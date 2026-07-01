SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Enorme ciberamenaza: Chile recibió más de ocho billones de intentos de ataques cibernéticos el año pasado

    De acuerdo a un estudio especializado, los países de América Latina registran una media de 2.640 ataques semanales por organización, sea pública o privada, un 35% más que el promedio mundial. Y pese a que un atacante se puede demorar menos de media hora en recorrer toda una red corporativa, su detección tarda casi seis meses.

    Ignacio BadalPor 
    Ignacio Badal
    Qué es el ransomware y cómo prevenir el ciberataque en el que los delincuentes “secuestran” tus equipos y archivos. Foto: archivo / referencial.

    8.800.000.000.000 u ocho billones ochocientos mil millones. Esa enorme cifra es el número que calculan especialistas que Chile recibió en intentos de ataques cibernéticos el año pasado. Equivalente a que cada chileno hubiese recibido más de 400 mil intervenciones ilegales en su respectivo computador.

    La compañía Security Ecosystem Knowledge (SEK), con sede en Brasil y unidades en Argentina, Chile, Colombia y Perú, lanzó un reporte anual de ciberamenazas llamado Think Ahead, que recoge la experiencia de más de 1.000 organizaciones en los países de América Latina donde opera.

    “Lo que este análisis revela es que el riesgo no sólo aumentó en intensidad, cambió de naturaleza: adversarios más rápidos, inteligencia artificial, nuevas presiones regulatorias y superficies digitales cada vez más distribuidas están redefiniendo la forma en que las empresas deben pensar la seguridad, la resiliencia y la continuidad del negocio”, afirman los CEO de SEK, André Frederico y Joao Pérez, en la presentación del informe.

    Sólo como comparativo para contextualizar la enorme amenaza sobre Chile , Perú reportó en el primer semestre del año pasado, según Think Ahead de SEK, sólo 749 millones de intentos.

    La gigantesca cifra de intentos de ciberataques sobre Chile, dice el estudio, refleja una creciente presión de organizaciones públicas y privadas en un contexto donde los ataques son cada vez más frecuentes, rápidos y difíciles de detectar. De hecho, los países de América Latina analizados registran 2.640 ataques semanales por organización, un 35% por encima del promedio mundial.

    De acuerdo a las estadísticas levantadas por el análisis, el tiempo promedio en que una actividad maliciosa permaneció sin ser detectada superó los 185 días, incluso en organizaciones que contaban con inversiones relevantes en ciberseguridad, tecnologías especializadas y equipos dedicados.

    “En uno de los escenarios evaluados —que involucraba infraestructura crítica— la operación permaneció activa durante 42 días consecutivos sin activar un solo control interno de detección", advierte el estudio.

    Brasil concentró cerca del 30% de las víctimas de ransomware (es un tipo de software malicioso o malware que “secuestra” los datos o dispositivos de una víctima) de la región; México, el 14%; y Argentina, el 13%.

    En cuanto al phishing (técnica de estafa digital en la que ciberdelincuentes se hacen pasar por empresas, bancos u organismos oficiales para engañar y robar información confidencial, como contraseñas, datos bancarios o números de tarjetas de crédito), en Brasil se registraron 309 millones de intentos en 2025, equivalente a 588 ataques por minuto durante las 24 horas al día, según Fortinet.

    De acuerdo a lo que explican los expertos, en 2025 los atacantes pudieron desplazarse dentro de una red corporativa en apenas 29 minutos, un 65% más rápido que el año anterior.

    “Estamos perdiendo la carrera contra el reloj. El atacante recorre una red corporativa en 29 minutos —un 65% más rápido que hace un año—, mientras que detectarlo sigue tomando más de 185 días. El atacante mide su jornada en minutos; el defensor, en meses. Y esa asimetría, no la falta de tecnología, es hoy el verdadero problema”, advierte Diego Macor, country manager de SEK Chile.

    Un elemento que resalta es que la gran mayoría, un 71%, de los accesos iniciales observados en incidentes reales se originó en identidades comprometidas y no en ataques técnicos tradicionales.

    “El atacante ya no necesita romper nada: entra con una llave válida. En 7 de cada 10 incidentes, el acceso inicial fue una identidad comprometida, no una falla técnica. La ciberseguridad dejó de ser un problema de murallas y se convirtió en un problema de identidad: quién es quién, qué puede hacer y bajo qué autorización… Ya no fuerzan la cerradura; entran con una llave que les dimos nosotros”, añade Macor.

    Chile posee hoy el marco regulatorio de ciberseguridad más avanzado de América Latina, según la evaluación de la empresa, tras la entrada en vigencia de la Ley Marco de Ciberseguridad, que sanciona con multas de hasta $2.800 millones para infracciones gravísimas. Sin embargo, el estudio plantea que sigue enfrentando los mismos riesgos que el resto de la región: accesos mal gestionados, ransomware y ataques a infraestructura crítica.

    De hecho, este país es identificado en el reporte como uno de los países donde operan activamente grupos internacionales de secuestro de datos y robo de credenciales que ha afectado a organizaciones en toda la región, incluyendo el sector público, infraestructura crítica, servicios financieros y grandes empresas. En efecto, el estudio recuerda que en 2025 un órgano estratégico del Estado chileno, que no nombra, tuvo sus sistemas indisponibles, afectando su continuidad operativa, lo que obligó a funcionarios a trabajar de forma remota como respuesta al incidente. En junio de 2025, el Instituto de Salud Pública (ISP) sufrió un ataque que paralizó temporalmente sus servidores y canales digitales.

    Entre los actores de amenazas con actividad confirmada en Chile, el estudio apunta principalmente a dos:

    1. “Qilin”, de tipo RaaS (robot como servicio, es un modelo de negocio de los ciberdelincuentes en el que los desarrolladores de ransomware venden códigos ransomware o malware a otros hackers, que luego utilizan para iniciar sus propios ataques). Este actor se especializa en campañas automatizadas y cloud (nube) mal configuradas.

    2.The Gentlemen, de tipo ransomware, que se especializa en dobles extorsiones y sus blancos son instituciones.

    Más sobre:CiberataqueComputaciónCibernéticoComputadorInformáticaAtaquesNegociosPulso

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Declaración patrimonial de Trump revela ingresos millonarios en criptomonedas, golf y también compra de acciones tecnológicas

    Kast alerta por cifras de Imacec y desempleo: “Chile hoy pasa por un momento complejo”

    Mercado hipotecario y economía: el intenso lobby de la banca con la CMF

    Dueños de Sierra Gorda aprueban inversión por US$ 725 millones que aumentará en 30% producción de cobre de la mina

    Muere a los 58 años Manolo Arjona, uno de los miembros originales e históricos de Locomía

    Diputada Muñoz considera que rechazo a la AC a Grau pudo ser una “moneda de cambio” para aprobación de la megarreforma

    Lo más leído

    1.
    Grau hace férrea defensa a gestión económica de Boric y responde a Quiroz por decir que se administró “como si fuera un kiosko”

    Grau hace férrea defensa a gestión económica de Boric y responde a Quiroz por decir que se administró “como si fuera un kiosko”

    2.
    Sony anuncia el fin de la producción de discos físicos de juegos para la PlayStation

    Sony anuncia el fin de la producción de discos físicos de juegos para la PlayStation

    3.
    Cómo funciona en otros países la indemnización por años de servicio que el gobierno pretende modificar

    Cómo funciona en otros países la indemnización por años de servicio que el gobierno pretende modificar

    4.
    Dueños de Sierra Gorda aprueban inversión por US$ 725 millones que aumentará en 30% producción de cobre de la mina

    Dueños de Sierra Gorda aprueban inversión por US$ 725 millones que aumentará en 30% producción de cobre de la mina

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es delirium, la condición “invisible” que afecta a miles de adultos mayores en Chile y que puede dejar secuelas

    Qué es delirium, la condición “invisible” que afecta a miles de adultos mayores en Chile y que puede dejar secuelas

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Cómo acostumbrarte a tener un horario regular de sueño para dormir mejor, según un especialista

    Cómo acostumbrarte a tener un horario regular de sueño para dormir mejor, según un especialista

    Lluvia a la vista: cuándo podrían caer precipitaciones en la Región Metropolitana y zona central, según el tiempo

    Lluvia a la vista: cuándo podrían caer precipitaciones en la Región Metropolitana y zona central, según el tiempo

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Bélgica vs. Senegal en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Bélgica vs. Senegal en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Inglaterra vs. Congo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Inglaterra vs. Congo en TV y streaming

    Kast alerta por cifras de Imacec y desempleo: “Chile hoy pasa por un momento complejo”
    Chile

    Kast alerta por cifras de Imacec y desempleo: “Chile hoy pasa por un momento complejo”

    Dónde y a qué hora ver a Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina en TV y streaming

    Diputada Muñoz considera que rechazo a la AC a Grau pudo ser una “moneda de cambio” para aprobación de la megarreforma

    Declaración patrimonial de Trump revela ingresos millonarios en criptomonedas, golf y también compra de acciones tecnológicas
    Negocios

    Declaración patrimonial de Trump revela ingresos millonarios en criptomonedas, golf y también compra de acciones tecnológicas

    Mercado hipotecario y economía: el intenso lobby de la banca con la CMF

    Enorme ciberamenaza: Chile recibió más de ocho billones de intentos de ataques cibernéticos el año pasado

    Cómo crear tu nombre de usuario en WhatsApp, la nueva función de privacidad que reemplazará el número telefónico
    Tendencias

    Cómo crear tu nombre de usuario en WhatsApp, la nueva función de privacidad que reemplazará el número telefónico

    Cómo acostumbrarte a tener un horario regular de sueño para dormir mejor, según un especialista

    Qué es delirium, la condición “invisible” que afecta a miles de adultos mayores en Chile y que puede dejar secuelas

    El plan de Augusto Salamé, la promesa del karting chileno que acelera en la Academia FIA 2026
    El Deportivo

    El plan de Augusto Salamé, la promesa del karting chileno que acelera en la Academia FIA 2026

    La U mira de reojo: Sevilla anuncia la salida de Alexis Sánchez

    Tres personas mueren en medio de las celebraciones por la clasificación de México a los octavos de final del Mundial

    Las novedades que trae macOS 27 de Apple: IA generativa, seguridad familiar y rediseño visual
    Tecnología

    Las novedades que trae macOS 27 de Apple: IA generativa, seguridad familiar y rediseño visual

    Los lentes Ray-Ban Meta se ponen serios: todo lo que trae la esperada versión 26 y qué significa para los usuarios en Chile

    iOS 27: las claves de la próxima actualización de Apple para el iPhone, desde Siri AI hasta mayores controles parentales

    Muere a los 58 años Manolo Arjona, uno de los miembros originales e históricos de Locomía
    Cultura y entretención

    Muere a los 58 años Manolo Arjona, uno de los miembros originales e históricos de Locomía

    “La dimensión desconocida”: la novela de Nona Fernández llega al teatro en el GAM

    Los Tres anuncian un segundo show para celebrar los 30 años del MTV Unplugged

    Trump asegura que Estados Unidos mantuvo “buenas reuniones” con Irán para avanzar en su “desnuclearización”
    Mundo

    Trump asegura que Estados Unidos mantuvo “buenas reuniones” con Irán para avanzar en su “desnuclearización”

    Cómo los barcos ponen en riesgo su “seguridad” al transitar por el estrecho de Ormuz

    Trump anuncia convención del Partido Republicano en medio de su mandato

    Hablemos de amor: el amor no siempre llega haciendo ruido
    Paula

    Hablemos de amor: el amor no siempre llega haciendo ruido

    El club de la migraña: comprender juntas ese dolor que no se explica

    Cosiendo en comunidad