Mirosevic se baja de gira de Kast para reforzar a la oposición en la AC contra Grau, y derecha amenaza con inhabilitarlo

Este lunes, el Presidente José Antonio Kast iniciará una gira internacional que lo llevará a Paraguay y Uruguay . En cada país, realizará una visita oficial. Y en el primero, además, participará de la cumbre de presidentes del Mercosur.

La Moneda invitó a dos senadores como parte de la delegación parlamentaria que acompañará al Mandatario: Manuel José Ossandón (Renovación Nacional) y Vlado Mirosevic (Partido Liberal).

El último de ellos, sin embargo, decidió no asistir . ¿El motivo? Este martes se votará en el Senado la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau (Frente Amplio). En una cámara con empate técnico entre izquierda y derecha, cada voto es clave, y la ausencia de Mirosevic habría complicado a la oposición, que apuesta por que la acusación se caiga.

La acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, ya pasó por la Cámara de Diputadas y Diputados. Foto: Dedvi Missene / La Tercera. Dedvi Missene

El senador Mirosevic explicó a este medio que “el presidente Kast me invitó a su gira, como miembro de la comisión de Relaciones Exteriores. Inicialmente acepté, pero mi responsabilidad es evitar que se produzca una tremenda injusticia con el exministro Grau . Por lo tanto, decidí, y así se lo comuniqué a La Moneda, declinar esta invitación que, por lo demás, agradezco”.

“Si yo salgo del país, eso significaba disminuir el quórum y aumentaba las posibilidades de que los acusadores logren esa mayoría que requieren para aprobar la acusación. Me parece que lo preferible era declinar la invitación del presidente y poder votar en contra el día martes”, agregó el liberal. Sumado a eso, emitió un comunicado público en que se daba a conocer su postura frente al libelo.

El senador Vlado Mirosevic (PL). Foto: Pablo Vásquez | Desde la redacción Pablo Vásquez R.

Las palabras de Mirosevic desataron una ofensiva en la derecha. Al transparentar cómo votará, algunos de los diputados que impulsaron el libelo exigen que se inhabilite.

“Me parece impresentable que el senador manifieste su voto abiertamente, cuando el juicio político jurídico se da en la Cámara Alta (…). Él debería tener una conducta, una posición imparcial (…). Creo debería inhabilitarse por estar presentando su postura antes”, dijo la diputada Paulina Muñoz, del Partido Nacional Libertario (PNL).

Desde la misma bancada, el diputado Pier Karlezi sostuvo que “es inaceptable que sigamos con senadores, que a sabiendas de que no pueden emitir una opinión o un adelanto sobre su votación, den a conocer su perspectiva . Mirosevic dice textual que ‘sería una injusticia que esta se aprobara’. Esto lo inhabilita totalmente para conocer y votar la acusación constitucional. Es hora de que nos empecemos a tomar la política en serio”.

El diputado Agustín Romero, del Partido Republicano, planteó que “los senadores no deberían emitir opinión. Él ya señaló que lo encuentra injusto. Si yo estuviera en su posición, me habría inhabilitado. Esto le corresponde al senador Mirosevic, él determinará si éticamente haber señalado que encuentra injusto que se apruebe esta AC es un acto de adelantar su voto, él lo tendrá que definir”.

La semana pasada, el senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli) se inhabilitó de la AC. Lo hizo luego de cuestionar la presentación de acusaciones de este tipo.

El senador Manuel José Ossandón (RN). Foto: Sebastián Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Ossandón, en cambio, está confirmado en el viaje. Para anular el efecto de su ausencia en la votación el legislador pidió permiso constitucional. Por lo tanto, con ello baja el quórum de aprobación de 26 a 25 votos. El problema para la derecha es que sin Cruz-Coke ni el militante RN, el sector solo contaría con 24 senadores, entre los que no todos están convencidos de apoyar el libelo.

Más allá del senador RN, la delegación incluye a diputados como Catalina del Real (Partido Republicano), Nelson Venegas (PS), Francesca Muñoz (Partido Cristiano) y Jorge Díaz (DC). También fue invitado el presidente del PPD, el diputado Raúl Soto, aunque se excusó por motivos familiares. De igual forma, el timonel de la UDI, Guillermo Ramírez, fue convocado, pero no podrá asistir por compromisos previos. Todos ellos son integrantes de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara.