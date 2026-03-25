PlayStation 5 Pro anuncia nuevos juegos compatibles con su PSSR

Sony ha liberado una nueva actualización de software para la PlayStation 5 Pro que expande y perfecciona el uso de la PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR).

Esta herramienta, basada en inteligencia artificial, recibe una mejora orientada a estabilizar la imagen, aumentar la claridad de los detalles y ofrecer un rendimiento más consistente en la última consola de la firma japonesa.

Para entender el alcance de esta actualización, es necesario detallar qué es exactamente PSSR. Se trata de una biblioteca de escalado impulsada por IA que analiza cada pixel por fotograma para optimizar la calidad visual en tiempo real.

Según PlayStation, esta última evolución hace que la reconstrucción de imágenes sea más precisa y mejora la fluidez del movimiento. En términos de desarrollo, esto entrega mayor flexibilidad a los estudios para encontrar el equilibrio adecuado entre la fidelidad gráfica y la tasa de cuadros por segundo en el hardware de la PS5 Pro.

La actualización ya cuenta con el respaldo de diversos estudios que han integrado sus títulos a la nueva biblioteca de PSSR.

El listado actual de juegos “beneficiados” incluye lanzamientos recientes y futuros pesos pesados de la industria:

Alan Wake 2

Control

Crimson Desert

Dragon Age: The Veilguard

Dragon’s Dogma 2

Final Fantasy VII Rebirth

Monster Hunter Wilds

Nioh 3

Resident Evil Requiem

Rise of the Ronin

Senua’s Saga: Hellblade II

SILENT HILL f

SILENT HILL 2

Opciones para el usuario y próximos parches

Una de las características más relevantes de esta integración es que la versión mejorada de PSSR se puede gestionar directamente a través de la configuración opcional del sistema de la consola. Esto permite a los jugadores aplicar la tecnología a todos los juegos de PS5 Pro que actualmente admiten PSSR.

Sony advierte que los resultados pueden variar dependiendo de la arquitectura de cada título, pero en la mayoría de los casos se debería percibir un aumento en la nitidez y la estabilidad visual.

En caso que la herramienta genere artefactos o efectos visuales inesperados en algún juego específico, el usuario tiene la libertad de desactivarla en cualquier momento desde el menú.