SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Mirosevic se baja de gira de Kast para reforzar a la oposición en la AC contra Grau, y derecha amenaza con inhabilitarlo

    El senador liberal informó que desistió de acompañar al Presidente Kast a Uruguay y Paraguay para poder rechazar el libelo que se presentó contra Nicolás Grau. Tras sus palabras, diputados libertarios exigen invalidar su voto.

    Por 
    Cristóbal Fuentes
     
    Luciano Jiménez
    Mirosevic - Kast - Grau

    Este lunes, el Presidente José Antonio Kast iniciará una gira internacional que lo llevará a Paraguay y Uruguay. En cada país, realizará una visita oficial. Y en el primero, además, participará de la cumbre de presidentes del Mercosur.

    La Moneda invitó a dos senadores como parte de la delegación parlamentaria que acompañará al Mandatario: Manuel José Ossandón (Renovación Nacional) y Vlado Mirosevic (Partido Liberal).

    El último de ellos, sin embargo, decidió no asistir. ¿El motivo? Este martes se votará en el Senado la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau (Frente Amplio). En una cámara con empate técnico entre izquierda y derecha, cada voto es clave, y la ausencia de Mirosevic habría complicado a la oposición, que apuesta por que la acusación se caiga.

    La acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, ya pasó por la Cámara de Diputadas y Diputados. Foto: Dedvi Missene / La Tercera. Dedvi Missene

    El senador Mirosevic explicó a este medio que “el presidente Kast me invitó a su gira, como miembro de la comisión de Relaciones Exteriores. Inicialmente acepté, pero mi responsabilidad es evitar que se produzca una tremenda injusticia con el exministro Grau. Por lo tanto, decidí, y así se lo comuniqué a La Moneda, declinar esta invitación que, por lo demás, agradezco”.

    “Si yo salgo del país, eso significaba disminuir el quórum y aumentaba las posibilidades de que los acusadores logren esa mayoría que requieren para aprobar la acusación. Me parece que lo preferible era declinar la invitación del presidente y poder votar en contra el día martes”, agregó el liberal. Sumado a eso, emitió un comunicado público en que se daba a conocer su postura frente al libelo.

    El senador Vlado Mirosevic (PL). Foto: Pablo Vásquez | Desde la redacción Pablo Vásquez R.

    Las palabras de Mirosevic desataron una ofensiva en la derecha. Al transparentar cómo votará, algunos de los diputados que impulsaron el libelo exigen que se inhabilite.

    “Me parece impresentable que el senador manifieste su voto abiertamente, cuando el juicio político jurídico se da en la Cámara Alta (…). Él debería tener una conducta, una posición imparcial (…). Creo debería inhabilitarse por estar presentando su postura antes”, dijo la diputada Paulina Muñoz, del Partido Nacional Libertario (PNL).

    Desde la misma bancada, el diputado Pier Karlezi sostuvo que “es inaceptable que sigamos con senadores, que a sabiendas de que no pueden emitir una opinión o un adelanto sobre su votación, den a conocer su perspectiva. Mirosevic dice textual que ‘sería una injusticia que esta se aprobara’. Esto lo inhabilita totalmente para conocer y votar la acusación constitucional. Es hora de que nos empecemos a tomar la política en serio”.

    El diputado Agustín Romero, del Partido Republicano, planteó que “los senadores no deberían emitir opinión. Él ya señaló que lo encuentra injusto. Si yo estuviera en su posición, me habría inhabilitado. Esto le corresponde al senador Mirosevic, él determinará si éticamente haber señalado que encuentra injusto que se apruebe esta AC es un acto de adelantar su voto, él lo tendrá que definir”.

    La semana pasada, el senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli) se inhabilitó de la AC. Lo hizo luego de cuestionar la presentación de acusaciones de este tipo.

    El senador Manuel José Ossandón (RN). Foto: Sebastián Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Ossandón, en cambio, está confirmado en el viaje. Para anular el efecto de su ausencia en la votación el legislador pidió permiso constitucional. Por lo tanto, con ello baja el quórum de aprobación de 26 a 25 votos. El problema para la derecha es que sin Cruz-Coke ni el militante RN, el sector solo contaría con 24 senadores, entre los que no todos están convencidos de apoyar el libelo.

    Más allá del senador RN, la delegación incluye a diputados como Catalina del Real (Partido Republicano), Nelson Venegas (PS), Francesca Muñoz (Partido Cristiano) y Jorge Díaz (DC). También fue invitado el presidente del PPD, el diputado Raúl Soto, aunque se excusó por motivos familiares. De igual forma, el timonel de la UDI, Guillermo Ramírez, fue convocado, pero no podrá asistir por compromisos previos. Todos ellos son integrantes de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara.

    Más sobre:PolíticaGira presidencialUruguayJosé Antonio KastRelaciones ExterioresAcusación constitucionalPartido Liberal

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Trabajar de noche podría aumentar el riesgo de depresión en mujeres, según un estudio

    Estas son las señales de que tienes un trastorno del sueño, según especialistas

    Reino Unido, 10 años después del Brexit

    Chile Vamos deja en suspenso apoyo a indulto general a uniformados condenados en el 18-O y pide revisar “caso a caso”

    Acusación contra Calisto amenaza mayoría parlamentaria del gobierno y enciende alertas entre senadores en la mira de la justicia

    Emilia Schneider (FA): “Veo indefinición en Chile Vamos sobre si quieren ser distintos a la ultraderecha o bailar al ritmo de republicanos”

    Lo más leído

    1.
    Suben a tres los chilenos fallecidos tras terremotos en Venezuela: Cancillería confirma dos nuevas víctimas

    Suben a tres los chilenos fallecidos tras terremotos en Venezuela: Cancillería confirma dos nuevas víctimas

    2.
    Siete detenidos por tráfico de drogas en Peñaflor: Carabineros incautó dos kilos de cocaína y más de $8 millones en efectivo

    Siete detenidos por tráfico de drogas en Peñaflor: Carabineros incautó dos kilos de cocaína y más de $8 millones en efectivo

    3.
    El regreso del estigma que la comunidad haitiana había olvidado

    El regreso del estigma que la comunidad haitiana había olvidado

    4.
    Carabineros detiene a imputado por homicidio efectuado durante el 2025 en La Florida

    Carabineros detiene a imputado por homicidio efectuado durante el 2025 en La Florida

    5.
    Calisto arremete contra Fiscalía y pide diligencias para frenar cierre de causa en que arriesga 12 años de cárcel

    Calisto arremete contra Fiscalía y pide diligencias para frenar cierre de causa en que arriesga 12 años de cárcel

    6.
    Zapallar, la comuna “más cara” de la exención de contribuciones: cada inmueble dejará de pagar en promedio $3,5 millones al año

    Zapallar, la comuna “más cara” de la exención de contribuciones: cada inmueble dejará de pagar en promedio $3,5 millones al año

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El innovador tratamiento de cáncer de próstata en solo cinco sesiones, liderado por una oncóloga chilena

    El innovador tratamiento de cáncer de próstata en solo cinco sesiones, liderado por una oncóloga chilena

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Científicos lograron “reprogramar” células inmunitarias del cerebro para combatir el Alzheimer

    Científicos lograron “reprogramar” células inmunitarias del cerebro para combatir el Alzheimer

    Servicios

    Senapred declara alerta amarilla para Pichilemu por incendio forestal que afecta 100 hectáreas

    Senapred declara alerta amarilla para Pichilemu por incendio forestal que afecta 100 hectáreas

    Antofagasta y sectores de Atacama y Coquimbo se mantienen bajo alerta temprana preventiva por vientos

    Antofagasta y sectores de Atacama y Coquimbo se mantienen bajo alerta temprana preventiva por vientos

    “Peaje a luca” y fiscalizaciones: el plan de contingencia para el retorno vehicular a la RM tras fin de semana largo

    “Peaje a luca” y fiscalizaciones: el plan de contingencia para el retorno vehicular a la RM tras fin de semana largo

    Chile Vamos deja en suspenso apoyo a indulto general a uniformados condenados en el 18-O y pide revisar “caso a caso”
    Chile

    Chile Vamos deja en suspenso apoyo a indulto general a uniformados condenados en el 18-O y pide revisar “caso a caso”

    Acusación contra Calisto amenaza mayoría parlamentaria del gobierno y enciende alertas entre senadores en la mira de la justicia

    Emilia Schneider (FA): “Veo indefinición en Chile Vamos sobre si quieren ser distintos a la ultraderecha o bailar al ritmo de republicanos”

    El cobre bajó de los US$ 6, pero no habría que preocuparse: JP Morgan lo ve más cerca de los US$ 7 a fin de año
    Negocios

    El cobre bajó de los US$ 6, pero no habría que preocuparse: JP Morgan lo ve más cerca de los US$ 7 a fin de año

    Hernán Searle, dueño de Trailer Logistics: “El costo operacional del camión eléctrico ya equivale al del diésel e incluso lo supera”

    ¿Las startups necesitan un directorio?

    Trabajar de noche podría aumentar el riesgo de depresión en mujeres, según un estudio
    Tendencias

    Trabajar de noche podría aumentar el riesgo de depresión en mujeres, según un estudio

    Estas son las señales de que tienes un trastorno del sueño, según especialistas

    Descubren una mariposa que casi no envejece: cómo su “secreto” podría prolongar la vida de los humanos

    El cruce de declaraciones entre Alfaro y Chilavert que tensiona a Paraguay antes de jugar con Alemania
    El Deportivo

    El cruce de declaraciones entre Alfaro y Chilavert que tensiona a Paraguay antes de jugar con Alemania

    Con el regreso al gol de Lucero: la U vence a San Felipe y le arrebata el liderato de su zona en la Copa Chile

    Repasa el triunfo de la U sobre San Felipe en Copa Chile

    Review del DLC 2026 de EA Sports F1 25: ¿Vale la pena?
    Tecnología

    Review del DLC 2026 de EA Sports F1 25: ¿Vale la pena?

    Review de Star Fox en Nintendo Switch 2: una puesta al día impecable

    Este refrigerador inteligente permite ver su interior desde cualquier lugar a través del teléfono

    Muere el comediante José Luis “Koto” Valenzuela: sus colegas lo despidieron en redes
    Cultura y entretención

    Muere el comediante José Luis “Koto” Valenzuela: sus colegas lo despidieron en redes

    Reseña de libros: de Benjamin Markovits a Omar Jayam

    La resurrección de las batallas de freestyle entre rimas, plazas y nueva sangre

    Reino Unido, 10 años después del Brexit
    Mundo

    Reino Unido, 10 años después del Brexit

    Bukele formaliza precandidatura para buscar un tercer mandato consecutivo en las elecciones de 2027

    Presidente del Parlamento libanés afirma que el acuerdo para alcanzar la paz con Israel “no se llevará a cabo ni se implementará”

    Cosiendo en comunidad
    Paula

    Cosiendo en comunidad

    Blokecore: por qué las camisetas de fútbol se convirtieron en la prenda más inesperada del momento

    Más que un oficio: el espacio donde personas con discapacidad construyen autonomía