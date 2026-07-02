El dólar se acerca a los $930 a pesar del buen precio del cobre y expertos dicen que factores internos también están pesando

Santiago, 19 de diciembre 2024. Dolar abri este jueves con una fuerte alza que sobrepaso los 1.000 pesos, en medio de un retroceso del cobre. Javier Torres/Aton Chile

La fortaleza del dólar a nivel global sería el principal factor detrás de los actuales niveles del dólar, el cual cotiza en $925,2 a pesar de que el precio del cobre, que es el principal soporte del peso, se encuentra por en torno a los US$6 por libra.

“Lo que en la mañana era presión alcista por el frente local, se topó con un giro relevante en el escenario externo: en el Foro de Sintra, el nuevo presidente de la Fed, Kevin Warsh, sorprendió al mercado al anunciar que dejará de entregar señales anticipadas sobre la trayectoria de tasas”, comentó Lorenzo Matus, Senior Account Manager de la app de inversiones XTB.

En concreto, según consignó Reuters, Warsh señaló que “la decisión sobre si se suben las tasas de interés en Estados Unidos se adoptará cuando junto a sus colegas ‘cierren la puerta’ y comiencen su próxima reunión de política monetaria a finales de mes”.

Con este telón de fondo, en lo que va de 2026 el alza de la moneda de EEUU llega a $23,85, aunque dicho el valor oculta las fuertes fluctuaciones que ha registrado en el ejercicio, con un mínimo de $851 y un máximo de $940 entre febrero y marzo, según datos de la Bolsa Electrónica.

Para Andrés Pérez, economista jefe de Itaú Chile, gran parte del valor actual corresponde exclusivamente a factores externos.

“Si bien suele llamar la atención el nivel del tipo de cambio considerando los elevados niveles del precio del petróleo, la debilidad reciente del peso obedece a varios factores, dentro de los cuales está la renovada fortaleza del dólar, post primera decisión de Warsh al mando de la Fed, y la expectativa de diferenciales de tasa de interés aún más estrechos entre EEUU y Chile. Esta combinación de factores ha llevado que el posicionamiento de no residentes en contra del peso chileno se ubiquen en niveles récord”, sostiene.

Según Sergio Lehmann, economista jefe de BCI, hasta ahora “los factores internos han incidido, principalmente por la vía de diferenciales de tasas externo-local. Esto le ha pegado al alza al tipo de cambio. De cualquier manera, desde Bci vemos un tipo de cambio más bajo de aquí a fin de año. El valor de equilibrio estaría en torno a $880, lo que incorpora un cobre cerca de US$6 por libra y una confianza que mejoraría en el segundo semestre del año”.

Este martes el precio del cobre al contado cayó 1,28% en la Bolsa de Metales de Londres, alcanzando los US$5,973 por libra. Con esto, el promedio del 2026 llega a US$5,935, muy por sobre los US$4,278 de 2025.

En junio el metal anota una baja de 2,01%, aunque en el año acumula un salto de 5,3%.

Según Lehmann, elementos como el déficit fiscal y el avance de la reforma del gobierno son factores que “están pegando por el lado de la confianza. Los diferenciales de tasas recogen por el lado local la debilidad de la economía y del lado externo la dinámica económica de EEUU”.

Por su parte, Alejandro Fernández, socio de Gémines Consultores, expone que “es difícil decirlo con certeza porque su valor actual depende de factores internos y externos pero, probablemente, más los internos. Fundamentalmente, la debilidad de la economía. Si estuviera evolucionando normalmente podría estar bajo $900, tal vez en torno a $890″, lo que implica un premio que fluctúa entre $20-$30 por factores internos.

En esa línea, Diego Montalbetti, analista de Mercado de Capitaria, explica que los niveles actuales del tipo de cambio, a pesar del precio del cobre, refleja que hoy el principal determinante “no es el precio del metal, sino la fortaleza del dólar” a nivel global.

No obstante, indica que a nivel local hay “incertidumbre respecto a la consolidación fiscal, las perspectivas de crecimiento y una mayor demanda por coberturas cambiarias han incorporado una prima de riesgo sobre los activos chilenos, impidiendo que el peso refleje plenamente el favorable escenario de los términos de intercambio”. Así, sólo por fundamentos, “el tipo de cambio probablemente se ubicaría en un rango cercano a los $890-$900″, sostiene.

Los mercados

En el arranque de un nuevo trimestre para los mercados y con señales que decepcionaron a los inversionistas desde Estados Unidos, la Bolsa de Comercio de Santiago cerró a la baja este miércoles.

El Ipsa, el principal índice bursátil de Chile, retrocedió 0,25% a 10.812,21 puntos. Así, el Ipsa terminó con una racha de tres jornadas consecutivas con avances, donde sumó un 1,56%.

En la jornada, en el plano internacional, pesaba la decepción del mercado porque el empleo en el sector privado de Estados Unidos creció menos de lo esperado durante junio. Se crearon 98.000 puestos frente a los 118.000 que se esperaban.

Por su parte, Wall Street cerró en terreno negativo luego de que el Dow Jones alcanzó un máximo histórico durante este miércoles y el Nasdaq retrocedió arrastrado por la baja en el sector de fabricante de chips. El S&P también bajó.

El Dow Jones bajó 0,03%, el S&P 500 retrocedió 0,22% y el Nasdaq perdió 0,66%.