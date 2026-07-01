Contraloría anuncia lanzamiento de consulta nacional sobre la corrupción de este 2026

La Contraloría General de la República (CGR) anunció que desde este 1 de julio habilitó el acceso a la Consulta Nacional de Percepción de la Corrupción .

Según detallaron desde el ente fiscalizador, el estudio tiene como objetivo “recoger la opinión de la ciudadanía sobre la magnitud y características de la corrupción en Chile, con el fin de orientar futuras acciones de fiscalización“.

La consulta estará disponible desde este miércoles hasta al menos el 15 de julio. Esta se realizará en formato online a personas mayores de 18 años y será voluntaria y confidencial.

Se incluirán preguntas sobre la percepción de corrupción en instituciones públicas y privadas, además de experiencias vinculadas a prácticas indebidas.

“La percepción de las personas es clave para orientar nuestro trabajo y transformarlo en acciones concretas”, explicó sobre esta iniciativa la contralora Dorothy Pérez.

ROLO UANDES

En ese sentido, desde la entidad esperan ampliar la participación de los años anteriores, además de abordar temas como la confianza en instituciones, percepción de corrupción, evaluación de medidas de transparencia y prioridades de control futuro.

La última versión de este estudio, del año 2024, mostró que un 72% de los encuestados consideró a Chile un país corrupto. Por ello, Contraloría explicó que estos datos refuerzan la necesidad de profundizar en políticas de prevención y fiscalización.

Es posible acceder a la consulta a través del siguiente enlace.