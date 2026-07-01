Fuertes vientos en La Araucanía han provocado caídas de árboles y dejado más de 50 mil clientes sin luz

Fuertes vientos en La Araucanía han provocado caídas de árboles y dejado más de 40 mil clientes sin luz

La mañana de este miércoles, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó un balance del efecto de los fuertes vientos que afectan actualmente a la región de La Araucanía .

La región tiene activa una alerta temprana preventiva por el paso de vientos de moderados a fuertes en las zonas de la precordillera y cordillera de la región. La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) pronosticó rachas de hasta 100 km/h.

Según reportó hasta las 8 de la mañana el director regional de la entidad, Ian Gorayeb, hasta ese momento se reportaban la caída de árboles en distintos sectores de la región.

CGE Clientes en X

“Principalmente la ruta CH-199 Villarica-Pucón se encuentra interrumpida por caída de árboles . También se han reportado caída en el sector de la segunda faja en Curacautín y en Vilcún”, explicó Gorayeb.

Además de lo anterior, el director regional de Senapred también detalló que pasos fronterizos como Pino Hachado e Icalma se encuentran cerrados debido al frente de mal tiempo.

“Este evento meteorológico va a continuar durante el día de hoy hasta mañana jueves. Por lo tanto, las rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora se van a mantener durante el día. Por lo mismo hacemos un llamado a mantenernos informados, como siempre, de las condiciones meteorológicas, los canales oficiales”, detalló sobre el pronóstico de esta jornada.

Por otro lado, también los fuertes vientos han provocado afectación al servicio eléctrico de los habitantes de La Araucanía.

Según el reporte de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) a las 9 de la mañana, más de 50 mil personas se encuentran sin suministro eléctrico en la región.

Las mayores afectaciones se registran en las comunas de Villarrica (9624), Pucón (8210), Curacautín (10600) Lautaro (2590), Vilcún (2498), Cunco (3489) y Lonquimay (2293).

De manera preventiva, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) regional también suspendió el uso del fuego para quemas agrícolas y forestales y cerró preventivamente todos los senderos de las áreas protegidas.