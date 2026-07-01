Condenan a 8 años y medio de presidio a sujeto que disparó en Tongoy a una madre, un bebé de 10 meses y a un perro

El Tribunal Oral en lo Penal de La Serena condenó a ocho años y medio de presidio a un sujeto que en noviembre de 2024 atacó a una madre, un bebé de 10 meses y un perro con un arma de fuego tras una discusión.

El hecho se produjo el pasado 29 de noviembre de 2024 en el balneario de Tongoy, en la comuna de Coquimbo. El sujeto, quien era hermano de la mujer, tras una discusión regresó al lugar con un arma de fuego que utilizó contra ella y el menor de 10 meses de edad en aquel entonces. En su escape, también atropelló a la madre del menor.

Ambos resultaron con heridas de bala, que fueron atendidas adecuadamente en el Hospital de Coquimbo. Durante el altercado, un perro también resultó herido, el que finalmente falleció consecuencia de los disparos.

Al día siguiente del ataque, el 30 de noviembre de 2024, fue capturado por la Policía de Investigaciones (PDI) en la comuna de Ovalle.

“Se acreditaron los hechos con cámaras de seguridad que mostraban la dinámica de los mismos, la declaración de la víctima y testigos que reconocieron al sujeto. Eso sumado a diligencias efectuadas por la Brigada de Homicidios”, dijo el fiscal Freddy Salinas.

En el transcurso del juicio oral, se acreditó la culpabilidad de J.P.P.C. por los delitos de homicidio frustrado, porte de arma de fuego y maltrato animal.

Por todo lo anterior fue condenado a cinco años un día por homicidio frustrado, tres años un día por porte de arma de fuego y 541 días por maltrato animal.

Otro sujeto, de iniciales A.A.DC.P., fue condenado a dos penas de un año y medio cada una por dos delitos de amenazas en contra de la mujer, en hechos ocurridos el 27 y 29 de septiembre de 2024.