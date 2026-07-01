Mientras las tecnológicas se roban la atención del mercado, en Europa las bolsas de España e Italia superan a la de EE.UU.

En el último par de años las miradas de los agentes bursátiles del mundo se han centrado en las grandes compañías tecnológicas y en el desarrollo de la inteligencia artificial. Prácticamente todas las empresas ligadas a esa industria cotizan en las bolsas de EE.UU., sin embargo, hay mercados accionarios europeos que en 2025 superaron por lejos el desempeño del mercado estadounidense y que este 2026 podrían seguir haciéndolo.

De hecho, en lo que va del actual ejercicio, el índice Euro Stoxx 600 -que agrupa a las 600 mayores empresas del Viejo Continente- se empina 9%, mientras que el S&P500 de EEUU. sube 7,48% (al cierre de esta edición).

A nivel global las gigantes tecnológicas concitan la atención. SpaceX logró la mayor apertura a bolsa en la historia al recaudar US$85 mil millones hace dos semanas, pero el retorno del sector no alcanza a los dos dígitos: Nvidia sube 4,9% y Apple 1,21%, aunque hay excepciones como Micron, que salta 325%. El Nasdaq, que agrupa a este tipo de firmas, se eleva 9,11% en el año.

Por su parte, en Europa, algunas compañías ligadas al mismo sector muestran avances más relevantes. Sivers Semiconductors, fabricante sueco de componentes de semiconductores renta 1.512,9%; en tanto la francesa Soitec, especializada en materiales para para el mismo rubro, se dispara 384%.

En el sector industrial Ceres Power, firma que desarrolla pilas de combustible de óxido sólido y que tiene a Reino Unido por sede, se empina 139,19%, mientras que la también británica ITM Power ha subido un 79,9%. La compañía produce electrolizadores utilizados para producir hidrógeno verde.

En el sector farmaceútico, la acción de la empresa de biotecnología francesa Nanobiotix crece 58,2%, después de publicar los avances de un ensayo oncológico en fase avanzada. Por su lado, la farmacéutica suiza PolyPeptide, avanza 70,7%.

A pesar de estos retornos actuales, las perspectivas bursátiles para el continente europeo en lo que resta de 2026 mucho tienen que ver con el fin del conflicto bélico en Medio Oriente.

Nenad Dinic, equity strategy research de Julius Baer, destaca el potencial alcista de los beneficios en los sectores cíclicos y orientados al consumo, esto si es que el precio del crudo Brent retrocede hacia niveles por debajo de los US$60 por barril, pues desde el inicio de la guerra entre EE.UU. e Irán los mercados europeos han mostrado un desempeño por debajo del americano.

En su mid-year outlook, JP Morgan sostuvo que “Europa se ha visto afectada en cierta medida por la incertidumbre geopolítica”, pero apuntó que el continente “se beneficiará a medida que los precios del petróleo y los tipos de interés vuelvan a bajar. Desde una perspectiva general, el crecimiento de los beneficios europeos presenta mejores perspectivas este año, tras un periodo prolongado de debilidad”.

A nivel global, el banco de inversión mantiene una perspectiva alcista para las acciones, y en el detalle indica que sobreponderan la renta variable de mercados emergentes y, en mercados desarrollados, “buscamos un mayor potencial alcista en EE.UU. Creemos que Japón sigue siendo interesante, mientras que Europa también podría recuperar terreno en el segundo semestre”.

Con todo, para Dinic aún es prematuro posicionarse “esperando un comportamiento superior sostenido frente a la renta variable de EE.UU., dada la debilidad de los datos de actividad recientes en Europa y la falta de un beneficio significativo derivado del ciclo global de inversión de capital (capex) en inteligencia artificial”.

Y es que mientras el 42% del S&P500 tiene una exposición a empresas de tecnología y el MSCI Asia Pacífico un 27%, el Euro Stoxx 600 apenas llega a un 8%.

Por sectores y países

El S&P500 rentó 16,6% en 2025, mientras que el Ibex español saltó 49%. Este año ya sube 12% y el FTSE MIB de Italia un 13,9%. Ambos índices podrían seguir al alza.

Dinic señala que, en Julius Baer, mantienen una sobreponderación en Italia y España, “donde los bancos están bien posicionados y en terreno de revisiones al alza (representan entre el 40% y el 45% del peso del índice en ambos países)”.

Ignacio Mieres, head of research de la app de inversiones XTB, señala que, en el caso de España, “es de los mercados con la perspectiva más favorable para lo que queda de 2026, aunque con la expectativa de un ritmo más pausado tras el extraordinario rally previo. El crecimiento doméstico por sobre el promedio europeo y el peso de banca y utilities, siguen siendo soportes. Esperamos que el retorno se exprese más por dividendos y recompras, que por fuertes alzas del precio”.

Respecto de Italia, Mieres apunta que, “tras un desempeño destacado, el resto del año luce constructivo, pero más moderado. La banca seguirá sosteniendo al índice mientras las tasas se mantengan elevadas, lo que apunta a resultados sólidos y atractivos dividendos”.

Por otra parte, en Julius Baer rebajaron su posición en Alemania hacia neutral, e infraponderaron a Francia, “dada su elevada exposición a los sectores de consumo, en particular, a los artículos de lujo, que se enfrentan a una menor demanda global y a revisiones negativas de sus beneficios”.

En 2026 el CAC 40 de París sube 2,9%, mientras que el Dax alemán lo hace apenas en 0,9%.

Otro es el caso de Reino Unido. JP Morgan indicó que es un mercado “barato, con una alta rentabilidad por dividendo, y puede servir como una cobertura útil en episodios de aversión al riesgo, pero probablemente se rezagará en un periodo más largo”.

En tanto, Mieres señala que, de cara al segundo semestre, debería seguir cumpliendo su papel de refugio relativo dentro de Europa, aunque su “principal límite a su recorrido es la falta de catalizadores de crecimiento propios”.

En lo que va de 2026 el índice FTSE 100, de Londres, gana 5,2%.