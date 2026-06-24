Revelan registro de otra encerrona con menor a bordo: niña de 12 años huyó por súplicas de su madre

Una cámara de seguridad captó el angustiante momento en que una niña de 12 años corre, mientras unos sujetos intimidan a su madre.

De acuerdo a información entregada por Carabineros, el incidente ocurrió afuera de un minimarket. La mamá de la menor bajó a comprar, mientras la niña permanecía dentro del auto, y al regresar fue amenazada con cuchillos por dos antisociales para quitarle el vehículo.

Por otro lado, el director de Seguridad Pública del municipio de Chiguayante, Daniel Carrillo, aseguró que equipos concurrieron en pocos minutos al lugar prestando colaboración a las personas afectadas.

Además, señaló que desde el municipio están en contacto con las víctimas para brindarles ayuda a través de la Unidad de Víctimas de Prevención del Delito.