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    Con máscaras del Vasco Aguirre: plantel de México celebra haciendo el remo de Noruega de Haaland

    Guillermo Ochoa compartió un registro en el que se ve a parte del plantel formado en el suelo realizando el rito de la hinchada nórdica.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.

    México consiguió este martes dar un nuevo paso en el Mundial del que es coanfitrión junto a Canadá y Estados Unidos. El combinado azteca se enfrentó a Ecuador y terminó llevándose el paso a los octavos de final tras imponerse por 2-0.

    Las celebraciones poco a poco se trasladaron desde la cancha a la zona de camarines, donde parte del plantel se sumó a la forma que tiene Noruega de celebrar en los estadios.

    Así, en un video que fue compartido por Guillermo Ochoa en sus redes sociales, se aprecia como estos están sentados en el suelo usando máscaras mientras otro golpea un basurero a modo de bombo antes de hacer el gesto de remar.

    Esta es solo una muestra de la felicidad del camarín mexicano que ahora espera por Inglaterra o República Democrática del Congo. Una felicidad que también compartió el técnico Javier Aguirre quien ganó por primera vez un partido de eliminación directa en una Copa del Mundo.

    Consultado si este triunfo era uno de los más importantes de su carrera, indicó que “Seguramente sí, mi victoria en Italia, en Bruselas, Francia, me ha tocado Chile, varias buenas victorias, pero la de hoy ninguna, es con tu casa, con tu gente, es hacer lo que te corresponde, sé que cuando hay silbidos y abucheos, soy el primero en decirlo, es una noche redonda hoy”.

    Significa mucho para mí, fui uno de esos, no pude pasar al quinto partido, duele mucho, pasas de la primera fase y lo haces bien, es un error gravísimo. Hoy, la comunión con la gente es un impulso, es una cancha espectacular. Tenemos que ver la fatiga. Fue una bonita noche para los mexicanos”, continuó el entrenador.

    También se rindió ante el plantel. “Diría que es un grupo que merece lo que está sucediendo, estos partidos de Mundial. Es un Mundial, estamos entre los mejores 16, debemos tener eso, estamos bien, muy concentrados”, complementó.

    Por su parte, Julián Quiñones, autor de uno de los goles de la victoria sobre Ecuador, fue consultado sobre qué le diría a su yo de la infancia: “Que está orgulloso de nunca rendirse, de nunca bajar los brazos, de siempre buscar lo que quiere, a pesar de la circunstancia, siempre dio lo mejor de él para para estar ahora aquí, para frente a ustedes, estar buscando la gloria, buscando la historia. Y feliz, feliz porque esa persona nunca, nunca, abandonó su sus metas, y su visión”, indicó el colombiano nacionalizado mexicano.

    Ahora, con esta anotación alcanzó la marca de Cuauhtémoc Blanco y Rafael Márquez al anotar tres goles en cuatro partidos mundialistas y, de volver a marcar, tiene la posibilidad de alcanzar a Javier Hernández y Luis Hernández como máximo anotador mexicano en Mundiales.

    “Lo único que siento es felicidad por el trabajo que estamos haciendo en lo grupal. Ya en lo individual vienen todas las cosas buenas. No pienso en eso, pienso más que todo en lo colectivo, que eso es lo que realmente ve la gente, lo que la gente quiere y lo que queremos todos. Lo individual viene aparte”, comentó.

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