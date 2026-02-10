PlayStation anuncia un nuevo State of Play: esto es lo que sabemos

Un nuevo State of Play de PlayStation tendrá lugar el próximo jueves 12 de febrero de 2026.

En el blog oficial se confirmó que la presentación de anuncios durará más de 60 minutos y se enfocará en juegos indie, third-party y actualizaciones de PlayStation Studios para PS5.

Esto, por el momento, es todo lo que sabemos de manera oficial.

Especulaciones y rumores

Junto con destacar títulos indie atractivos, third-party y novedades de sus estudios, Sony no ha revelado juegos concretos de manera oficial.

Entre rumores -no confirmados- y datos de insiders como NateTheHate, Tom Henderson y el periodista Jeff Grubb, circulan menciones a títulos first-party y posibles anuncios third-party:

El juego de acción Saros (de Housemarque): posible confirmación de fecha de lanzamiento y tráiler

El esperado AAA Marvel’s Wolverine de Insomniac Games: posible gameplay extenso y fecha de lanzamiento

Devil May Cry 6 : posible anuncio sorpresa de Capcom

Death Stranding 2 y Metal Gear Solid Master Collection Vol. 2 : posibles actualizaciones o ports

Ghost of Yotei: posible DLC

Todo queda en el plano de la especulación hasta el mismo evento.

Coordenadas del State of Play

State of Play tomará forma el jueves 12 de febrero a las 14:00 PT. En Chile podrá verse a las 19:00 horas .

Estos son los horarios confirmados para la región:

País Hora local Argentina 19:00 Bolivia 18:00 Brasil 19:00 Chile 19:00 Colombia 17:00 Ecuador 17:00 Guatemala 16:00 México 16:00 Perú 17:00 Venezuela 18:00

State of Play se transmitirá en vivo por los canales oficiales de PlayStation en YouTube y Twitch, con subtítulos en inglés y japonés disponibles.