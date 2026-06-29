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    Política

    Ossandón (RN) critica AC contra Grau y advierte que “daña” la unidad del oficialismo

    El senador anticipó su ausencia en la sesión de este martes, aunque señaló que de haber estado presente "habría votado en contra, porque tras revisar el libelo, concluí que no hay una infracción constitucional".

    Por 
    Javiera Ortiz
    Ossandón (RN) critica AC contra Grau y advierte que “daña” la unidad del oficialismo PEDRO RODRIGUEZ

    El senador de Renovación Nacional (RN), Manuel José Ossandón, cuestionó la acusación constitucional (AC) en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau, y anunció que se ausentará de la Cámara Alta durante la votación.

    El parlamentario sostuvo que respeta la decisión de presentar una AC a pesar de “no estar” de acuerdo. “Pero ellos tienen que respetar también con la misma prudencia a los que no estamos de acuerdo. Sin acusarte de ‘derechita cobarde’”, lanzó Ossandón.

    “Esto lo que hace es dañar al Presidente Kast, que lo que él necesita es unidad. Si la izquierda mal usó las acusaciones constitucionales, porque la verdad es que las mal usó, las manoseó, nosotros no debemos hacer lo mismo“, agregó el senador.

    Ossandón acompañará al Presidente José Antonio Kast a la gira Mercosur por Paraguay. Por lo tanto, se ausentará de la votación contra la AC del exministro. “De haber estado en la Sala, habría votado en contra porque tras revisar el libelo, concluí que no hay una infracción constitucional”, indicó a través de X.

    Por su parte, el senador Vlado Mirosevic (PL) también formaba parte de la comitiva. Sin embargo, anunció que se quedaría en Chile para poder votar en contra de la AC. “Es mi responsabilidad estar en el Senado”.

    A un día de la votación en el Senado, la distancia entre los partidos del oficialismo sigue creciendo, mientras que en la oposición insisten en que el libelo no tiene mérito.

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    Más sobre:Manuel OssandónCongresoAcusación constitucionalNicolás GrauMinistro de Hacienda

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