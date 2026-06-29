El Presidente José Antonio Kast afirmó que el Ejecutivo respalda la idea de legislar iniciativas vinculadas a la denominada “Ley Alejandro”, tras el crimen de un menor de 12 años, y comprometió una reunión con familiares de víctimas de delitos violentos.

En entrevista con Radio Polar, el Mandatario fue consultado por el debate abierto luego del fallecimiento del menor y sostuvo que el Gobierno busca abordar el tema de manera integral, considerando tanto los proyectos de ley ya presentados como nuevas propuestas del Ejecutivo.

“Queremos reunirnos con la familia también de Joaquín, de Alejandro, y de los distintos menores que han fallecido a manos de asesinos juveniles para ver cómo enfrentar esto”, señaló Kast.

El Presidente vinculó estos casos con una problemática que, según dijo, se ha repetido en distintos puntos del país, mencionando los crímenes de Tamara, en Huechuraba; Joaquín, en Rancagua; y Andrés, en San Bernardo.

Kast respalda legislar “Ley Alejandro” y anuncia reunión con familias de víctimas de delitos violentos. En la imagen, velorio de menor Alejandro Aguila. DIEGO MARTIN/ATON CHILE

“Reiteradamente tenemos que sufrir el hecho de tener que comunicar estos asesinatos violentos por parte, a veces, de jóvenes hacia otros jóvenes, ya sea por robar un vehículo o por robarles un celular”, sostuvo.

Kast indicó que el Gobierno ha conversado con parlamentarios que han impulsado iniciativas legales y que las alternativas están siendo trabajadas desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y el Ministerio de Seguridad e Interior.

Según explicó, espera que a su regreso de la gira que iniciará por Paraguay y Uruguay pueda concretarse el encuentro con las familias .

“Esperamos que ya a mi regreso de esta gira que comienza hoy día, Paraguay y Uruguay, podamos tener la posibilidad de acoger a las familias, conversar con ellas”, afirmó.

Kast respalda legislar “Ley Alejandro” y anuncia reunión con familias de víctimas de delitos violentos. En la imagen, funeral de menor Alejandro Águila. DIEGO MARTIN/ATON CHILE

El Mandatario sostuvo además que este es un tema que “viene de muchos años” y recordó que en 2021, cuando fue candidato presidencial, se reunió con agrupaciones de familias víctimas de delitos violentos y delitos de sangre.

“Lamentablemente, no habíamos tenido hasta ahora conciencia total en el Parlamento de que vamos a una legislación que enfrente esta nueva situación, que a todos nos tiene golpeados”, agregó.

En esa línea, planteó que una de las preocupaciones del Ejecutivo es que jóvenes sean utilizados por organizaciones criminales.

“Jóvenes sean instrumentalizados por el crimen organizado y sean herramientas del delito”, señaló.

Kast respalda legislar “Ley Alejandro” y anuncia reunión con familias de víctimas de delitos violentos SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE

Kast afirmó que el Gobierno está preparando alternativas para enfrentar esta situación, pero dijo que también se debe considerar la rehabilitación de los jóvenes y mejorar los mecanismos de acogida en los establecimientos educacionales.

En ese punto, vinculó la discusión con la tramitación de la ley de Escuelas Protegidas, señalando que los recintos educativos también se han transformado en espacios donde se vulneran derechos de estudiantes.

“Estamos enfocados en eso y esperamos dentro de las próximas semanas o meses tener buenas noticias también en esa línea”, sostuvo.

Ley de reconstrucción

Durante la entrevista, Kast también hizo una breve referencia al proyecto de ley de reconstrucción, señalando que ya se podrá comenzar a discutir la idea de legislar en el Senado.

El Mandatario agradeció a los senadores que permitieron iniciar esa discusión y sostuvo que la iniciativa busca facilitar el ingreso de grandes inversiones al país.

Según dijo, esto podría tener impacto en sectores estratégicos para zonas como Magallanes, entre ellos el hidrógeno verde, que requiere inversiones de largo plazo y certezas regulatorias.

“Si nosotros ahora logramos darle facilitación regulatoria, darle garantía a grandes inversiones, esto va a ser factible”, afirmó.

Kast respalda legislar “Ley Alejandro” y anuncia reunión con familias de víctimas de delitos violentos

Plan de Desarrollo de Magallanes

En materia regional, Kast abordó el Plan Estratégico de Desarrollo de Zonas Extremas y aseguró que el Gobierno busca concretarlo en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena.

El Presidente sostuvo que el objetivo es que las obras de conectividad e infraestructura habilitante no sean un obstáculo para el desarrollo de la zona, especialmente ante industrias como el hidrógeno verde, la salmonicultura, el turismo y la logística antártica.

“El PDZE (Plan Estratégico de Desarrollo de Zonas Extremas), así como lo hemos fortalecido en la Región de Aysén y también en la Región de Los Lagos, también lo queremos concretar en la Región de Magallanes”, señaló.

Kast respalda legislar “Ley Alejandro” y anuncia reunión con familias de víctimas de delitos violentos. En la imagen, cría de salmones para la salmonicultura. (null)

Kast destacó que Magallanes tiene un “tremendo futuro” y mencionó proyectos como el camino a Yendegaia, el rol de Punta Arenas y Puerto Williams como entrada logística hacia la Antártica, además del potencial turístico de Torres del Paine.

También defendió el desarrollo de la salmonicultura en las regiones australes, afirmando que existe coincidencia entre gobernadores para potenciar una actividad que, según indicó, genera más de 3 mil empleos directos y otros puestos de trabajo indirectos.

“La Región de Magallanes y Antártica Chilena es muy relevante para Chile, tanto en temas de medioambiente como en temas de desarrollo”, sostuvo.