Con asistencia de Quiroz inicia mesa política del Senado que busca acercar posiciones en torno a la megarreforma

Santiago, 1 de julio 2026. Se realiza punto de prensa tras la conformacion de una mesa politica, que reune al ministro de Hacienda, la presidenta del Senado, senadores oficialistas y de oposicion, en la Sede Santiago del Congreso Nacional. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

Puntual a eso de las 18.30 horas llegó la presidenta del Senado, Paulina Núñez, al encuentro sostenido entre senadores de distinto signo político y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para abordar la mesa política que tratará la megarreforma del gobierno, buscando alcanzar acuerdos que permitan destrabar su tramitación.

El encuentro se realiza en el ex Congreso Nacional de Santiago, donde durante la tarde fueron llegando las distintas autoridades para poder zanjar las diferencias que mantienen con la propuesta del Ejecutivo.

A su arribo a la cita, la senadora Núñez, descartó vincular el resultado de la acusación constitucional contra Nicolás Grau, votada el martes, con el acercamiento de la oposición para sentarse a negociar en la instancia.

“Si alguien o quisiera relacionar el resultado de la acusación constitutional que tuvimos ayer en el Senado, podría poner el foco más en la oposición que en nosotros. Ya vimos como actuó el oficialismo, partiendo por mí por lo demás, por lo tanto, todos tenemos que poner de lo nuestro para que el país salga adelante”, aseguró Núñez.

En esa línea, afirmó que “yo ayer voté en contra porque estaba convencida que no tenía un sustento constitucional ni legal. Evidentemente la exautoridad (Nicolás Grau) cometió errores garrafales y letales para la economía del país, pero no por eso inconstitucionales ni ilegales con las consecuencias que produce una acusación”.

Con todo, respecto a la instancia de esta jornada, la senadora Núñez agregó que “por lo demás, esta mesa también se viene conversando hace bastante tiempo, me atrevo a decir incluso que antes de la votación en general. Este era el momento, esta era la oportunidad, el gobierno había decidido algo distinto para la votación en general y estuvimos disponibles a allanarnos a aquello”.

“Agradezco al ministro Quiroz por estar disponible para conversar en el Senado con los representantes de los comités y darle las gracias a mis colegas por estar presentes en esta mesa”, sostuvo la parlamentaria.

Consultada respecto a si el resultado de la acción contra Grau fue “una moneda de cambio” para la oposición, la presidenta del Senado sostuvo que “yo creo que no. Yo separo aguas”.

“Una cuestión era la acusación constitucional y otra distinta es lo que podamos hacer en reconstrucción. En este proyecto de ley está el fondo del asunto: las personas están esperando que se genere un acuerdo para volver a crecer, las personas esperan que mostremos una señal al propio mercado para tener certeza y salir adelante, que inviertan y eso no puede entramparse con una acusación o una acción de fiscalización que se levante en la Cámara, en eso responsabilidad total”, dijo Núñez.

“La mesa de hoy, el acuerdo al que hemos llegado para sentarnos a conversar, abre un espacio político para poder enfrentar la discusión técnica de las comisiones de la mejor manera posible”, aseguró.

Asimismo, fue requerida por las declaraciones del secretario general del Frente Amplio, Andrés Couble, quien planteó que cuando tengan mayoría en el Congreso, buscarán derogar la ley de Reconstrucción Nacional.

“No, no contribuyen, pero yo me quedo con el senador Diego Ibáñez, del Frente Amplio, que por lo demás, es el que vota y que va a estar presente en la reunión conectado”, afirmó.

“Por eso insisto, todos tenemos que poner de nuestra parte para poder acercar posiciones, para poder escucharnos, para saber cuáles son esas líneas rojas y por lo tanto no pedir lo imposibles”, recalcó.

La senadora Nuñez sostuvo que “en fin, creo que hoy día se inicia un buen diálogo, espero que evidentemente de fruto, pero si no, bueno, también quiero decirlo con todas sus letras. Acá hay un espacio para lograr un acuerdo, pero para aquello necesitamos de una buena disposición de todos", por lo que no fijó “líneas rojas” en torno a la discusión.

Asimismo Núñez planteó que espera tener el proyecto despachado en “no más de un mes”, tras iniciar la discusión técnica.

“A mí me va a tocar conducir esta reunión, como Presidenta del Senado he propiciado que este espacio se produzca, y por supuesto que sirvió muchísimo, que antes de la votación en general, cada comité o cada senador o senadora, entregara al Ejecutivo sus propuestas. El ministro sin duda las ha leído, las ha estudiado, las ha analizado”, complementó.

Con todo, Núñez sostuvo que los acuerdos no se alcanzan en una sola reunión, por lo que espera que las citas como esta se puedan repetir para zanjar las diferencias entre oficialismo y oposición respecto al Plan Nacional de Reconstrucción.

Quiroz: “Tengo buenas expectativas”

Seguidamente a la jefa de la Cámara Alta, hizo su llegada el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien mostró “buen ánimo” al ingresar al ex Congreso Nacional.

Consultado respecto a sus expectativas, Quiroz en su habitual tono, afirmó que “bueno, si vengo, es porque tengo buenas expectativas po, si no, no vendría”.

En esa línea, descartó haber tenido reticencias de asistir al encuentro. “No, en ningún caso, jamás”, afirmó Quiroz.

Con todo, evitó entrar en polémicas con el exministro Nicolás Grau respecto a sus críticas al manejo económico del Ejecutivo ni tampoco comentó el resultado de la acusación constitucional contra su antecesor.

“Yo, como he dicho antes, he conversado siempre. De hecho, vengo aquí a un grupo de parlamentarios con los cuales me he reunido siempre individualmente. Y vamos a ver si es que lo veamos consensuar en algunos puntos y que esto tenga una base de apoyo más amplia”, aseguró Quiroz respecto a la reunión.

Requerido por los tiempos de la tramitación y el miedo del gobierno de que cambien las mayorías en el Senado debido a procesos judiciales que enfrentan senadores aliados al Ejecutivo, Quiroz señaló que “el calendario de reforma está fijado. Se fijó hace bastante tiempo. Tiene su urgencia, tiene sus plazos y sus plazos se van de cumplir".

A su ingreso, también se refirió la presidenta del Partido Socialista (PS), la senadora Paulina Vodanovic, quien mostró disposición a escuchar a los asistentes.

“Primero venimos a escuchar a la presidenta del Senado en este planteamiento, que a mí me parece adecuado, porque, como hemos dicho siempre, este es el Parlamento, es el Senado de la República, y es una instancia donde debe primar la racionalidad, así como primó ayer, donde finalmente se rechaza una oposición constitucional que no tenía asidero jurídico y primó la razón, yo creo que en este proyecto también tiene que primar la razón", dijo Vodanovic, recogió el canal 24 Horas.