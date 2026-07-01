Senador Matías Walker llama a poner fin a “espiral de acusaciones constitucionales que no tienen ningún sentido”

El senador Matías Walker se refirió al rechazo a la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, apuntando que con esta tiene que "tiene que cerrarse un capítulo de espiral de acusaciones constitucionales que no tienen ningún sentido“.

Em conversación con El Mostrador, es que el senador sostuvo que “se ha desvirtuado absolutamente la naturaleza jurídica” de las acusaciones constitucionales, a la vez que valoró el proyecto que busca aumentar los requisitos para las acusaciones.

“No puede ser que basten diez firmas de un partido determinado, en este caso Libertario o Republicano, para tener tres semanas a todo el Congreso paralizado prácticamente por una acusación constitucional cuando tenemos tantos temas en el país importantes”, añadió.

Asimismo, el senador abordó la acusación señalando que “un error de estimación no es lo mismo que un ilícito constitucional“.

“Puedo estar totalmente en contra de las políticas económicas que llevó a cabo el gobierno anterior o el ministro Grau, pero yo no he logrado formarme la convicción suficiente que acá hay una infracción a la ley o a la Constitución”, agregó.

Votación de megarreforma

En la ocasión, el senador también abordó la megarreforma del Gobierno señalando que espera que logre un amplio acuerdo. “Lo dijo la presidenta del Senado y yo coincido con ella. O sea, hay que aprobar este proyecto en particular por lo menos por 29 votos y ojalá sumar al Socialismo Democrático”.

“Hay un consenso también de que no se puede tocar el Fondo Común Municipal”, mencionó, agregando que "mi voto no está disponible si eso significa tocar el Fondo Común Municipal".

Finalmente, Walker realizó un llamado al diálogo y a buscar acuerdos apuntando que “yo creo que es muy importante que el Presidente Kast empodere en estas conversaciones al ministro Alvarado, al ministro García, y no solo al ministro Quiroz, para que se puedan llegar a acuerdos transversales”.