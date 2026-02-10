SUSCRÍBETE POR $1100
    Tecnología

    PlayStation anuncia un nuevo State of Play: esto es lo que sabemos

    Juegos indie, de terceros y actualizaciones de PlayStation Studios para PS5. Eso es lo que se ha anunciado oficialmente entre las novedades del inminente State of Play. Pero los rumores de insiders apuntan a gameplays y confirmaciones de alto calibre.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    PlayStation anuncia un nuevo State of Play: esto es lo que sabemos

    Un nuevo State of Play de PlayStation tendrá lugar el próximo jueves 12 de febrero de 2026.

    En el blog oficial se confirmó que la presentación de anuncios durará más de 60 minutos y se enfocará en juegos indie, third-party y actualizaciones de PlayStation Studios para PS5.

    Esto, por el momento, es todo lo que sabemos de manera oficial.

    Especulaciones y rumores

    Junto con destacar títulos indie atractivos, third-party y novedades de sus estudios, Sony no ha revelado juegos concretos de manera oficial.

    Entre rumores -no confirmados- y datos de insiders como NateTheHate, Tom Henderson y el periodista Jeff Grubb, circulan menciones a títulos first-party y posibles anuncios third-party:

    • El juego de acción Saros (de Housemarque): posible confirmación de fecha de lanzamiento y tráiler
    • El esperado AAA Marvel’s Wolverine de Insomniac Games: posible gameplay extenso y fecha de lanzamiento
    • Devil May Cry 6: posible anuncio sorpresa de Capcom
    • Death Stranding 2 y Metal Gear Solid Master Collection Vol. 2: posibles actualizaciones o ports
    • Ghost of Yotei: posible DLC

    Todo queda en el plano de la especulación hasta el mismo evento.

    Coordenadas del State of Play

    State of Play tomará forma el jueves 12 de febrero a las 14:00 PT. En Chile podrá verse a las 19:00 horas.

    Estos son los horarios confirmados para la región:

    PaísHora local
    Argentina19:00
    Bolivia18:00
    Brasil19:00
    Chile19:00
    Colombia17:00
    Ecuador17:00
    Guatemala16:00
    México16:00
    Perú17:00
    Venezuela18:00

    State of Play se transmitirá en vivo por los canales oficiales de PlayStation en YouTube y Twitch, con subtítulos en inglés y japonés disponibles.

