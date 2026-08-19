Sondeo muestra que un tercio de las mipymes despidió trabajadores el último mes y la principal causa es la caída de las ventas

Ley de 40 Horas: El reto y las oportunidades para las PYMES y emprendedores.

La economía registró una contracción de 0,3% en el primer trimestre. Las consecuencias de este magro desempeño ya está generando problemas en las empresas, especialmente en las micro, pequeñas y medianas las que han visto una caída en sus ventas producto de los menores recursos disponibles que tienen las personas para consumir.

Esto es precisamente lo que refleja una nueva edición del termómetro pyme de agosto, que elabora Propyme con defensadeudores.cl.

De acuerdo al sondeo, por primera vez, el Termómetro Pyme de agosto consultó de forma directa si las empresas despidieron trabajadores durante el último mes y cuál fue el principal motivo.

“La medición se da en un contexto de claro deterioro comercial: la caída de ventas alcanzó su nivel más alto de 2026 (67%, +5 puntos) y tres de cada cuatro empresas (74%, +6 puntos) están inyectando recursos personales para sostener la operación”, resalta el informe.

Así, un 34% de las mipymes declaró haber despedido a uno o más trabajadores en los últimos 30 días debido a la baja en las ventas.

La medición se da en un contexto de claro deterioro comercial: la caída de ventas alcanzó su nivel más alto de 2026 (67%, aumentando 5 puntos) y tres de cada cuatro empresas (74%) están inyectando recursos personales para sostener la operación.

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Le siguen el aumento de los costos operativos como arriendo, insumos o servicios, y la falta de liquidez o dificultades de financiamiento (3% cada una) y los factores regulatorios aparecen marginales como motivo declarado de despido: alza del salario mínimo (2%), carga tributaria o deudas con la TGR (2%), reducción de la jornada a 42 horas (1%) y automatización o incorporación de tecnología (0%).

Ricardo Ibáñez, abogado y fundador de DefensaDeudores.cl afirmó: “Por primera vez medimos directamente los despidos y el resultado es elocuente: un tercio de las pymes tuvo que desvincular personal el último mes, y la razón que más se repite es la caída de las ventas. No es un ajuste por productividad ni por tecnología, es una contracción de la demanda que las empresas ya no logran sostener sin tocar el empleo”.

Por su parte, Rodrigo Bon, director ejecutivo de Propyme añadió que “la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento informó que “durante el primer trimestre de 2026 las liquidaciones concursales de empresas llegaron a 219, un alza de 57,6% anual, de las cuales el 60,3% correspondió a microempresas y el 24,7% a pequeñas empresas. Lo que estamos observando es que el ‘modo empleo’ no está funcionando en nuestras empresas. Los despidos ya son una salida extrema para los dueños de las pymes. Lo próximo será la salida de las empresas del mercado”.

Junto con la caída de ventas, un 35% de las empresas afirma que los tiempos de pago de sus clientes han aumentado durante el último año (2 puntos), lo que estrecha aún más el flujo de caja. En paralelo, las deudas vigentes con la Tesorería General de la República (TGR) subieron dos puntos llegando a 41% y la postergación del pago de IVA sube 2 puntos llegando a 33%, mientras la solicitud de crédito bancario cae a 28%. “Las empresas encuentran menos oxígeno por la vía del financiamiento externo y terminan recurriendo a su propio bolsillo”, se desprende del informe.

La encuesta fue aplicada por correo electrónico a 2.838 mipymes de la comunidad empresarial Propyme (universo de 20.118 empresas), con levantamiento entre el 3 y el 7 de agosto de 2026. Análisis de DefensaDeudores.cl.