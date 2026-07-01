Condenan a dos sujetos por homicidio de trabajadora del GORE que fue herida en balacera en Mercado Tirso de Molina

El 2° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago condenó a los dos acusados por el homicidio de una mujer de 40 años que fue herida durante una balacera en la capital.

Cerca de las 19.00 horas del lunes 6 de noviembre de 2023, dos sujetos que transitaban por avenida Santa María en un scooter iniciaron los disparos en las afueras del Mercado Tirso de Molina, en la comuna de Recoleta.

Karina Morales Sepúlveda, que realizaba entonces su práctica como técnica en administración pública en el Departamento de Gestión Documental y Archivos del Gobierno de Santiago, fue herida esa jornada. Una bala le alcanzó cuando tomaba un taxi para dirigirse a su hogar. La noche del lunes 13 de noviembre, falleció en el Hospital San José. Tenía una hija de 19 años y otro menor de edad.

Otras dos personas resultaron heridas.

La indagatoria del caso fue liderad por la Fiscalía Centro Norte.

Tras siete días de juicio, los dos acusados fueron condenados como autores del crimen, además de ser declarados culpables por dos homicidios frustrados y por el delito de porte ilegal de arma de fuego.

El Gobierno de Santiago valoró la condena, recordando que desde el día siguiente al ataque, brindó apoyo permanente a la familia y se hizo parte del proceso judicial, ejerciendo sus facultades legales en materia de defensa funcionaria.

“Como Gobierno Regional tenemos un deber con quienes forman parte de nuestra institución y con sus familias. Karina era parte de nuestro equipo, y acompañar a sus hijos en la búsqueda de justicia es un compromiso que mantendremos hasta el final. Hechos de esta gravedad no pueden quedar en la impunidad”, manifestó el gobernador Claudio Orrego.

El GORE valoró el trabajo de las instituciones del sistema de justicia e informó mantendrá su acompañamiento y apoyo a la familia hasta la conclusión definitiva del proceso.