SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Fuertes vientos en La Araucanía han provocado caídas de árboles y dejado más de 50 mil clientes sin luz

    Según el director regional de Senapred, Ian Gorayeb, posibles rachas de viento de hasta 100 km/h podrían desarrollarse también durante este miércoles y hasta la mañana del jueves.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Fuertes vientos en La Araucanía han provocado caídas de árboles y dejado más de 40 mil clientes sin luz Transporte Informa La Araucanía

    La mañana de este miércoles, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó un balance del efecto de los fuertes vientos que afectan actualmente a la región de La Araucanía.

    La región tiene activa una alerta temprana preventiva por el paso de vientos de moderados a fuertes en las zonas de la precordillera y cordillera de la región. La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) pronosticó rachas de hasta 100 km/h.

    Según reportó hasta las 8 de la mañana el director regional de la entidad, Ian Gorayeb, hasta ese momento se reportaban la caída de árboles en distintos sectores de la región.

    CGE Clientes en X

    “Principalmente la ruta CH-199 Villarica-Pucón se encuentra interrumpida por caída de árboles. También se han reportado caída en el sector de la segunda faja en Curacautín y en Vilcún”, explicó Gorayeb.

    Además de lo anterior, el director regional de Senapred también detalló que pasos fronterizos como Pino Hachado e Icalma se encuentran cerrados debido al frente de mal tiempo.

    Este evento meteorológico va a continuar durante el día de hoy hasta mañana jueves. Por lo tanto, las rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora se van a mantener durante el día. Por lo mismo hacemos un llamado a mantenernos informados, como siempre, de las condiciones meteorológicas, los canales oficiales”, detalló sobre el pronóstico de esta jornada.

    Por otro lado, también los fuertes vientos han provocado afectación al servicio eléctrico de los habitantes de La Araucanía.

    Según el reporte de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) a las 9 de la mañana, más de 50 mil personas se encuentran sin suministro eléctrico en la región.

    Las mayores afectaciones se registran en las comunas de Villarrica (9624), Pucón (8210), Curacautín (10600) Lautaro (2590), Vilcún (2498), Cunco (3489) y Lonquimay (2293).

    De manera preventiva, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) regional también suspendió el uso del fuego para quemas agrícolas y forestales y cerró preventivamente todos los senderos de las áreas protegidas.

    Más sobre:La AraucaníaVientosÁrbolesLuzSECSenapred

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cómo los barcos ponen en riesgo su “seguridad” al transitar por el estrecho de Ormuz

    Ossandón le pasa la cuenta a los republicanos por el fracaso de AC a Grau: “Le estaban haciendo un daño a su Presidente”

    Senador Matías Walker llama a poner fin a “espiral de acusaciones constitucionales que no tienen ningún sentido”

    Grau hace férrea defensa a gestión económica de Boric y responde a Quiroz por decir que se administró “como si fuera un kiosko”

    “La dimensión desconocida”: la novela de Nona Fernández llega al teatro en el GAM

    Los Tres anuncian un segundo show para celebrar los 30 años del MTV Unplugged

    Lo más leído

    1.
    Gobierno propondrá que menores de 16 y 17 años que cometan delitos graves sean transferidos a la jurisdicción penal ordinaria

    Gobierno propondrá que menores de 16 y 17 años que cometan delitos graves sean transferidos a la jurisdicción penal ordinaria

    2.
    Fiscalía logra histórica condena contra un exministro de corte y exjefe de inteligencia del Ejército por espiar a un periodista

    Fiscalía logra histórica condena contra un exministro de corte y exjefe de inteligencia del Ejército por espiar a un periodista

    3.
    La ayuda contrarreloj en Venezuela: misión chilena trabaja en medio de restricciones y tensión con los equipos de rescate

    La ayuda contrarreloj en Venezuela: misión chilena trabaja en medio de restricciones y tensión con los equipos de rescate

    4.
    Casi el 20% de los vehículos de Carabineros está averiado y Atacama es la región con más autos fuera de servicio

    Casi el 20% de los vehículos de Carabineros está averiado y Atacama es la región con más autos fuera de servicio

    5.
    “Eso no es pobreza, eso es frescura”: Poduje carga contra casas de alto estándar en toma de San Antonio

    “Eso no es pobreza, eso es frescura”: Poduje carga contra casas de alto estándar en toma de San Antonio

    6.
    Empresa proveedora de Junaeb se querella contra nuevo director por denuncia calumniosa sobre programa de alimentación

    Empresa proveedora de Junaeb se querella contra nuevo director por denuncia calumniosa sobre programa de alimentación

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Estudio encuentra que los adultos jóvenes están envejeciendo más rápido: cuáles serían las consecuencias

    Estudio encuentra que los adultos jóvenes están envejeciendo más rápido: cuáles serían las consecuencias

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Lluvia a la vista: cuándo podrían caer precipitaciones en la Región Metropolitana y zona central, según el tiempo

    Lluvia a la vista: cuándo podrían caer precipitaciones en la Región Metropolitana y zona central, según el tiempo

    Soy endocrinóloga y estos son los mitos más comunes sobre el hipotiroidismo

    Soy endocrinóloga y estos son los mitos más comunes sobre el hipotiroidismo

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Inglaterra vs. Congo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Inglaterra vs. Congo en TV y streaming

    Así funciona la red de Metro este miércoles 1 de julio: toda la red está disponible

    Así funciona la red de Metro este miércoles 1 de julio: toda la red está disponible

    Temblor hoy, miércoles 1 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 1 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Fuertes vientos en La Araucanía han provocado caídas de árboles y dejado más de 50 mil clientes sin luz
    Chile

    Fuertes vientos en La Araucanía han provocado caídas de árboles y dejado más de 50 mil clientes sin luz

    Ossandón le pasa la cuenta a los republicanos por el fracaso de AC a Grau: “Le estaban haciendo un daño a su Presidente”

    A qué hora y dónde ver a Inglaterra vs. Congo en TV y streaming

    Grau hace férrea defensa a gestión económica de Boric y responde a Quiroz por decir que se administró “como si fuera un kiosko”
    Negocios

    Grau hace férrea defensa a gestión económica de Boric y responde a Quiroz por decir que se administró “como si fuera un kiosko”

    Mientras las tecnológicas se roban la atención del mercado, en Europa las bolsas de España e Italia superan a la de EE.UU.

    La economía se encamina hacia una recesión técnica tras quinta caída consecutiva del Imacec

    Cómo acostumbrarte a tener un horario regular de sueño para dormir mejor, según un especialista
    Tendencias

    Cómo acostumbrarte a tener un horario regular de sueño para dormir mejor, según un especialista

    Qué es delirium, la condición “invisible” que afecta a miles de adultos mayores en Chile y que puede dejar secuelas

    Viento, heladas bajo cero y lluvia: el pronóstico para las distintas regiones de Chile

    Tres personas mueren en medio de las celebraciones por la clasificación de México a los octavos de final del Mundial
    El Deportivo

    Tres personas mueren en medio de las celebraciones por la clasificación de México a los octavos de final del Mundial

    Con máscaras del Vasco Aguirre: plantel de México celebra haciendo el remo de Noruega de Haaland

    “Fue el punto final para el ciclo de Beccacece”: en Ecuador pierden la paciencia con el DT tras la eliminación del Mundial

    Los lentes Ray-Ban Meta se ponen serios: todo lo que trae la esperada versión 26 y qué significa para los usuarios en Chile
    Tecnología

    Los lentes Ray-Ban Meta se ponen serios: todo lo que trae la esperada versión 26 y qué significa para los usuarios en Chile

    iOS 27: las claves de la próxima actualización de Apple para el iPhone, desde Siri AI hasta mayores controles parentales

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    “La dimensión desconocida”: la novela de Nona Fernández llega al teatro en el GAM
    Cultura y entretención

    “La dimensión desconocida”: la novela de Nona Fernández llega al teatro en el GAM

    Los Tres anuncian un segundo show para celebrar los 30 años del MTV Unplugged

    Muere a los 74 años Victor Willis, vocalista y policía de Village People

    Cómo los barcos ponen en riesgo su “seguridad” al transitar por el estrecho de Ormuz
    Mundo

    Cómo los barcos ponen en riesgo su “seguridad” al transitar por el estrecho de Ormuz

    Trump anuncia convención del Partido Republicano en medio de su mandato

    La Junta de Paz para Gaza impulsada por Trump alerta de que la UNRWA “no es bienvenida”

    Hablemos de amor: el amor no siempre llega haciendo ruido
    Paula

    Hablemos de amor: el amor no siempre llega haciendo ruido

    El club de la migraña: comprender juntas ese dolor que no se explica

    Cosiendo en comunidad