar a que los menores de edad de 14 años a 18 años puedan ser juzgados como adultos, si es que lo solicita el fiscal, y un juez así lo decide, en un catálogo de 17 delitos, bastante amplio, de los delitos más graves”, comenzó detallando Arrau.

    Para luego complementar: ”Además, los adultos que cometan delitos, que efectivamente de menor hayan cometido delitos de este catálogo de 17 delitos, ya no van a tener irreprochable conducta previa, que hoy día se les borran los antecedentes a los menores. Bueno, eso ya no va a estar disponible".

    “Cuando cumplan 18 años de cumplimiento condena de este catálogo de delitos, pasarán, sin informes favorables del Servicio de Reinserción, a un penal administrado por Gendarmería, un penal de adultos, aseguró.

    Para finalizar señalando que “también se quitará, en el caso de este catálogo de 17 delitos, la limitación de 5 años de condena a los menores de 14 y 15 años, diciendo que se usará el límite que tienen los adolescentes de 16 y 17 años”.

    Más sobre:Martín ArrauMinistro de SeguridadRonda policialLa FloridaCarabinerosDaniel ReyesGermán CodinaLarry ChangaExtradiciónResponsabilidad Penal AdolescenteNacional

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