SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Contraloría anuncia lanzamiento de consulta nacional sobre la corrupción de este 2026

    “La percepción de las personas es clave para orientar nuestro trabajo y transformarlo en acciones concretas”, enfatizó la contralora Dorothy Pérez. La consulta estará disponible hasta al menos el 15 de julio en formato online.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Contraloría anuncia lanzamiento de consulta nacional sobre la corrupción de este 2026

    La Contraloría General de la República (CGR) anunció que desde este 1 de julio habilitó el acceso a la Consulta Nacional de Percepción de la Corrupción.

    Según detallaron desde el ente fiscalizador, el estudio tiene como objetivo “recoger la opinión de la ciudadanía sobre la magnitud y características de la corrupción en Chile, con el fin de orientar futuras acciones de fiscalización“.

    La consulta estará disponible desde este miércoles hasta al menos el 15 de julio. Esta se realizará en formato online a personas mayores de 18 años y será voluntaria y confidencial.

    Se incluirán preguntas sobre la percepción de corrupción en instituciones públicas y privadas, además de experiencias vinculadas a prácticas indebidas.

    La percepción de las personas es clave para orientar nuestro trabajo y transformarlo en acciones concretas”, explicó sobre esta iniciativa la contralora Dorothy Pérez.

    ROLO UANDES

    En ese sentido, desde la entidad esperan ampliar la participación de los años anteriores, además de abordar temas como la confianza en instituciones, percepción de corrupción, evaluación de medidas de transparencia y prioridades de control futuro.

    La última versión de este estudio, del año 2024, mostró que un 72% de los encuestados consideró a Chile un país corrupto. Por ello, Contraloría explicó que estos datos refuerzan la necesidad de profundizar en políticas de prevención y fiscalización.

    Es posible acceder a la consulta a través del siguiente enlace.

    Más sobre:ContraloríaCorrupciónEncuestaDorothy PérezConsulta

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Gobierno lanza campaña “Chile contra el sarampión”: más de 143 mil niños no se han puesto la segunda dosis de la vacuna

    Partido Republicano intenta desdramatizar rechazo de Carter y Vial a dos capítulos de la AC contra Grau

    La Moneda apuesta por mantenerse al margen en indultos generales para intentar evitar profundizar conflicto en el oficialismo

    A contrarreloj: Minvu posterga definición sobre cambios urbanos que alcaldes acusan crearía más guetos verticales

    La gran batalla de los cines: cómo la vuelta de Minions llega a pelearle el cetro a Toy Story 5

    Los nuevos rescates en Venezuela reavivan la esperanza de encontrar sobrevivientes

    Lo más leído

    1.
    La ayuda contrarreloj en Venezuela: misión chilena trabaja en medio de restricciones y tensión con los equipos de rescate

    La ayuda contrarreloj en Venezuela: misión chilena trabaja en medio de restricciones y tensión con los equipos de rescate

    2.
    Zapallar, la comuna “más cara” de la exención de contribuciones: cada inmueble dejará de pagar en promedio $3,5 millones al año

    Zapallar, la comuna “más cara” de la exención de contribuciones: cada inmueble dejará de pagar en promedio $3,5 millones al año

    3.
    Abren sumario y suspenden a jefe de DD.HH. de Gendarmería tras informe que recomendó traslado de comandante Ramiro

    Abren sumario y suspenden a jefe de DD.HH. de Gendarmería tras informe que recomendó traslado de comandante Ramiro

    4.
    Meteorología afirma que el mes pasado fue el tercer junio más seco desde que se tiene registro y proyecta lluvias “sobre lo normal”

    Meteorología afirma que el mes pasado fue el tercer junio más seco desde que se tiene registro y proyecta lluvias “sobre lo normal”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es delirium, la condición “invisible” que afecta a miles de adultos mayores en Chile y que puede dejar secuelas

    Qué es delirium, la condición “invisible” que afecta a miles de adultos mayores en Chile y que puede dejar secuelas

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Cómo acostumbrarte a tener un horario regular de sueño para dormir mejor, según un especialista

    Cómo acostumbrarte a tener un horario regular de sueño para dormir mejor, según un especialista

    Lluvia a la vista: cuándo podrían caer precipitaciones en la Región Metropolitana y zona central, según el tiempo

    Lluvia a la vista: cuándo podrían caer precipitaciones en la Región Metropolitana y zona central, según el tiempo

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Unión La Calera en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Unión La Calera en TV y streaming

    Rating del martes 30 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 30 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina en TV y streaming

    Gobierno lanza campaña “Chile contra el sarampión”: más de 143 mil niños no se han puesto la segunda dosis de la vacuna
    Chile

    Gobierno lanza campaña “Chile contra el sarampión”: más de 143 mil niños no se han puesto la segunda dosis de la vacuna

    Partido Republicano intenta desdramatizar rechazo de Carter y Vial a dos capítulos de la AC contra Grau

    La Moneda apuesta por mantenerse al margen en indultos generales para intentar evitar profundizar conflicto en el oficialismo

    Reducir la permisología y reformar el sistema político: las claves para la reactivación económica según expresidente Frei
    Negocios

    Reducir la permisología y reformar el sistema político: las claves para la reactivación económica según expresidente Frei

    Ad portas del teleférico: Ciudad Empresarial reduce vacancia de oficinas al nivel prepandemia y espera proyectos de vivienda

    Declaración patrimonial de Trump revela ingresos millonarios en criptomonedas, golf y también compra de acciones tecnológicas

    Cómo crear tu nombre de usuario en WhatsApp, la nueva función de privacidad que reemplazará el número telefónico
    Tendencias

    Cómo crear tu nombre de usuario en WhatsApp, la nueva función de privacidad que reemplazará el número telefónico

    Cómo acostumbrarte a tener un horario regular de sueño para dormir mejor, según un especialista

    Qué es delirium, la condición “invisible” que afecta a miles de adultos mayores en Chile y que puede dejar secuelas

    6 mil calorías al día y severa rutina: los secretos de Haaland, el Androide de Noruega que amenaza a Brasil en el Mundial
    El Deportivo

    6 mil calorías al día y severa rutina: los secretos de Haaland, el Androide de Noruega que amenaza a Brasil en el Mundial

    En vivo: Suiza y Argelia sueñan con ingresar a los octavos de final del Mundial

    En vivo: con Cristiano Ronaldo, Portugal busca meterse en los octavos de final contra la Croacia de Modric

    Las novedades que trae macOS 27 de Apple: IA generativa, seguridad familiar y rediseño visual
    Tecnología

    Las novedades que trae macOS 27 de Apple: IA generativa, seguridad familiar y rediseño visual

    Los lentes Ray-Ban Meta se ponen serios: todo lo que trae la esperada versión 26 y qué significa para los usuarios en Chile

    iOS 27: las claves de la próxima actualización de Apple para el iPhone, desde Siri AI hasta mayores controles parentales

    La gran batalla de los cines: cómo la vuelta de Minions llega a pelearle el cetro a Toy Story 5
    Cultura y entretención

    La gran batalla de los cines: cómo la vuelta de Minions llega a pelearle el cetro a Toy Story 5

    Delia Domínguez y el regreso de Contracanto: las claves de una de las poetas más originales de Chile

    Muere a los 58 años Manolo Arjona, uno de los miembros originales e históricos de Locomía

    Los nuevos rescates en Venezuela reavivan la esperanza de encontrar sobrevivientes
    Mundo

    Los nuevos rescates en Venezuela reavivan la esperanza de encontrar sobrevivientes

    China pide a Estados Unidos tratar con “máxima cautela” los asuntos de Taiwán

    Estados Unidos asegura ser “un miembro orgulloso” de la OTAN y que no planea salirse de la Alianza

    Hablemos de amor: el amor no siempre llega haciendo ruido
    Paula

    Hablemos de amor: el amor no siempre llega haciendo ruido

    El club de la migraña: comprender juntas ese dolor que no se explica

    Cosiendo en comunidad