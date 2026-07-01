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    La Junta de Paz para Gaza impulsada por Trump alerta de que la UNRWA “no es bienvenida”

    “La UNRWA no tiene lugar en la nueva Gaza. Estamos pasando de página ante la perpetua y compleja dependencia de la ayuda y el conflicto", afirmó la junta.

    Por 
    Europa Press
    Imagen archivo. Ramadan Abed

    La Junta de Paz para Gaza impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el marco de su plan para el futuro del enclave palestino ha alertado este miércoles de que la Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) “no es bienvenida” en la zona.

    “La UNRWA no tiene lugar en la nueva Gaza. Estamos pasando de página ante la perpetua y compleja dependencia de la ayuda y el conflicto. La gente de Gaza merece algo mejor”, ha afirmado la junta en un mensaje difundido a través de redes sociales.

    Previamente, el representante de Estados Unidos ante la ONU para Asuntos de Gestión y Reformas, Jeff Bartos, ha indicado que los Estados miembro “tienen una opción: financiar el incitamiento, el terrorismo y el estancamiento con promesas a la UNRWA o financiar la Junta de Paz”. “Esto brindará a los gazatíes un camino hacia la paz y la prosperidad. La historia no olvidará”, ha apuntado durante una intervención en Naciones Unidas.

    El martes, el secretario general de la ONU, António Guterres, destacó el trabajo de la agencia y pidió a la comunidad internacional “sostener su trabajo” para “cubrir las necesidades de los refugiados palestinos”.

    “Durante generaciones, los refugiados palestinos han contado con la UNRWA para recibir apoyo y servicios esenciales. La UNRWA es esencial para preservar las condiciones humanitarias necesarias para una solución política justa y duradera con dos Estados --Israel y Palestina-- que vivan lado a lado en paz y seguridad”, afirmó Guterres.

    En el pasado, el propio secretario general admitió estar colaborando “activamente” con la Junta de Paz para Gaza, aunque ha descrito en todo momento al organismo como un “proyecto personal” del presidente de los Estados Unidos.

    Más sobre:GazaUNRWADonald Trump

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