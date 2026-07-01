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    Balance de Bomberos en la RM: Santiago concentró más del 33% de las emergencias durante 2025

    Durante el período, 4.803 intervenciones correspondieron a rescates (48%).

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    Foto: Referencial/AtonChile. JUAN EDUARDO LOPEZ/ATON CHILE

    El Cuerpo de Bomberos de Santiago (CBS) entregó un balance institucional de las emergencias durante 2025 y los datos señalan que más del 30% de los incidentes se concentró en la comuna de Santiago.

    Según el informe, las 22 compañías que integran el CBS debieron concurrir a un total de 10.081 actos del servicio, cifra que si bien se sitúa levemente por debajo del registro histórico de 10.220 emergencias alcanzado en 2024, ratifica los altos niveles de demanda y despliegue territorial en la Región Metropolitana.

    Del total del período, 4.803 intervenciones correspondieron a rescates, equivalentes al 48%, incluyendo 3.418 no vehiculares y 1.385 vehiculares. Además, se contabilizaron 1.044 llamados de diversa naturaleza y 86 incendios declarados como primera, segunda o tercera alarma.

    En cuanto a la distribución territorial de los incidentes, la comuna de Santiago concentró el 33,85% de las emergencias, seguida por Las Condes (14,9%), Providencia (10,79%), Estación Central (10,41%), Renca (7,24%), Independencia (5,17%), Vitacura (4,73%) y Lo Barnechea (4,68%).

    Cifra histórica de personal y equidad de género

    En el plano institucional, el registro general del CBS reportó un hito histórico al alcanzar una dotación total de 2.661 voluntarios y voluntarias, la cifra más alta registrada en los más de 160 años de la organización. Esta fuerza operativa y administrativa se compone de 965 bomberos en calidad de activos y 1.696 en condición de honorarios y miembros honorarios.

    Durante el transcurso de 2025 se incorporaron 145 nuevas altas al servicio, de las cuales 112 correspondieron a hombres y 33 a mujeres. Este flujo continuo de personal permitió al CBS cerrar el año con un total de 224 voluntarias, representando el 8,4% de la dotación general y consolidando una tendencia sostenida de crecimiento e inclusión de la mujer en la respuesta de emergencias durante los últimos años.

    Asimismo, las Brigadas Juveniles terminaron el año con 20 brigadas activas y 294 brigadieres en etapa de formación, guiados por una estructura de instructores jefes e instructores ayudantes.

    Más sobre:BomberosRMRegión Metropolitana

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