El plan de Augusto Salamé, la promesa del karting chileno que acelera en la Academia FIA 2026

El recambio del automovilismo chileno tiene nombre y apellido y ya está compitiendo codo a codo con la élite global. Augusto Salamé, la máxima promesa juvenil de la pista nacional, fue el elegido por la Federación de Automovilismo de Chile (Fadech) para representar al país ante la Federación Internacional del Automóvil (FIA) en el prestigioso Academy Trophy 2026.

Este certamen no es una competencia cualquiera: es considerado la vitrina más importante del planeta para los futuros pilotos Fórmula. En ella participan exclusivamente los 52 mejores pilotos de entre 12 y 14 años de todo el mundo, midiendo sus fuerzas en una igualdad de condiciones absoluta, utilizando chasis y motores idénticos. Aquí, lo único que define al ganador es el talento, las manos y la estrategia en pista.

Un piloto que ilusiona

La nominación de Salamé no es fruto del azar. El joven piloto llega al viejo continente respaldado por un rendimiento impecable en las exigentes categoría nacionales como Iame Series Mini y Rotax Mini Max, donde ostenta los títulos de bicampeón nacional de ambas competencias. A esto se suma su roce internacional: en la Grand Finals de 2025 disputadas en Bahréin, Salamé se metió de lleno en el Top 20 del mundo, demostrando que tiene la velocidad y la madurez necesaria para plantarse frente a los referentes de las potencias mundiales.

La ruta de la Academia: De Genk a Nápoles

La temporada 2026 de la Academia FIA ya quemó sus primeros cartuchos. En mayo pasado, el chileno hizo su debut en la primera etapa disputada en el mítico circuito de Genk, en Bélgica, un trazado de culto para el deporte motor por ser la cuna donde se formó el tetracampeón del mundo de F1, Max Verstappen. En esta etapa Salamé logró pasar a la Final del certamen y obtuvo el 24to. Lugar.

Ahora, el desafío se traslada a Italia para la segunda etapa, que se desarrollará en el Circuito Internazionale di Napoli. Esta pista asoma como una gran oportunidad estratégica para Augusto, ya que es un terreno que conoce a la perfección: en 2024, el piloto ya representó a Chile en ese mismo asfalto durante el mundial de la especialidad, lo que le otorga una valiosa ventaja en la puesta a punto y las líneas de carrera.

El compromiso de La Tercera Motores con el talento local

El automovilismo es una disciplina tan apasionante como costosa, y llegar a la cúspide requiere un engranaje perfecto entre talento deportivo y respaldo financiero. En La Tercera Motores creemos firmemente que es imperativo apoyar al talento nacional para que logren los auspicios y el financiamiento requeridos para competir de igual a igual en Europa.

Por esta razón, hemos tomado la decisión editorial de acompañar de manera permanente a Augusto Salamé en cada una de sus competencias, tanto en el Campeonato Nacional como en sus estaciones internacionales. Nuestro objetivo es visibilizar sus logros y su progreso en pista para que las empresas que ya confían en él mantengan su respaldo, y para que nuevos auspiciadores se sumen a este proyecto. El talento está; ahora es el turno de que el país acompañe esta inversión para volver a ver, en un futuro cercano, la bandera chilena en la Fórmula 1.