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    Política

    María José Gatica (RN): “Es urgente que el Partido Republicano entienda que está gobernando”

    Tras el fracaso de la AC, la jefa de comité de los senadores RN advierte que liderazgos de esa colectividad afectan el capital político de Kast. Además, acusa que "he visto funas" por parte de los republicanos y pide al ministro Alvarado intervenir.

    Cristóbal FuentesPor 
    Cristóbal Fuentes
    FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    Es cosa de tiempo para que la senadora María José Gatica se contacte con el biministro Claudio Alvarado. Lo hará para pedirle que intervenga en la crisis de convivencia que arrastra el oficialismo y que se profundizó con la fallida acusación constitucional (AC) presentada en contra de Nicolás Grau.

    La jefa del comité de senadores de Renovación Nacional (RN) pretende que Alvarado “ordene las filas y le haga entender al Partido Republicano que no es llegar y ponerse a funar”. Un comportamiento que ella ha visto incluso en parlamentarios de esa colectividad y que no está dispuesta a aceptar.

    La tramitación de la AC fue un proceso complejo para el oficialismo. Pese a todos los emplazamientos que hubo, usted votó a favor de todos los capítulos. ¿Por qué?

    Hay una convicción política que tiene relación con quiénes se hacen responsables de errores que hoy, lamentablemente, están siendo asumidos por esta nueva administración. Se veía venir que no estaban los votos, pero toda nuestra bancada votó a conciencia. Los senadores lo conversamos previamente, todos manifestamos nuestra postura personal, respetando cada uno las posturas de los demás. En mi caso, tengo la responsabilidad de representar a mi electorado.

    ¿Le decepcionó la conducta del P. Republicano en esta tramitación? Volvieron a tratarlos de cobardes, de “semioficialismo”.

    Lo mínimo que espero es que ellos respeten la libertad de acción que tenemos quienes hoy también apoyamos al gobierno. Es más, somos parte del sostén del gobierno. RN es la bancada más grande de la derecha en el Senado: somos diez votos que apoyan a este gobierno. Atacarnos porque algunos colegas puedan tener una postura distinta a la de ellos no corresponde. Eso solo termina perjudicando al Presidente José Antonio Kast. Hoy, ciertos representantes del P. Republicano no están tratando de resguardar el capital político del Presidente Kast. Con lo que ocurrió con esta AC lo único que se ve es desorden, que termina rebotándole al capital político del Presidente.

    FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    ¿Cómo se explica el resultado de la AC? ¿Es falta de experiencia de republicanos? ¿De responsabilidad?

    Es urgente que el P. Republicano entienda que está gobernando. Deben entender que atacar de manera sistemática a quienes sostenemos al gobierno, y no hablo por Chile Vamos, hablo por RN, no contribuye. Vemos que el P. Republicano no se pone de acuerdo primero con nosotros, que damos sustento al gobierno. Es una discordancia que, lamentablemente, perjudica al Presidente Kast, porque se ve un desorden. ¿Y al final ellos a quién terminan atacando con esto? Yo he visto que han atacado a senadores de RN que piensan distinto a ellos. Podemos tener muchas diferencias, pero muchos más son nuestros puntos de encuentro.

    ¿RN se ha sentido atacado?

    RN es un partido que respeta la diversidad de opiniones. Esa ha sido siempre su mayor riqueza. No va a venir un militante de otro partido a cuestionarnos y funarnos frente a la AC. He visto funas, bastantes. Es lamentable. Hoy es la AC, pero mañana puede ser otro tema. Los mismos parlamentarios republicanos funan a parlamentarios que tienen una postura distinta a la de ellos.

    ¿Qué se puede hacer para mejorar la convivencia?

    Yo espero que este tema lo recoja el ministro del Interior, que ordene las filas y que le haga entender al P. Republicano que no es llegar y ponerse a funar, porque todo tiene consecuencias. La política se hace con cariño, no solo exigiendo cosas. Voy a conversar con él para advertirle que esta no es la forma de trabajar.

    ¿Espera una señal de Arturo Squella también? Es su partido el que ha detonado las tensiones. Agustín Romero hablaba de que sus aliados naturales son los libertarios, no ustedes.

    Si esa es su postura, nada que hacer. Lo importante es que Interior pueda hacer las coordinaciones políticas dentro del oficialismo. Lo mínimo que pedimos es respeto, para que podamos avanzar en esta administración. A veces se nos torna difícil apoyar al gobierno si, desde regiones, empiezan a boicotear nuestro trabajo. Hago un llamado al ministro del Interior a que capacite a sus autoridades regionales o que tome medidas correctivas dependiendo del caso, porque estas situaciones no solamente las vemos en el Congreso, sino que en regiones también.

    ¿Por qué Alvarado y no Squella?

    Porque es el jefe de gabinete del Presidente. Esto es política y la política se hace con el poder Ejecutivo y Legislativo. El ministro hoy tiene que coordinar a los actores políticos, y el P. Republicano es un actor político fundamental para que esta administración no tenga estas fricciones producto de la intolerancia en la diferencia de opiniones que existe de parte de algunos de ellos.

    ¿Construir una coalición es algo que le interese?

    Es muy temprano para ponernos a hablar de una coalición. Sería lo ideal siempre, pero, para que exista un matrimonio, novio y novia tienen que estar de acuerdo. Si alguien no quiere casarse, es difícil que se genere un pacto. Por ende, si algunos de ellos están con esta postura tan matonesca, funando y con esta intolerancia a la diversidad de opiniones, es difícil que la coalición se concrete. Yo siempre voy a ser partidaria de propiciar un pacto, pero para eso tiene que haber generosidad y respeto.

    Más sobre:PolíticaRenovación NacionalRNMaría José GaticaCongresoPartido RepublicanoLa MonedaPresidente KastJosé Antonio Kast

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