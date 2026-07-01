Dueños de Sierra Gorda aprueban inversión por US$ 725 millones que aumentará en 30% producción de cobre de la mina

La mina de cobre conocida en Chile por operar con baja ley, Sierra Gorda SCM, recibió la aprobación de sus controladores para una cuantiosa inversión que aumentará su capacidad de procesamiento de mineral y la producción por año.

Los dueños de la mina, el grupo KGHM (polaco y con el 55% de la propiedad) y South32 (australiano y con el restante 45%), dieron el vamos a una inversión de US$ 725 millones, la cual será destinada a la construcción de una cuarta línea de molienda en Sierra Gorda, faena ubicada en el desierto de Atacama, Región de Antofagasta.

Con esta línea de molienda adicional, la capacidad de procesamiento de la faena aumentará de 48 millones de toneladas a 60 millones de toneladas por año. Un incremento de 25%. El proyecto estima que la ampliación de la planta concluya a fines de 2029, alcanzando su capacidad total en el segundo semestre de 2030.

El presidente del consejo de administración de KGHM, Remigiusz Paszkiewicz, dijo, a través de un comunicado en la página web de la compañía, donde las mineras hicieron el anuncio, que “inversiones como la construcción de la cuarta línea en Sierra Gorda son la mejor prueba de nuestro enfoque a largo plazo y nuestra determinación de aumentar la eficiencia y la escala de nuestras operaciones. Estas acciones concretas se traducen en un mayor valor para el grupo y en una mayor competitividad en el mercado global”.

En tanto, el director ejecutivo de South32, Matt Daley, precisó que “el proyecto de la cuarta línea de molienda aumentará significativamente la producción de cobre, reducirá los costos operativos unitarios y se espera que genere atractivos retornos financieros a través de una expansión en un terreno ya existente que aprovecha la infraestructura existente”.

La decisión de inversión se da luego de finalizado un estudio de viabilidad de la compañía, cuya información ratificó la existencia de potencial para conseguir una rentabilidad importante con la ampliación de la planta.

Casi 200 mil toneladas de cobre

Cuando la construcción termine, se prevé que la producción anual promedio de la mina llegue a 195 mil toneladas de cobre, 6 mil toneladas de molibdeno, 58 mil onzas de oro y 1,7 millones de onzas de plata. “Esto representa un incremento aproximado del 30% en la producción equivalente de cobre con respecto a los niveles actuales”, indicaron desde South32.

“Este proyecto nos permitirá aprovechar mejor el potencial de la mina, incrementar la producción de cobre y mejorar la eficiencia de costos. Sierra Gorda es un activo con un importante potencial de producción, y esta inversión nos permitirá aprovechar mejor sus capacidades y generar valor duradero para el grupo y sus accionistas”, enfatizó la vicepresidenta del consejo de administración de activos internacionales de KGHM, Anna Sobieraj-Kozakiewicz.

El financiamiento del proyecto se ejecutará con los flujos de caja operativos de la compañía, e instrumentos de deuda. Sierra Gorda espera que la iniciativa de inversión reduzca en 10% los costos operativos unitarios promedio de la operación nortina.

También proyecta que la iniciativa tenga una tasa interna de retorno de 20%, considerando un precio del cobre, en el largo plazo, de US$ 5 la libra. Aunque el porcentaje aumenta a 23% si se considera un valor del metal de US$ 6 la libra.

Con el nivel productivo que estima Sierra Gorda, en torno a 195 mil toneladas de cobre, la minera superaría la producción de Andina, una de las divisiones de Codelco, que el año pasado produjo 182 mil toneladas de cobre.

Incluso, la mina alcanzaría la capacidad de Quebrada Blanca de Teck, que el 2025 elaboró 190 mil toneladas de cobre, según información pública de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco).

Catabela: la exploración de Sierra Gorda

El año pasado, Sierra Gorda produjo 165 mil toneladas de cobre y 4 mil toneladas de molibdeno. Con el proyecto anunciado, esos números aumentarán.

Para continuar con el desarrollo de Sierra Gorda, la compañía trabaja en la exploración minera Catabela, cuyo objetivo es extender la vida útil de la mina.

Daley, de South32, dijo a propósito del anuncio que “más allá de este proyecto, Sierra Gorda sigue ofreciendo un importante potencial de crecimiento. La mina a cielo abierto de Catabela permanece abierta en profundidad y, en el yacimiento adyacente de Catabela Noreste, informamos recientemente de un objetivo de exploración inicial de entre 1.100 millones de toneladas con una ley de 0,48 % de TCu y 2.900 millones de toneladas con una ley de 0,45 % de TCu, lo que pone de manifiesto un mayor potencial de extensión de la vida útil del yacimiento”.

En la memoria de la compañía de 2025, mencionaron que esta exploración es un objetivo estratégico de la firma para proyectar el negocio a largo plazo, en búsqueda de incrementar la vida útil de la faena.