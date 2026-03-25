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    PlayStation 5 Pro anuncia nuevos juegos compatibles con su PSSR

    Títulos como Silent Hill f, Monster Hunter Wilds y Crimson Desert reciben soporte para la versión actualizada de la tecnología de escalado por IA de Sony, la cual promete mayor claridad y estabilidad de imagen.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    PlayStation 5 Pro anuncia nuevos juegos compatibles con su PSSR

    Sony ha liberado una nueva actualización de software para la PlayStation 5 Pro que expande y perfecciona el uso de la PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR).

    Esta herramienta, basada en inteligencia artificial, recibe una mejora orientada a estabilizar la imagen, aumentar la claridad de los detalles y ofrecer un rendimiento más consistente en la última consola de la firma japonesa.

    Para entender el alcance de esta actualización, es necesario detallar qué es exactamente PSSR. Se trata de una biblioteca de escalado impulsada por IA que analiza cada pixel por fotograma para optimizar la calidad visual en tiempo real.

    Según PlayStation, esta última evolución hace que la reconstrucción de imágenes sea más precisa y mejora la fluidez del movimiento. En términos de desarrollo, esto entrega mayor flexibilidad a los estudios para encontrar el equilibrio adecuado entre la fidelidad gráfica y la tasa de cuadros por segundo en el hardware de la PS5 Pro.

    La actualización ya cuenta con el respaldo de diversos estudios que han integrado sus títulos a la nueva biblioteca de PSSR.

    El listado actual de juegos “beneficiados” incluye lanzamientos recientes y futuros pesos pesados de la industria:

    • Alan Wake 2
    • Control
    • Crimson Desert
    • Dragon Age: The Veilguard
    • Dragon’s Dogma 2
    • Final Fantasy VII Rebirth
    • Monster Hunter Wilds
    • Nioh 3
    • Resident Evil Requiem
    • Rise of the Ronin
    • Senua’s Saga: Hellblade II
    • SILENT HILL f
    • SILENT HILL 2

    Opciones para el usuario y próximos parches

    Una de las características más relevantes de esta integración es que la versión mejorada de PSSR se puede gestionar directamente a través de la configuración opcional del sistema de la consola. Esto permite a los jugadores aplicar la tecnología a todos los juegos de PS5 Pro que actualmente admiten PSSR.

    Sony advierte que los resultados pueden variar dependiendo de la arquitectura de cada título, pero en la mayoría de los casos se debería percibir un aumento en la nitidez y la estabilidad visual.

    En caso que la herramienta genere artefactos o efectos visuales inesperados en algún juego específico, el usuario tiene la libertad de desactivarla en cualquier momento desde el menú.

    El ecosistema de títulos compatibles continuará expandiéndose a corto plazo. Ya está confirmado que juegos como Assassin’s Creed Shadows y Cyberpunk recibirán parches dedicados en las próximas semanas para adoptar esta nueva versión de la tecnología de escalado.

    Lee también:

    Más sobre:PlayStation 5 ProPSSR 2Inteligencia artificialPlayStation 5PlayStationSonyConsolasVideojuegosTecnologíaPlayStation Spectral Super ResolutionAlan Wake 2ControlCrimson DesertDragon Age: The VeilguardDragon’s Dogma 2Final Fantasy VII RebirthMonster Hunter WildsNioh 3Resident Evil RequiemRise of the RoninSenua’s Saga: Hellblade IISILENT HILL fSILENT HILL 2Assassin’s Creed ShadowsCyberpunkCyberpunk 2077juegos compatibles PSSRcompatibilidad de juegos PS5 ProPSSR

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