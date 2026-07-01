Ossandón le pasa la cuenta a los republicanos por el fracaso de AC a Grau: “Le estaban haciendo un daño a su Presidente”

El senador de Renovación Nacional (RN) Manuel José Ossandón reiteró este miércoles su crítica a lo que ha definido como un abuso de la herramienta de las acusaciones constitucionales tras el rechazo al libelo que se presentó contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau.

En un diálogo con la prensa chilena que acompaña al Presidente José Antonio Kast en su viaje a Paraguay, Ossandón abordó el fracaso de la acusación que presentaron en la Cámara de Diputados las bancadas de diputados del Partido Nacional Libertario y del Partido Republicano.

Fue la novena acusación presentada contra un ministro de Gabriel Boric que fracasó.

De los 26 votos que necesitaban en el Senado, lograron reunir 16 en dos de los cuatro capítulos del libelo. En los otros, el respaldo fue de nueve legisladores.

Ossandón dejó sin efecto el permiso constitucional que le permitía ausentarse de la sesión de este martes y bajar el cuórum. Esto lo había solicitado hace una semana, debido a su viaje a Paraguay junto al Presidente Kast. El senador había anticipado que él “habría votado en contra”.

“Respeto absoluto a los que hicieron la acusación, a que a mi juicio estaban equivocados, pero tienen todo el derecho. Pero yo exijo que me respeten a mí si yo pienso distinto”, manifestó el legislador este miércoles, ante las recriminaciones en el oficialismo.

El senador RN recalcó que “aquí lo que importa es que las reformas que sean buenas para Chile salgan, y no las descalificaciones y los aprovechamientos de los desconocidos que quieren hacerse conocidos insultando a las otras personas”.

“La izquierda abusó de eso, y nosotros si decimos que somos tan responsables no abusemos de esa herramienta. La herramienta de una acusación constitucional es una herramienta muy importante y no se puede usar para vengarse, para molestar, para crear un mal ambiente. Yo no entiendo a los que están centrados en apoyar al gobierno del Presidente Kast que le vaya bien, que participen en una acusación constitucional que lo único que podía lograr era enrarecer el ambiente”, insistió.

Ossandón calificó lo ocurrido como “un bochorno” y un “tremendo error”.

“Si tú te vas a meter en una pelea de esta magnitud es para ganarla. Pero además también tiene que tener un objetivo. Y ese objetivo no se cumplió”, aseguró.

En esa línea, planteó que la acción de los diputados del PNL, que no es parte del gobierno, y de los republicanos, que son la tienda del propio Presidente Kast, afectó el clima de diálogo en la Cámara Alta.

“Nosotros necesitamos mantener en el Senado un ambiente como el mantenido, de conversación con todos los sectores políticos. Nosotros en el Senado nos sentamos a conversar con los comunistas, con los socialistas, con los PPD, con la UDI, con el RN, todos. Y esto lo que hace es ensuciar ese ambiente. Yo no sé, yo no entiendo a los republicanos, por qué hicieron esto. Le estaban haciendo un daño a su Presidente”, sostuvo.