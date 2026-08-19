CMF sanciona a la corredora de bolsa Nevasa por entregar información falsa sobre su situación financiera

El consejo de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) decidió sancionar a la corredora de bolsa Nevasa por proporcionar información falsa sobre su situación financiera. El regulador estableció contra la firma una multa de 6.000 UF, un poco más de $245 millones.

El caso se basó en que el cliente Inversiones Santa Bernardita realizó desde mayo de 2021 hasta septiembre de 2023 constantemente operaciones de compra y venta de acciones, en las cuales no efectuaba el pago correspondiente por las compras, ni recibía el dinero por las ventas, manteniendo un saldo adeudado con Nevasa, según relata el regulador.

“La corredora mantuvo una cuenta por cobrar que adeudaba Santa Bernardita, que osciló entre los M$515.787 y M$225.064″, detalló el regulador.

Ante este contexto, según dijo la CMF, en los días 17 y 18 de agosto de 2023, Nevasa contabilizó como cobrado un cheque mal emitido por Inversiones Santa Bernardita, de más de $331 millones, que no fue depositado en su cuenta bancaria, y que se tradujo en mostrar un patrimonio líquido e índices de razón de cobertura patrimonial mejores a los reales.

Además, entre el 3 de enero de 2023 y el 31 de agosto de 2023, la CMF dijo que la corredora utilizó una cuenta corriente mercantil como un mecanismo artificial para aparentar que deudas largamente vencidas e impagas de un cliente se mostraran como vigentes, “alterando el cálculo de los parámetros antes mencionados”.

De esta forma, la CMF dijo que la firma infringió una serie de artículos de la Ley de Mercado de Valores.

“Para determinar el patrimonio depurado y los índices de liquidez, no se pueden considerar activos que permanezcan impagos por un plazo superior a 30 días o que hayan sido reprogramados más de dos veces. Sin embargo, a través de sucesivas operaciones de venta y compra, Nevasa disimuló los saldos impagos de un cliente, manteniendo como vigente un activo que no lo estaba”, dijo la CMF.

El regulador también dijo que las infracciones que acusó de la firma son “graves, ya que llevan a que se aparente una situación financiera mejor que la real, lo que entorpece la función fiscalizadora de la CMF y altera la información en base a la cual los inversionistas toman sus decisiones”.

La CMF explicó que si se hubiera reportado la deuda y su antigüedad como ellos estimaban, “los índices de razón de cobertura patrimonial sobrepasaron el límite de 80% que, al efecto, la normativa exige”.

Sin embargo, la CMF descartó un beneficio económico para Nevasa por la multa que se le impuso.

Las instancias a las que la firma puede apelar son a la misma CMF o ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

Por su lado, Eduardo Muñoz, presidente de Nevasa, dijo que “no estamos de acuerdo y apelaremos a las instancias que correspondan. No hay perjuicios a terceros ni ocultamiento de información. Hay discrepancias de criterios”.