UDI pide urgencia a proyecto que rebaja edad de responsabilidad penal a 13 años tras crimen de niño en San Bernardo

La Bancada UDI pidió al Gobierno otorgar máxima urgencia a un proyecto de ley que busca rebajar la edad de responsabilidad penal adolescente a los 13 años y sancionar como adultos a los mayores de 16 años que sean reincidentes o participen en delitos de alta connotación social.

El llamado fue realizado por el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, junto a los integrantes de la comisión de Seguridad Ciudadana, Jaime Coloma y Eduardo Cretton, luego del crimen de un niño de 12 años en la comuna de San Bernardo.

El menor murió la semana pasada tras quedar colgando y ser arrastrado durante varias cuadras por un grupo de delincuentes, en su mayoría menores de edad, que previamente había robado el vehículo en el que se trasladaba junto a su familia.

Los parlamentarios gremialistas recordaron que la iniciativa fue presentada por la bancada en julio de 2018, y que busca enfrentar la creciente participación de menores en delitos graves y vinculados a organizaciones criminales.

UDI pide al gobierno poner urgencia a proyecto que rebaja edad de responsabilidad penal tras crimen en San Bernardo DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

A mediados de la semana pasada, la Cámara Baja aprobó por 77 votos a favor, 40 en contra y nueve abstenciones un proyecto de resolución que solicita al Presidente José Antonio Kast acelerar la tramitación de dicha iniciativa.

Los diputados también aludieron a cifras del Ministerio Público, según las cuales en 2022 hubo 4.158 menores vinculados a delitos cometidos por organizaciones criminales. En 2023, la cifra aumentó a 4.675, mientras que en 2024 llegó a 4.966.

En ese contexto, Alessandri, Coloma y Cretton valoraron que el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, señalara durante los últimos días que, junto al ministro de Justicia, Fernando Rabat, acordaron avanzar en el análisis para estudiar una reducción de la edad de responsabilidad penal.

“En la actualidad, nuestro país enfrenta una realidad muy distinta a la que existía hace una o dos décadas. La participación de menores de edad en delitos violentos y en organizaciones criminales ha aumentado de manera muy preocupante”, advirtieron los parlamentarios.

UDI pide al gobierno poner urgencia a proyecto que rebaja edad de responsabilidad penal tras crimen en San Bernardo SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Los legisladores sostuvieron que bandas delictuales han encontrado en menores de edad un mecanismo para ejecutar delitos, considerando que las consecuencias penales son más bajas.

“Dada la actual crisis de seguridad que estamos viviendo, no podemos seguir enfrentando este fenómeno con herramientas que fueron diseñadas para una realidad completamente distinta a la que hoy tenemos”, agregaron.

Los diputados afirmaron que la sociedad tiene el deber de ofrecer oportunidades de reinserción, pero también la obligación de proteger a las personas y garantizar sanciones proporcionales al daño causado.

Antecedentes penales de menores

Junto con ello, Alessandri, Coloma y Cretton pidieron al Ejecutivo acelerar la tramitación de otro proyecto impulsado por la UDI, que busca impedir que los antecedentes penales de menores de edad se eliminen una vez que cumplen 18 años.

Según los parlamentarios, la normativa actual dificulta establecer si una persona es reincidente al alcanzar la mayoría de edad.

“Lo que estamos proponiendo es que el Congreso debata y resuelva si nuestra legislación sigue siendo adecuada para enfrentar la delincuencia actual”, señalaron.

UDI pide al gobierno poner urgencia a proyecto que rebaja edad de responsabilidad penal tras crimen en San Bernardo

En esa línea, agregaron que “una sociedad que exige más seguridad también espera que quienes reinciden una y otra vez enfrenten sanciones acordes con la gravedad de sus actos”.

“Ese es un debate que nuestro país no puede seguir postergando”, concluyeron.