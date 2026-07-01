Los Tres anuncian un segundo show para celebrar los 30 años del MTV Unplugged

El MTV Unplugged es un hito en la historia de Los Tres. Lanzado en 1996, catapultó al grupo a nivel continental, lo hizo atesorar una serie de hits colectivos y demostró su versatilidad como instrumentistas, transitando una geografía que fue de las cuecas al rock.

Tres décadas más tarde, esa obra sigue resonando. Para la cita del 14 de noviembre en que presentarán el álbum grabado en Miami en el Movistar Arena -función que anunciaron la semana pasada en un concierto sorpresa en el Metro de Santiago-, el cuarteto ya agotó todos sus boletos, demostrando el arrastre y la vigencia del trabajo.

Por lo mismo, sumaron una nueva fecha para seguir celebrando. El festejo se replicará el 15 de noviembre en el mismo Movistar Arena.

La preventa de entradas empieza este jueves 2 de julio, desde las 12:00 horas. 20% de descuento pagando con cualquier medio de pago. Promoción válida por 24 horas o hasta agotar un stock de 3.000 entradas.

Venta general de entradas: Inmediatamente una vez agotada la preventa.