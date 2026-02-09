SUSCRÍBETE POR $1100
    Tecnología

    Le pedí a ChatGPT que creara una caricatura mía y de mi trabajo basado en nuestras interacciones: paso a paso para crear el último trend de OpenAI

    Tras virales anteriores con la estética del Studio Ghibli o con los usuarios representados como juguetes de colección, el chatbot de OpenAI vuelve a meterse en las conversaciones de redes sociales con un nuevo trend. Acá te lo explicamos paso a paso.

    Alejandro Jofré 
    Alejandro Jofré
    Le pedí a ChatGPT que creara una caricatura mía y de mi trabajo basado en nuestras interacciones (imagen referencial)

    En los últimos días, ha cobrado fuerza en redes sociales como Instagram y LinkedIn la tendencia de subir caricaturas que mezclan retratos tipo cartoon de los usuarios acompañados de sus áreas de interés.

    La inteligencia artificial mezcla rasgos físicos con referencias laborales y aspectos personales, aprovechando las horas de información acumulada en las conversaciones de los usuarios de ChatGPT con el asistente de OpenAI.

    Este es el paso a paso para crear tu propia imagen con el viral del momento. Y también te mostramos los resguardos que debes tener para este tipo de virales.

    Cómo crear una imagen personalizada de ti mismo con ChatGPT

    Le pedí a ChatGPT que creara una caricatura mía y de mi trabajo basado en nuestras interacciones (imagen referencial)

    Primero, ten a mano una foto tuya.

    Lo mejor -recomienda ChatGPT- es si cumple con esto:

    • Cara bien visible (frontal o ¾)
    • Buena luz
    • Sin filtros
    • Fondo simple (no obligatorio, pero ayuda)

    Es decir, una buena selfie normal funciona, no hace falta una foto profesional.

    Segundo, sube la foto a ChatGPT.

    Tercero, dile al chatbot de OpenAI el famoso prompt. Puedes copiar y pegarlo en ChatGPT:

    Crea una caricatura de mí y mi trabajo basándote en todo lo que sabes sobre mí, de acuerdo a nuestras conversaciones

    El prompt

    La combinación de descripciones personales, imágenes y el análisis del historial con el chatbot, permite a ChatGPT ofrecer resultados que te sorprenderán por su personalización y creatividad.

    Puedes cambiar la imagen hasta que se ajuste a lo que quieras subir, con instrucciones como:

    • Hazlo más realista
    • Que se parezca más a mí
    • Cambia el fondo
    • Pon otra expresión
    • Hazlo más artístico

    Paso final: guardar y usar

    Puedes bajar directamente del chat la imagen creada y subirla a la red social que más utilizas.

    El trend opera tanto en fotos de perfil como en feeds de Instagram / TikTok, WhatsApp, X y LinkedIn.

    Algunas recomendaciones antes de la sumarse a la moda

    Le pedí a ChatGPT que creara una caricatura mía y de mi trabajo basado en nuestras interacciones (imagen referencial)

    Los expertos en ciberseguridad de Kaspersky coinciden en varias precauciones mínimas si decides generar y compartir una caricatura hecha con IA.

    Lo central es tener siempre presente que cuando algo es gratis, el producto eres tú (o tus datos).

    Privacidad y datos personales

    No subas fotos sensibles o fácilmente identificables, ya que las herramientas de IA como ChatGPT pueden almacenarlas temporalmente para entrenar modelos, exponiendo rasgos físicos, hábitos o datos biométricos.

    Elimina metadatos de las imágenes antes de compartirlas y limita la información personal proporcionada al chatbot para reducir riesgos de ciberataques o suplantación de identidad.

    Consentimiento y derechos de imagen

    Obtén consentimiento explícito si la caricatura involucra a otras personas, respetando el derecho de imagen protegido en Chile por la Ley 19.628 y proyectos de ley en trámite contra imitaciones digitales sin permiso.

    Evita generar o compartir caricaturas de menores, ya que puede violar normas de protección infantil y facilitar explotación.

    Propiedad intelectual

    No uses prompts que imiten estilos protegidos (ej. personajes de Disney) sin autorización, pues infringe derechos de autor incluso si la IA genera la imagen.

    Lee también:

