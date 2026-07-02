Trump asegura que Cuba se está “acercando” a Estados Unidos “después de muchas décadas”

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este miércoles que Cuba se está acercando a Estados Unidos, apenas un mes después del último paquete de sanciones impuesto por el Departamento del Tesoro de su país contra el mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, y otras personas como su predecesor, Raúl Castro.

Todo esto en el marco de las crecientes presiones de Washington contra las autoridades de la isla y del bloqueo que ha impuesto al Estado caribeño.

“Hablando de Cuba, después de muchas, muchas décadas, se está acercando a nosotros” , aseguró Trump durante un acto celebrado en Dakota del Norte, sin dar más detalles al respecto.

Horas antes, Díaz-Canel afirmó que “el bloqueo” de EE.UU. contra la isla “ha escalado a niveles insostenibles para provocar un estallido social”, por lo que reiteró la importancia de la sesión solicitada este martes a la Asamblea General de Naciones Unidas para abordar el referido embargo.

Bautizada como “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba”, la audiencia será celebrada el próximo 7 de julio, según precisó el ministro de Relaciones Exteriores cubano, Bruno Rodríguez.

En Conferencia de Prensa, informé que #Cuba ha decidido solicitar una sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas bajo el tema 38 de la agenda, titulado “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra… pic.twitter.com/kb1WUPbAeJ — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) June 30, 2026

El objeto de la misma será, según sostuvo el día anterior Rodríguez, denunciar “acciones agresivas” adoptadas por Washington contra La Habana, como la “amenaza y posibilidad real de agresión militar, el cerco energético y otras medidas de recrudecimiento extremo del bloqueo”.

Cabe recordar que en junio, el jefe del Ejecutivo caribeño anunció un paquete de reformas estructurales orientadas a liberalizar la economía de la isla, inspirado en los modelos de la economía de mercado de China y Vietnam, con el objetivo de contrarrestar el impacto de las sanciones económicas y energéticas de la Administración Trump.

Al respecto, esta misma semana Díaz-Canel recalcó que esas medidas persiguen “ante todo” el propósito de “salvar la revolución”.

“Estamos ante un dilema complejo que podemos solucionar: cómo dar continuidad al proceso de construcción socialista en una pequeña isla del Caribe que ha sufrido el bloqueo más prolongado de la historia de la humanidad por parte de la potencia más poderosa del mundo”, reflexionó el mandatario en un comunicado recogido por la Presidencia cubana.

En esa línea, el primer ministro cubano, Manuel Marrero Cruz, indicó este martes que “en los próximos días” serán implementadas acciones concernientes a aprobar “nuevas facultades a la empresa estatal socialista o descentralizar al sistema empresarial la posibilidad de aprobación de los precios mayoristas y minoristas”.

También hizo referencia a la posibilidad de “redimensionar las organizaciones superiores de dirección empresarial; facultar a los Gobiernos provinciales y a los Consejos de la Administración para crear, fusionar, extinguir y liquidar empresas estatales locales; flexibilizar la aprobación y el destino de las utilidades después de impuestos, y descentralizar al sistema empresarial estatal las facultades de aprobación de la escala salarial, entre otros”.