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    PDI desarticula banda dedicada al tráfico y modificación de armas en Valparaíso: incautan 13 armas y más de 1.700 municiones

    Tres sujetos fueron detenidos tras una investigación de la BIRO Metropolitana Sur y la Fiscalía SACFI Metropolitana Sur. Dos de los imputados quedaron en prisión preventiva por tráfico ilícito de armas.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    PDI desarticula banda dedicada al tráfico y modificación de armas en Valparaíso: incautan 13 armas y más de 1.700 municiones

    Detectives de la Brigada Investigadora del Crimen Organizado Metropolitana Sur (Biromsur) de la PDI, en coordinación con la Fiscalía de Análisis Criminal y Focos Investigativos (Sacfi) Metropolitana Sur, desarticularon una estructura criminal dedicada al tráfico, comercialización, reparación y modificación ilegal de armas de fuego en la Región de Valparaíso.

    El procedimiento permitió la detención de tres sujetos chilenos mayores de edad, quienes fueron formalizados por el delito de tráfico ilícito de armas, tras ser sorprendidos en una transacción ilegal de armamento.

    De acuerdo con los antecedentes entregados por la fiscal subrogante de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, Claudia Alarcón Cerda, los hechos ocurrieron el pasado 27 de junio en la comuna de Quilpué.

    “Durante el transcurso de la investigación, se logró determinar que los imputados realizaban la comercialización de armas desde la Región de Valparaíso hacia diversas comunas del país”, señaló la persecutora.

    PDI desarticula banda dedicada al tráfico y modificación de armas en Valparaíso: incautan 13 armas y más de 1.700 municiones

    Como resultado del operativo, los detectives incautaron 13 armas de fuego de distintos tipos y calibres, entre ellas fusiles de guerra, escopetas, rifles, pistolas y revólveres.

    Además, se decomisaron 1.724 cartuchos de diversa munición y accesorios asociados al armamento. Según la PDI, entre las especies incautadas también había munición de guerra.

    El subinspector Pablo Hermosilla, de la BIRO Metropolitana Sur, explicó que la investigación permitió establecer la existencia de una banda que operaba clandestinamente en la comercialización de armas y municiones sin autorización legal.

    Por ello, durante la tarde del sábado, oficiales de la unidad especializada se trasladaron hasta la Región de Valparaíso, donde realizaron seguimientos y vigilancias a los imputados.

    PDI desarticula banda dedicada al tráfico y modificación de armas en Valparaíso: incautan 13 armas y más de 1.700 municiones

    En ese contexto, los sujetos fueron sorprendidos cuando se encontraban comercializando dos fusiles de guerra, lo que derivó en su detención por infracción a la Ley de Control de Armas.

    Tras las detenciones, la PDI realizó allanamientos en domicilios ubicados en Quilpué, Valparaíso y Villa Alemana, donde se incautaron diversas especies vinculadas a la investigación.

    Los tres detenidos no registraban antecedentes policiales y fueron puestos a disposición del tribunal competente en la Región de Valparaíso.

    Luego de la formalización, dos de los imputados quedaron en prisión preventiva, mientras continúa la investigación para establecer el alcance de la red de comercialización ilegal de armamento.

    PDI desarticula banda dedicada al tráfico y modificación de armas en Valparaíso: incautan 13 armas y más de 1.700 municiones
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