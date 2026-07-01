A qué hora y dónde ver a Inglaterra vs. Congo en TV y streaming
Las selecciones se miden en el primer partido de este miércoles por los 16avos del Mundial.
Este miércoles continúan los cruces por los 16avos de final del Mundial 2026 e Inglaterra se mide con la República Democrática del Congo en el primer partido del día.
Los ingleses vienen de alzarse por 2-0 ante Panamá en su último duelo de la fase de grupos.
Por su parte, el conjunto de África tuvo un reciente partido en el que ganó por 3-1 contra Uzbekistán.
Cuándo juega Inglaterra vs. Congo
El partido de Inglaterra contra Congo es este miércoles 1 de julio a las 12:00 horas de Chile.
Para este compromiso las elecciones se trasladan hasta el Estadio Atlanta de Georgia, Estados Unidos.
Dónde ver a Inglaterra vs. Congo
El partido de Inglaterra contra Congo se transmite en el canal DSports de DirecTV.
La cobertura online del cruce va por las plataformas DGO y Paramount+.
Lo Último
Lo más leído
La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.