Más de 210 viviendas dañadas tras sistema frontal con fuertes vientos entre las regiones del Maule y Los Lagos
El evento meteorológico que ha afectado a la zona central y sur del país, que también ha traído heladas matinales, provocó también la caída de árboles en diversas comunas del Biobío, La Araucanía y Los Lagos. El evento también dejó personas aisladas en La Araucanía y lesionados en Futrono, en la región de Los Ríos.
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) realizó este viernes un nuevo balance de las afectaciones producidas por el paso del sistema frontal entre las regiones de Maule y Los Lagos.
Además de registrarse heladas en casi toda la zona central y sur del país, las condiciones meteorológicas también trajeron fuertes vientos, los que afectaron principalmente a las comunas precordilleranas y cordilleranas de las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.
La situación también ha llevado a cortes de rutas y la afectación del servicio eléctrico por la caída de árboles. Desde el miércoles la región de La Araucanía ha sido la más afectada por esta última situación.
De hecho hasta las 7:30 horas de esta jornada, según la información de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), todavía 38.339 clientes en La Araucanía se encuentran sin suministro eléctrico.
El siguiente es el detalle de la afectación provocada por el paso del sistema frontal, del cual se espera comience a “relajarse” respecto a los vientos durante este fin de semana.
Región del Biobío
Los fuertes vientos provocaron daños severos a viviendas en las comunas cordilleranas de Alto Biobío y Antuco.
Según detalló Senapred, en Alto Biobío los vientos no solamente dejaron 50 viviendas con daño mayor, sino que también afectaron infraestructuras de establecimientos educacionales y la tenencia de Carabineros. Incluso, el sistema de APR de Mirrihue Bajo quedó sin agua potable debido al corte eléctrico.
Mientras tanto, en Antuco 33 viviendas quedaron con daño mayor y otras 29 con afectación menor. Además, otras 22 viviendas todavía se está evaluando su nivel de daño.
En Quilaco, señalaron que al menos 7 viviendas resultaron con daños menores.
Región de La Araucanía
Una de las regiones más afectadas por el sistema frontal. En Pitrufquén se registraron 8 personas damnificadas y en Villarrica 16 personas quedaron aisladas en el sector de Challupen por la caída de árboles.
En la comuna de Lautaro una vivienda resultó completamente destruida por los vientos. Mientras tanto, en Pitrufquén otras 3 viviendas quedaron con daños mayores.
Daños menores se registraron también en domicilios de Toltén (3), Gorbea (1) y de Pucón (40).
Debido a la caída de árboles los días anteriores, la ruta CH-199 que conecta a Pucón con Villarrica se encuentra habilitada pero regulada por Carabineros. Mientras tanto, la ruta 2°Faja solo permite el acceso de residentes.
Además de lo anterior, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) mantiene el cierre preventivo del Parque Nacional Conguillio, Huerquehue, Tolhuaca, Villarrica; Reserva Nacional Malalcahuello y Villarrica.
Región de Los Ríos y Los Lagos
En Futrono 7 personas resultaron damnificadas y otras 9 heridas por el desprendimiento de techumbres.
Con daños menores quedaron domicilios en Corral (14), Los Lagos (1), Paillaco (3), Panguipulli (21), Río Bueno (1) y el ya mencionado Futrono (3).
Se mantienen cerrados los puertos de Lago Ranco, Lago Maihue, Río Bueno y ribera norte del Lago Puyehue
En los Los Lagos también hubo caídas de árboles en diversos sectores de Puyehue, Puerto Octay, San Pablo y Puerto Varas.
En Puyehue, 2 viviendas quedaron con daños menores, mientras que en San Juan de la Costa están evaluando daños en 5 domicilios.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
4.
5.
La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.