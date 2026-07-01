SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Dueños de Sierra Gorda aprueban inversión por US$ 725 millones que aumentará en 30% producción de cobre de la mina

    Sierra Gorda SCM, del grupo KGHM y South32, construirá una cuarta línea de molienda en su faena, infraestructura con la cual incrementará su capacidad de procesamiento de mineral en un 25%. Tras la construcción, en el segundo semestre de 2030, la producción de la mina debiera llegar a casi 200 mil toneladas de cobre por año.

    Matías VeraPor 
    Matías Vera

    La mina de cobre conocida en Chile por operar con baja ley, Sierra Gorda SCM, recibió la aprobación de sus controladores para una cuantiosa inversión que aumentará su capacidad de procesamiento de mineral y la producción por año.

    Los dueños de la mina, el grupo KGHM (polaco y con el 55% de la propiedad) y South32 (australiano y con el restante 45%), dieron el vamos a una inversión de US$ 725 millones, la cual será destinada a la construcción de una cuarta línea de molienda en Sierra Gorda, faena ubicada en el desierto de Atacama, Región de Antofagasta.

    Con esta línea de molienda adicional, la capacidad de procesamiento de la faena aumentará de 48 millones de toneladas a 60 millones de toneladas por año. Un incremento de 25%. El proyecto estima que la ampliación de la planta concluya a fines de 2029, alcanzando su capacidad total en el segundo semestre de 2030.

    El presidente del consejo de administración de KGHM, Remigiusz Paszkiewicz, dijo, a través de un comunicado en la página web de la compañía, donde las mineras hicieron el anuncio, que “inversiones como la construcción de la cuarta línea en Sierra Gorda son la mejor prueba de nuestro enfoque a largo plazo y nuestra determinación de aumentar la eficiencia y la escala de nuestras operaciones. Estas acciones concretas se traducen en un mayor valor para el grupo y en una mayor competitividad en el mercado global”.

    En tanto, el director ejecutivo de South32, Matt Daley, precisó que “el proyecto de la cuarta línea de molienda aumentará significativamente la producción de cobre, reducirá los costos operativos unitarios y se espera que genere atractivos retornos financieros a través de una expansión en un terreno ya existente que aprovecha la infraestructura existente”.

    La decisión de inversión se da luego de finalizado un estudio de viabilidad de la compañía, cuya información ratificó la existencia de potencial para conseguir una rentabilidad importante con la ampliación de la planta.

    Casi 200 mil toneladas de cobre

    Cuando la construcción termine, se prevé que la producción anual promedio de la mina llegue a 195 mil toneladas de cobre, 6 mil toneladas de molibdeno, 58 mil onzas de oro y 1,7 millones de onzas de plata. “Esto representa un incremento aproximado del 30% en la producción equivalente de cobre con respecto a los niveles actuales”, indicaron desde South32.

    “Este proyecto nos permitirá aprovechar mejor el potencial de la mina, incrementar la producción de cobre y mejorar la eficiencia de costos. Sierra Gorda es un activo con un importante potencial de producción, y esta inversión nos permitirá aprovechar mejor sus capacidades y generar valor duradero para el grupo y sus accionistas”, enfatizó la vicepresidenta del consejo de administración de activos internacionales de KGHM, Anna Sobieraj-Kozakiewicz.

    El financiamiento del proyecto se ejecutará con los flujos de caja operativos de la compañía, e instrumentos de deuda. Sierra Gorda espera que la iniciativa de inversión reduzca en 10% los costos operativos unitarios promedio de la operación nortina.

    También proyecta que la iniciativa tenga una tasa interna de retorno de 20%, considerando un precio del cobre, en el largo plazo, de US$ 5 la libra. Aunque el porcentaje aumenta a 23% si se considera un valor del metal de US$ 6 la libra.

    Con el nivel productivo que estima Sierra Gorda, en torno a 195 mil toneladas de cobre, la minera superaría la producción de Andina, una de las divisiones de Codelco, que el año pasado produjo 182 mil toneladas de cobre.

    Incluso, la mina alcanzaría la capacidad de Quebrada Blanca de Teck, que el 2025 elaboró 190 mil toneladas de cobre, según información pública de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco).

    Catabela: la exploración de Sierra Gorda

    El año pasado, Sierra Gorda produjo 165 mil toneladas de cobre y 4 mil toneladas de molibdeno. Con el proyecto anunciado, esos números aumentarán.

    Para continuar con el desarrollo de Sierra Gorda, la compañía trabaja en la exploración minera Catabela, cuyo objetivo es extender la vida útil de la mina.

    Daley, de South32, dijo a propósito del anuncio que “más allá de este proyecto, Sierra Gorda sigue ofreciendo un importante potencial de crecimiento. La mina a cielo abierto de Catabela permanece abierta en profundidad y, en el yacimiento adyacente de Catabela Noreste, informamos recientemente de un objetivo de exploración inicial de entre 1.100 millones de toneladas con una ley de 0,48 % de TCu y 2.900 millones de toneladas con una ley de 0,45 % de TCu, lo que pone de manifiesto un mayor potencial de extensión de la vida útil del yacimiento”.

    En la memoria de la compañía de 2025, mencionaron que esta exploración es un objetivo estratégico de la firma para proyectar el negocio a largo plazo, en búsqueda de incrementar la vida útil de la faena.

    Más sobre:Sierra GordaProducción de cobreGrupo KGHMSouth32

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Estados Unidos asegura ser “un miembro orgulloso” de la OTAN y que no planea salirse de la Alianza

    Declaración patrimonial de Trump revela ingresos millonarios en criptomonedas, golf y también compra de acciones tecnológicas

    Kast alerta por cifras de Imacec y desempleo: “Chile hoy pasa por un momento complejo”

    Mercado hipotecario y economía: el intenso lobby de la banca con la CMF

    Enorme ciberamenaza: Chile recibió más de ocho billones de intentos de ataques cibernéticos el año pasado

    Muere a los 58 años Manolo Arjona, uno de los miembros originales e históricos de Locomía

    Lo más leído

    1.
    Subsecretaria Elisa Cabezón afirma que evalúan retener sueldos y devolución de impuestos para pago de licencias médicas falsas

    Subsecretaria Elisa Cabezón afirma que evalúan retener sueldos y devolución de impuestos para pago de licencias médicas falsas

    2.
    Hernán Searle, dueño de Trailer Logistics: “El costo operacional del camión eléctrico ya equivale al del diésel e incluso lo supera”

    Hernán Searle, dueño de Trailer Logistics: “El costo operacional del camión eléctrico ya equivale al del diésel e incluso lo supera”

    3.
    Precio promedio del cobre marca un hito en junio, mientras el oro sufre mayor caída en 13 años en el tercer trimestre

    Precio promedio del cobre marca un hito en junio, mientras el oro sufre mayor caída en 13 años en el tercer trimestre

    4.
    Solo el 14% de las relaciones laborales termina con indemnización, y el 60% de quienes acceden llevan dos años o menos en el empleo

    Solo el 14% de las relaciones laborales termina con indemnización, y el 60% de quienes acceden llevan dos años o menos en el empleo

    5.
    La economía se encamina hacia una recesión técnica tras quinta caída consecutiva del Imacec

    La economía se encamina hacia una recesión técnica tras quinta caída consecutiva del Imacec

    6.
    Grau hace férrea defensa a gestión económica de Boric y responde a Quiroz por decir que se administró “como si fuera un kiosko”

    Grau hace férrea defensa a gestión económica de Boric y responde a Quiroz por decir que se administró “como si fuera un kiosko”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es delirium, la condición “invisible” que afecta a miles de adultos mayores en Chile y que puede dejar secuelas

    Qué es delirium, la condición “invisible” que afecta a miles de adultos mayores en Chile y que puede dejar secuelas

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Cómo acostumbrarte a tener un horario regular de sueño para dormir mejor, según un especialista

    Cómo acostumbrarte a tener un horario regular de sueño para dormir mejor, según un especialista

    Lluvia a la vista: cuándo podrían caer precipitaciones en la Región Metropolitana y zona central, según el tiempo

    Lluvia a la vista: cuándo podrían caer precipitaciones en la Región Metropolitana y zona central, según el tiempo

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Bélgica vs. Senegal en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Bélgica vs. Senegal en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Inglaterra vs. Congo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Inglaterra vs. Congo en TV y streaming

    Kast alerta por cifras de Imacec y desempleo: “Chile hoy pasa por un momento complejo”
    Chile

    Kast alerta por cifras de Imacec y desempleo: “Chile hoy pasa por un momento complejo”

    Dónde y a qué hora ver a Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina en TV y streaming

    Diputada Muñoz considera que rechazo a la AC a Grau pudo ser una “moneda de cambio” para aprobación de la megarreforma

    Declaración patrimonial de Trump revela ingresos millonarios en criptomonedas, golf y también compra de acciones tecnológicas
    Negocios

    Declaración patrimonial de Trump revela ingresos millonarios en criptomonedas, golf y también compra de acciones tecnológicas

    Mercado hipotecario y economía: el intenso lobby de la banca con la CMF

    Enorme ciberamenaza: Chile recibió más de ocho billones de intentos de ataques cibernéticos el año pasado

    Cómo crear tu nombre de usuario en WhatsApp, la nueva función de privacidad que reemplazará el número telefónico
    Tendencias

    Cómo crear tu nombre de usuario en WhatsApp, la nueva función de privacidad que reemplazará el número telefónico

    Cómo acostumbrarte a tener un horario regular de sueño para dormir mejor, según un especialista

    Qué es delirium, la condición “invisible” que afecta a miles de adultos mayores en Chile y que puede dejar secuelas

    El polémico gesto de Sebastián Beccacece que da vuelta en Ecuador tras la eliminación del Mundial
    El Deportivo

    El polémico gesto de Sebastián Beccacece que da vuelta en Ecuador tras la eliminación del Mundial

    El plan de Augusto Salamé, la promesa del karting chileno que acelera en la Academia FIA 2026

    La U mira de reojo: Sevilla anuncia la salida de Alexis Sánchez

    Las novedades que trae macOS 27 de Apple: IA generativa, seguridad familiar y rediseño visual
    Tecnología

    Las novedades que trae macOS 27 de Apple: IA generativa, seguridad familiar y rediseño visual

    Los lentes Ray-Ban Meta se ponen serios: todo lo que trae la esperada versión 26 y qué significa para los usuarios en Chile

    iOS 27: las claves de la próxima actualización de Apple para el iPhone, desde Siri AI hasta mayores controles parentales

    Muere a los 58 años Manolo Arjona, uno de los miembros originales e históricos de Locomía
    Cultura y entretención

    Muere a los 58 años Manolo Arjona, uno de los miembros originales e históricos de Locomía

    “La dimensión desconocida”: la novela de Nona Fernández llega al teatro en el GAM

    Los Tres anuncian un segundo show para celebrar los 30 años del MTV Unplugged

    Estados Unidos asegura ser “un miembro orgulloso” de la OTAN y que no planea salirse de la Alianza
    Mundo

    Estados Unidos asegura ser “un miembro orgulloso” de la OTAN y que no planea salirse de la Alianza

    Trump asegura que Estados Unidos mantuvo “buenas reuniones” con Irán para avanzar en su “desnuclearización”

    Cómo los barcos ponen en riesgo su “seguridad” al transitar por el estrecho de Ormuz

    Hablemos de amor: el amor no siempre llega haciendo ruido
    Paula

    Hablemos de amor: el amor no siempre llega haciendo ruido

    El club de la migraña: comprender juntas ese dolor que no se explica

    Cosiendo en comunidad