Diputada Muñoz considera que rechazo a la AC a Grau pudo ser una “moneda de cambio” para aprobación de la megarreforma

Tras el rechazo en el Senado a la acusación constitucional a Nicolás Grau, Paulina Muñoz (PNL), quien fue parte de los diputados que presentaron el libelo frente a la Cámara Alta, reflexionó respecto al desarrollo de la votación.

La parlamentaria conversó con Desde la Redacción de La Tercera, donde señaló que quedó “con una sensación un tanto amarga” tras el resultado ayer en la Cámara Alta. “Da una mala señal a la ciudadanía”, enfatizó.

Además de defender la consideración que realizaron, que no era necesario demostrar dolo para mostrar que se incumplió con la ley, Muñoz también fue consultada respecto a la votación de algunos senadores del comité republicano (Cristián Vial y Rodolfo Carter), que votaron en contra de algunos capítulos.

“Mirado desde mi punto de vista hay una descoordinación. Es como si la senadora Vanessa Kaiser haya votado en contra de algunos capítulos de la misma acusación que nosotros llevamos al Senado. O sea, hay una conversación ahí que falló. No sé que habrá sido, ellos tendrán que hacer sus propias reflexiones”, señaló al respecto.

Por otro lado, también la parlamentaria aceptó la posibilidad de que el resultado en la Cámara Alta haya sido pensado como “ moneda de cambio ” para la aprobación de la megarreforma.

“Creo que sí tiene mucho que ver conseguir los votos para la megarreforma versus no aprobar la acusación. No tengo los antecedentes fehacientes, pero me da la impresión que sí, que podría significar: ‘ya, yo te apruebo la ley de reconstrucción, porque es importante, pero déjame al exministro tranquilo’. Porque, y lo digo con mucha responsabilidad, este es el lado negro de la política”, explicó Muñoz.

En ese sentido, responsabilizó a la izquierda por esta posibilidad: “Si el problema no es del gobierno, el problema es de la izquierda que siempre está acostumbrada a hacer sus negociaciones de esa forma y a proteger a su gente“.

Acciones de Ossandón y Mirosevic

Por otro lado, la diputada no se mostró sorprendida frente al rechazo casi generalizado desde los legisladores de Chile Vamos al libelo acusatorio. “Me sorprendieron las intervenciones”, señaló.

Además de esto, criticó el retiro del permiso constitucional de Manuel José Ossandón, que se encuentra de gira con el Presidente José Antonio Kast en Paraguay, y la inhabilitación de Vlado Mirosevic en la Sala.

“ Son juegos que se hacen finalmente para quitarle peso a la herramienta , y después se habla de que es una herramienta que se está utilizando, que es poco seria, cuando ellos mismos con su comportamiento la hacen, le quitan el piso en el fondo a la importancia que tiene”, cargó.

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