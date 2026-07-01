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    Cómo los barcos ponen en riesgo su “seguridad” al transitar por el estrecho de Ormuz

    Un plan para desviar el tráfico marítimo a través de un corredor alternativo frente a la costa omaní, con el fin de evitar la amenaza de las minas en el estrecho de Ormuz, ha sido objeto de escrutinio tras dos ataques a buques en los últimos días. Si bien Irán y Omán acordaron entablar conversaciones el lunes sobre la gestión de ese cruce, los incidentes ilustran la complejidad de mantener la navegación a través de esta vía marítima crucial, que sigue siendo un punto central en el enfrentamiento entre Teherán y Washington.

    Por 
    France 24
    Varios buques mercantes en el estrecho de Ormuz. Foto:Xinhua

    La Guardia Revolucionaria iraní, brazo armado ideológico de la República Islámica de Irán, emitió una severa advertencia la semana pasada, indicando que solo ciertas rutas marítimas estarían autorizadas para la navegación. Añadió que a cualquier barco que transite por el estrecho de Ormuz fuera del marco definido por Irán “no se le garantizará el paso seguro”.

    En los últimos días, Irán ha cumplido su amenaza. Atacó dos veces a buques en el estrecho tras sus esfuerzos por abrir las aguas territoriales de Omán al tráfico de entrada y salida del golfo Pérsico. En el primer ataque, ocurrido el 25 de junio, un buque de carga sufrió daños por un misil de origen desconocido mientras navegaba a 14 kilómetros al sureste de Dahit, en la península de Musandam, en Omán. El buque había optado por una ruta marítima alternativa a la que se suele utilizar en el estrecho de Ormuz, transitando en su lugar por aguas territoriales omaníes.

    El objetivo era evitar el corredor bajo el control de la autoridad marítima iraní.

    La ruta del buque fue recomendada el 18 de junio por el Centro Conjunto de Información Marítima (JMIC), un organismo de información naval apoyado por el Gobierno estadounidense.

    Según el JMIC, esta ruta está libre de minas, a diferencia de la ruta habitual en el centro del estrecho.

    Los ataques contra los buques provocaron bombardeos aéreos estadounidenses de represalia, seguidos el domingo por asaltos con drones y misiles iraníes contra Bahrein y Kuwait, lo que paralizó nuevamente las negociaciones para alcanzar una solución definitiva a la guerra.

    Aeronaves del Comando Central de los Estados Unidos (CENTCOM) sobrevuelan el estrecho de Ormuz. Imagen @CENTCOM en X.

    Aunque Washington y Teherán acordaron cesar sus agresiones, el tráfico a través del estrecho sigue interrumpido. Según datos de Kpler, el lunes 29 de junio solo un barco transitó por la ruta omaní para salir del golfo y otro para entrar.

    Una vía marítima peligrosa

    El estrecho de Ormuz, si bien se considera desde hace tiempo una vía marítima internacional, se encuentra técnicamente en aguas territoriales de Irán y Omán. Sin embargo, los barcos han utilizado este corredor frente a Irán por motivos de seguridad.

    “Este tramo de agua (frente a Omán) ya existía, pero se usaba poco porque discurre a lo largo de la costa y presenta mayores riesgos para la seguridad (...) Si algo falla a bordo —un fallo del motor, un fallo en la dirección o cualquier otro incidente—, uno se encuentra relativamente cerca de la costa y tiene muy poco margen de maniobra”, afirmó Dirk Siebels, especialista en seguridad marítima de Risk Intelligence.

    En circunstancias normales, los barcos que transitan por el estrecho de Ormuz se rigen por un sistema de navegación establecido en 1968 por la Organización Marítima Internacional (OMI).

    Este “sistema de separación de tráfico” funciona “como una especie de autopista marítima en medio del estrecho”, señaló Siebels.

    Dos carriles de tráfico, separados por una zona de amortiguación, permiten a los buques entrar y salir del golfo, minimizando el riesgo de colisión en lo que es esencialmente un cuello de botella: el estrecho tiene apenas 33 kilómetros de ancho en su punto más angosto.

    Sin embargo, este corredor central se encuentra ahora cerrado debido a las restricciones impuestas por las autoridades iraníes, que solo permiten el paso a lo largo de su propia costa con la aprobación de sus autoridades marítimas.

    Además del riesgo para los barcos que se atrevan a desafiar las restricciones iraníes, existe la amenaza adicional que supone la posible presencia de minas marinas.

    El 24 de junio, el secretario general de la OMI, Arsenio Domínguez, dio la voz de alarma, declarando que “hemos recibido información sobre la presencia de minas” en la ruta marítima habitual.

    Un marine a bordo del transporte anfibio USS New Orleans durante el bloqueo impuesto a los puertos iraníes. Foto: Europa Press/CENTCOM. CENTCOM

    Advirtió que sería necesario retirar más de 80 minas antes de que se reanudara el tráfico.

    “Nadie está en posición de afirmar si esto es cierto o falso (...) Pero ni siquiera es necesario que haya minas: basta con sembrar la duda para que nadie se arriesgue a transitar por allí. En cualquier caso, primero debe llevarse a cabo la remoción de las minas”, aseguró Siebels.

    Más allá de las especulaciones sobre las minas, la comunidad internacional estaba intensificando sus esfuerzos para abordar las preocupaciones. Francia anunció el lunes que trabajaría con Omán para desminar el estrecho de Ormuz.

    “Hemos decidido colaborar, junto con nuestros socios, en la remoción de minas del estrecho para asegurar las rutas marítimas y garantizar el paso libre e incondicional por el estrecho de Ormuz”, escribió el presidente francés Emmanuel Macron el 11 de diciembre tras reunirse con el sultán de Omán, Haitham bin Tariq Al, en el Palacio del Elíseo.

    Un funcionario iraní respondió a la declaración de Macron el 11 de diciembre, advirtiendo a Francia y a otros países contra las “provocaciones”.

    El viceministro de Asuntos Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, declaró en la plataforma X que, según el acuerdo provisional, “el desminado lo lleva a cabo exclusivamente Irán y ningún otro país”.

    Una ruta cada vez más transitada

    Según Siebels, hasta hace poco la ruta a lo largo de la costa omaní se había vuelto cada vez más transitada. Alrededor de veinte buques la utilizaron en mayo y principios de junio, cifra que posteriormente ascendió a unos 60, según la OMI.

    La ruta alternativa también tenía como objetivo ofrecer una vía de escape a los casi 11.000 buques que aún permanecen atrapados en el golfo. Sin embargo, el plan ideado por la ONU para facilitar su salida —utilizando las dos rutas costeras— se suspendió tras el ataque del jueves al buque de carga frente a las costas de Omán.

    Lanchas iraníes disparan contra un petrolero en el estrecho de Ormuz

    En virtud del memorando de entendimiento firmado la semana pasada entre Teherán y Washington, Irán se comprometió a desminar el estrecho en un plazo de 30 días. En las últimas semanas, Francia y el Reino Unido se comprometieron a liderar conjuntamente una coalición de unos 40 países para aportar conocimientos especializados en desminado y contribuir a la seguridad de esta vía marítima vital.

    Irán anunció el lunes su primera reunión con Omán para abordar la gestión del estrecho.

    La cuestión del control de este estrecho estratégico dista mucho de estar resuelta. Sigue siendo un importante punto de fricción entre Teherán y Washington y una baza clave en las prolongadas y intermitentes negociaciones entre ambos países en conflicto.

    Más sobre:OrmuzIránTeheránEstados UnidosGuardia Revolucionaria

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