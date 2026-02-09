Le pedí a ChatGPT que creara una caricatura mía y de mi trabajo basado en nuestras interacciones: paso a paso para crear el último trend de OpenAI

Le pedí a ChatGPT que creara una caricatura mía y de mi trabajo basado en nuestras interacciones (imagen referencial)

En los últimos días, ha cobrado fuerza en redes sociales como Instagram y LinkedIn la tendencia de subir caricaturas que mezclan retratos tipo cartoon de los usuarios acompañados de sus áreas de interés.

La inteligencia artificial mezcla rasgos físicos con referencias laborales y aspectos personales, aprovechando las horas de información acumulada en las conversaciones de los usuarios de ChatGPT con el asistente de OpenAI.

Este es el paso a paso para crear tu propia imagen con el viral del momento. Y también te mostramos los resguardos que debes tener para este tipo de virales.

Cómo crear una imagen personalizada de ti mismo con ChatGPT

Primero, ten a mano una foto tuya.

Lo mejor -recomienda ChatGPT- es si cumple con esto:

Cara bien visible (frontal o ¾)

Buena luz

Sin filtros

Fondo simple (no obligatorio, pero ayuda)

Es decir, una buena selfie normal funciona, no hace falta una foto profesional.

Segundo, sube la foto a ChatGPT.

Tercero, dile al chatbot de OpenAI el famoso prompt. Puedes copiar y pegarlo en ChatGPT:

“Crea una caricatura de mí y mi trabajo basándote en todo lo que sabes sobre mí, de acuerdo a nuestras conversaciones” El prompt

La combinación de descripciones personales, imágenes y el análisis del historial con el chatbot, permite a ChatGPT ofrecer resultados que te sorprenderán por su personalización y creatividad.

Puedes cambiar la imagen hasta que se ajuste a lo que quieras subir, con instrucciones como:

“ Hazlo más realista ”

“ Que se parezca más a mí ”

“ Cambia el fondo ”

“ Pon otra expresión ”

“Hazlo más artístico”

Paso final: guardar y usar

Puedes bajar directamente del chat la imagen creada y subirla a la red social que más utilizas.

El trend opera tanto en fotos de perfil como en feeds de Instagram / TikTok, WhatsApp, X y LinkedIn.

Algunas recomendaciones antes de la sumarse a la moda

Los expertos en ciberseguridad de Kaspersky coinciden en varias precauciones mínimas si decides generar y compartir una caricatura hecha con IA.

Lo central es tener siempre presente que cuando algo es gratis, el producto eres tú (o tus datos).

Privacidad y datos personales

No subas fotos sensibles o fácilmente identificables , ya que las herramientas de IA como ChatGPT pueden almacenarlas temporalmente para entrenar modelos, exponiendo rasgos físicos, hábitos o datos biométricos.

Elimina metadatos de las imágenes antes de compartirlas y limita la información personal proporcionada al chatbot para reducir riesgos de ciberataques o suplantación de identidad.

Consentimiento y derechos de imagen

Obtén consentimiento explícito si la caricatura involucra a otras personas, respetando el derecho de imagen protegido en Chile por la Ley 19.628 y proyectos de ley en trámite contra imitaciones digitales sin permiso.

Evita generar o compartir caricaturas de menores, ya que puede violar normas de protección infantil y facilitar explotación.

Propiedad intelectual

No uses prompts que imiten estilos protegidos (ej. personajes de Disney) sin autorización, pues infringe derechos de autor incluso si la IA genera la imagen.