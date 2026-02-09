Le pedí a ChatGPT que creara una caricatura mía y de mi trabajo basado en nuestras interacciones: paso a paso para crear el último trend de OpenAI
Tras virales anteriores con la estética del Studio Ghibli o con los usuarios representados como juguetes de colección, el chatbot de OpenAI vuelve a meterse en las conversaciones de redes sociales con un nuevo trend. Acá te lo explicamos paso a paso.
En los últimos días, ha cobrado fuerza en redes sociales como Instagram y LinkedIn la tendencia de subir caricaturas que mezclan retratos tipo cartoon de los usuarios acompañados de sus áreas de interés.
La inteligencia artificial mezcla rasgos físicos con referencias laborales y aspectos personales, aprovechando las horas de información acumulada en las conversaciones de los usuarios de ChatGPT con el asistente de OpenAI.
Este es el paso a paso para crear tu propia imagen con el viral del momento. Y también te mostramos los resguardos que debes tener para este tipo de virales.
Cómo crear una imagen personalizada de ti mismo con ChatGPT
Primero, ten a mano una foto tuya.
Lo mejor -recomienda ChatGPT- es si cumple con esto:
- Cara bien visible (frontal o ¾)
- Buena luz
- Sin filtros
- Fondo simple (no obligatorio, pero ayuda)
Es decir, una buena selfie normal funciona, no hace falta una foto profesional.
Segundo, sube la foto a ChatGPT.
Tercero, dile al chatbot de OpenAI el famoso prompt. Puedes copiar y pegarlo en ChatGPT:
“Crea una caricatura de mí y mi trabajo basándote en todo lo que sabes sobre mí, de acuerdo a nuestras conversaciones”
La combinación de descripciones personales, imágenes y el análisis del historial con el chatbot, permite a ChatGPT ofrecer resultados que te sorprenderán por su personalización y creatividad.
Puedes cambiar la imagen hasta que se ajuste a lo que quieras subir, con instrucciones como:
- “Hazlo más realista”
- “Que se parezca más a mí”
- “Cambia el fondo”
- “Pon otra expresión”
- “Hazlo más artístico”
Paso final: guardar y usar
Puedes bajar directamente del chat la imagen creada y subirla a la red social que más utilizas.
El trend opera tanto en fotos de perfil como en feeds de Instagram / TikTok, WhatsApp, X y LinkedIn.
Algunas recomendaciones antes de la sumarse a la moda
Los expertos en ciberseguridad de Kaspersky coinciden en varias precauciones mínimas si decides generar y compartir una caricatura hecha con IA.
Lo central es tener siempre presente que cuando algo es gratis, el producto eres tú (o tus datos).
Privacidad y datos personales
No subas fotos sensibles o fácilmente identificables, ya que las herramientas de IA como ChatGPT pueden almacenarlas temporalmente para entrenar modelos, exponiendo rasgos físicos, hábitos o datos biométricos.
Elimina metadatos de las imágenes antes de compartirlas y limita la información personal proporcionada al chatbot para reducir riesgos de ciberataques o suplantación de identidad.
Consentimiento y derechos de imagen
Obtén consentimiento explícito si la caricatura involucra a otras personas, respetando el derecho de imagen protegido en Chile por la Ley 19.628 y proyectos de ley en trámite contra imitaciones digitales sin permiso.
Evita generar o compartir caricaturas de menores, ya que puede violar normas de protección infantil y facilitar explotación.
Propiedad intelectual
No uses prompts que imiten estilos protegidos (ej. personajes de Disney) sin autorización, pues infringe derechos de autor incluso si la IA genera la imagen.
