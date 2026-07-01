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    Detienen a siete integrantes de banda dedicada a portonazos y encerronas: dos eran padre e hijo

    Los sujetos habrían participado en al menos 10 robos violentos. Desde la Fiscalía además han dado a conocer que desde 2024 se han desarticulado 28 bandas dedicadas a las encerronas, portonazos y turbazos.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Desde la Fiscalía Metropolitana Occidente y la Policía de Investigaciones (PDI) informaron la detención de siete integrantes de una banda dedicada a cometer encerronas y portonazos.

    La organización, integrada por tres adultos y cuatro menores de edad —entre ellos un adolescente de 14 años—, es investigada por su presunta participación en al menos 10 robos violentos de vehículos cometidos entre mayo de 2025 y febrero de 2026.

    Según detalló el jefe de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) Centro Norte, subprefecto René Quintanilla, “estos sujetos, a través de sus actos, lograron intervenir violentamente en las comunas de Independencia, también en las comunas de Maipú y en las comunas de Pudahuel”.

    La investigación comenzó en 2025 y el operativo contempló allanamientos en 23 domicilios, además del ingreso a cuatro celdas en recintos penitenciarios.

    El fiscal de Maipú, Marcelo Duque, detalló que la banda era liderada por un sujeto de 38 años, y entre los integrantes se encontraba su hijo de 17 años.

    “El día de ayer, una de las personas que quedó privada de libertad es un adolescente y el líder de la banda es su padre, es decir, padre e hijo se encuentran hoy día privados de libertad por la comisión de estos delitos. Un padre de 38 años que comete delitos con su hijo de 17 años de edad”.

    Asimismo, precisó que la desarticulación de la organización se concretó en dos etapas, ya que previamente dos de sus integrantes se encontraban en recintos penitenciarios y otros dos menores permanecían en internación provisoria.

    “El líder de la banda corresponde al interno de Santiago I, quien daba las instrucciones para que el brazo operativo en el exterior pudiese organizar a los demás integrantes y actuar violentamente contra las personas, contra las cargas que se desplazaban por la región”.

    Respecto al modo de operar de la banda, según se conoció, estos abordaban a las víctimas que transitaban por la vía pública en sus vehículos, amenazándolos con armas de fuego, obligándolos a descender de sus automóviles, para luego subirse a ellos y huir del lugar.

    28 bandas desarticuladas desde 2024

    El fiscal regional Metropolitano Occidente, Marcos Pastén, informó que entre 2024 y el primer semestre de 2026 se han desarticulado 28 bandas dedicadas a cometer delitos contra la propiedad bajo las modalidades de encerronas, portonazos y turbazos.

    “Hemos logrado la detención de 144 individuos entre adolescentes y adultos, todos muy jóvenes, por cierto”, añadió.

    Del total de imputados en ese período, el 47% corresponde a investigaciones por encerronas, el 33% a turbazos y el 4% a portonazos y robos de vehículos.

    Más sobre:PolicialEncerronasPDIFiscalíaPortonazosTurbazos

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