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    Mercado hipotecario y economía: el intenso lobby de la banca con la CMF

    Durante junio la Asociación de Bancos se reunió en tres ocasiones con la presidenta de la CMF, Catherine Tornel, para bordar una serie de materias. Por su parte, Tornel también se reunió con representantes de TVN par abordar sus estados financieros.

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena
    08.05.2026 Catherine Tornel | Presidenta de la CMF Foto Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

    Una agenda cargada de reuniones con la banca sostuvo en junio la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Catherine Tornel.

    Según la información contenida en la plataforma de Ley de Lobby de organismos, el pasado 8 de junio se reunió por 30 minutos con el presidente de la Asociación de Bancos, José Manuel Mena, y con el gerente general, Luis Opazo.

    A la cita también acudió Diego Peralta, director general jurídico de la CMF, y Mariela Barrenechea, a cargo de la Dirección General de Supervisión Prudencial.

    Los temas tratados fueron descritos como “coyuntura económica”.

    Una semana después Tornel volvió a reunirse con la Abif. El día 17, Mena y Opazo, junto a Matías Bernier, gerente de estudios del gremio, concurrieron hasta las oficinas de la CMF para hablar sobre el “mercado hipotecario”.

    A la cita acudió también el comisionado Osvaldo Adasme; Francisco Cabezón, director general de Regulación Prudencial; y Carlos Pulgar, director general de Regulación Prudencial de Bancos, Seguros y Cooperativas de Ahorro y Crédito.

    En tanto, el 18 de junio la presidenta de la CMF concurrió hasta las oficinas de la Asociación de Bancos para “asistir a la sesión de directorio” del gremio.

    La reunión duró una hora y 30 minutos y se abordaron materias relativas a “diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas efectuados por los sujetos pasivos”.

    La cita reunió a las cabezas de la Abif. Junto a Mena y Opazo se encontraba Salvador Said, presidente de Scotiabank Chile; Ignacio Yarur, presidente de BCI; Luis Gazitúa, presidente de Banco Bice y Bicecorp; Juan Guillermo Agüero, gerente general de BTG Pactual; Eduardo Ebensperger, gerente general de Banco Chile; Rodrigo Bergara, presidente de Santander; Juan Manuel Matheu, gerente general de Falabella Financiero; y Patricio Parodi, presidente de Consorcio.

    Esa no fue la única reunión entre Tornel y Banco de Chile. El 22 del pasado mes, Ebensperger sostuvo una cita de 50 minutos con la presidenta de la CMF para abordar “modelos internos”. Junto a él acudieron Rolando Arias, gerente de Gestión, Control Financiero y Productividad del banco; y Álvaro Cumsille, gerente de Riesgo.

    En sus primeras semanas al mando del organismo regulador, Tornel anunció que este año la CMF reclutará a un equipo especializado para poder validar los modelos internos de la banca, lo que en la práctica implica que cada banco podrá presentar a la CMF su metodología de valoración de riesgos, y después de obtener la venia del regulador, no será obligatorio regirse únicamente bajo el criterio estándar que ya definió la CMF en el marco de Basilea III y bajo el cual hoy operan todos los bancos.

    Por parte de la entidad no solo estuvo Tornel, también participó Francisco Cabezón, Mariela Barrenechea y Diego Peralta.

    La presidenta de la CMF sostuvo otras reuniones en junio. El día 8 del mes, recibió a Susana García, directora ejecutiva de TVN; Claudio Alarcón, gerente de gestión, finanzas y técnica; y a Patricio Dussaillant, presidente del directorio de la señal estatal.

    Según la plataforma las materias tratadas fueron los “estados financieros de TVN”. En la cita también participó Peralta; Gloria Cárdenas, jefe División de Control Financiero de Valores y José Morán, jefe del Departamento de Supervisión de Información Financiera en Otras Entidades, ambos de la CMF.

    Al primer trimtres del 2026, TVN reportó una disminución en sus pérdidas desde los $5.689 millones de marzo de 2025 a $3.818 millones para el mismo periodo de 2026. Los ingresos avanzaron 3% a $10.801 millones, pero las ventas por publicidad se contrajeron 6,9%a $5.978 millones.

    Las reuniones de Peralta

    A mediados de mayo, se anunció la llegada a la Dirección Jurídica de la CMF del socio de Carey desde 1998, Diego Peralta (75 años), quien fue por años uno de los líderes del grupo bancario y financiero del referido estudio de abogados.

    En junio, Peralta registró una serie de reuniones por Ley de Lobby. El día 23 recibió al fiscal de Bci, Fernando Carmash. La cita fue descrita como una “reunión de actualización y avance en la inscripción de Bci Group”.

    Fue el año pasado cuando Bci anunció la creación del holding Bci Group, lo que en la práctica escindirá el banco con sede en Florida, EEUU, del banco en Chile.

    El director jurídico de la CMF también se reunió en junio con representantes de la Bolsa de Productos para abordar “el régimen especial de prenda”; y de la Mutual de Seguros de Chile, quienes expusieron un “informe jurídico que confirma la factibilidad jurídica para el desarrollo de una nueva línea de seguro”.

    Más sobre:RegulaciónAsociación de BancosAbifCatherine TornelCMFHipotecarioEconomíaLobby

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