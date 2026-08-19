Minsal emite alerta alimentaria por presencia de listeria en queso mantecoso laminado La Rotunda

El Ministerio de Salud (Minsal) emitió este miércoles una alerta alimentaria debido a la presencia de listeria en un lote de queso mantecoso laminado (envasado) de la marca La Rotunda e hizo un llamado a no consumir el alimento.

De acuerdo con la cartera, la alerta corresponde al lote T3180726, en formato de 300 gramos, elaborado el 30 de julio de 2026 y con fecha de vencimiento para el próximo 27 de noviembre.

El análisis actual se realizó con una muestra tomada en la Región de Valparaíso, donde la quesería tiene su fábrica, en el marco del proceso de Vigilancia Nacional de Microbiología en Alimentos.

“Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta, no consumirlos”, indicó el Minsal.

Tras conocerse el resultado, la Seremi de Salud de Valparaíso notificó al fabricante por la muestra “no conforme” y realizó una inspección en la planta. Además, se iniciaron las gestiones para retirar el producto del mercado y se instruyó un sumario sanitario.

No es la primera vez que productos del mismo fabricante enfrentan una alerta de este tipo. En 2023 se detectó la bacteria en varios lotes de queso mantecoso laminado La Rotunda, lo que motivó una alerta por “riesgo microbiológico”.

Riesgos de la listeria

La cartera sanitaria señala que “la Listeria monocytogenes, es un microorganismo presente en el ambiente y que puede contaminar los alimentos. Es una enfermedad caracterizada generalmente por baja morbilidad y alta mortalidad en su forma invasiva”.

Los grupos de riesgo son gestantes, recién nacidos, pacientes inmunodeprimidos y adultos mayores, quienes pueden presentar fiebre leve, progresar a sepsis, meningitis o meningoencefalitis. A su vez, en mujeres gestantes, puede provocar abortos, muertes fetales o enfermedades neonatales graves.

En caso de cuadros de diarrea, vómitos o fiebre, se recomendó asistir a un centro asistencial.