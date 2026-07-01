Grau hace férrea defensa a gestión económica de Boric y responde a Quiroz por decir que se administró “como si fuera un kiosko”

El exministro de Hacienda, Nicolás Grau, hizo una férrea defensa de la gestión económica del gobierno de Gabriel Boric luego de superar los cuatro capítulos de la acusación constitucional presentada contra en su contra por eventuales responsabilidades políticas por el manejo fiscal durante el último tramo del gobierno anterior.

“Yo, por supuesto, voy a defender lo que nosotros hicimos en materia económica, porque creo que hicimos un buen gobierno en esa dimensión”, sostuvo el economista en entrevista con T13 Radio.

En la conversación, Grau afirmó que durante la administración Boric se crearon 700 mil empleos, más del 90% de ellos formales; se logró contener la inflación y que en materia fiscal, que es la gran disputa con el gobierno de Kast, lograron que la deuda del país no creciera después de 20 años.

“Y aún cuando tuvimos déficit más grande que las metas que nosotros nos pusimos, que fueron metas mucho más ambiciosas que las que se están poniendo ahora. A pesar de ello, yo diría que fuimos capaces de hacer un ajuste en términos de gasto”, afirmó el exministro.

Sobre ese punto, Grau reiteró que en el gobierno del frenteamplista hubo dos años de aumento de la productividad, que la inversión cerró 2025 con un crecimiento de 7% y que se ejecutó el mayor ajuste del planeta. “ Y lo hicimos disminuyendo la pobreza, tanto en la medición que se hizo en 2022 como en la medición que se hizo en 2024 ”, afirmó.

Grau recordó también que en diciembre de 2025 la economía se estaba expandiendo, que el PIB no minero estaba creciendo a tasas de 3% desestacionalizado y que durante todos los años la actividad creció más que las expectativas.

“Este año, y por distintas razones, a mí no me interesa tanto hacer esta pelea de cuánto responsabilidad de cada uno, creo que es poco republicano, pero este año va a ser el primer año en que se va a crecer menos de lo que eran las expectativas del mercado y del Banco Central del año anterior ”, afirmó.

En su defensa, Grau criticó al actual oficialismo recordando que ellos atribuían las mejores cifras y perspectivas económicas a las expectativas por el cambio de gobierno.

“La coalición entrante, su discurso era que eso ocurría porque el mercado ya había anticipado que estaban llegando ellos. Esa era la discusión. Entonces uno no puede estar en una situación en que cuando están bien es que el mercado está anticipando que vienen ellos y después cuando la economía baja un poco su ritmo es porque todo lo que le heredaron. Esas dos cosas, en términos lógicos, no son compatibles”, afirmó.

Respuesta a Quiroz

El exjefe de la billetera fiscal también fue abordado por las duras críticas que hizo el actual ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien en entrevista con Diario Financiero afirmó que en los últimos meses se vaciaron los fondos soberanos, dejaron la “caja en cero” y que finalmente se administró el Estado “como si fuera un kiosko”.

“ No es cierto ”, dijo Grau, afirmando que en el último año del gobierno de Boric no sacaron nada del Fondo de Estabilización Económica y Social.

Grau explicó que en los años en los que ese fondo bajó fue porque se pasa plata del Fondo de Estabilización al fondo dedicado a las pensiones.

Jorge Quiroz y Nicolás Grau.

“ Entonces si uno pone los dos fondos en conjunto, se ve un crecimiento ”, afirmó el economista, quien afirmó también que después de 2022 el gasto fiscal, como porcentaje del PIB, cayó.

Fue en ese momento de la conversación en que Grau hizo hizo una pausa en la enumeración de los logros del gobierno de Boric en materia económica para hacer una reflexión sobre los dichos de Quiroz.