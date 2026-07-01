Sony anuncia el fin de la producción de discos físicos de juegos para la PlayStation

Sony Interactive Entertainment anunció que discontinuará la producción de discos físicos para todos los juegos nuevos que se lancen en consolas PlayStation a partir de enero de 2028.

Desde esa fecha, los nuevos títulos estarán disponibles únicamente en formato digital, tanto en PlayStation Store como en las tiendas de retail.

La compañía precisó que la medida no afecta a los juegos que ya se lanzaron, ni a los que se lancen antes de enero de 2028, en formato disco.

Según un comunicado de la empresa, la decisión responde a que “las preferencias de los consumidores y la industria del entretenimiento en general continúan desplazándose desde los discos físicos hacia lo digital”.

Sony Interactive Entertainment agregó que la transición es “ una dirección natural ” para adaptarse a las tendencias de consumo, en la medida en que “la preferencia general por los medios digitales supera significativamente a la de los discos físicos”.

La firma señaló que este cambio le permitirá “alinearse de manera más cercana con la forma en que la mayoría de nuestra comunidad prefiere acceder y jugar videojuegos hoy”.

Además, indicó que continuará “ priorizando recursos para impulsar la innovación ” en las formas de acceso a los juegos y en mantener alternativas de compra, ya sea en tiendas retail o en PlayStation Store.

Cierre de PlayStation Store en PS3 y PS Vita

La empresa informó además que cerrará PlayStation Store en las consolas PS3 y PS Vita, tras “casi dos décadas” de soporte a esa generación.

Desde el cierre, ya no será posible realizar nuevas compras de contenido en esas plataformas, aunque los usuarios podrán seguir descargando el contenido adquirido previamente “en el futuro previsible”.

Los plazos de cierre, según el comunicado, son los siguientes:

México, Honduras y Nicaragua : PlayStation Store en PS3 cerrará a partir de agosto de 2026.

Otros países de Latinoamérica y Medio Oriente : el cierre en PS3 comenzará hacia fines de 2026.

Resto de los países: PlayStation Store en PS3 y PS Vita cerrará en julio de 2027.

La compañía explicó que la medida obedece a que PlayStation Store “continúa evolucionando para soportar sistemas de comercio moderno, incluyendo estándares actualizados de procesamiento de pagos”, los que PS3 y PS Vita “ya no pueden soportar al nivel requerido”.

Sony no producirá más discos de juegos para PlayStation

Sony reconoció que la noticia “puede resultar decepcionante” para los jugadores de esa generación, indicando que PS3 y PS Vita “representan una era importante” en la historia de PlayStation y que la decisión “no fue fácil de tomar”.

La empresa afirmó que necesita enfocar más recursos en “entregar las mejores experiencias de juego” en los dispositivos más recientes, donde juega actualmente la mayoría de sus usuarios.