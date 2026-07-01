Exministro Grau, tras rechazo de la AC: “En su afán de criticar lo que se había hecho antes, han terminado criticando al país”

El exministro de Hacienda, Nicolás Grau, valoró el rechazo de la acusación constitucional en su contra y cuestionó el discurso de que el país se encuentra mal económicamente apuntando que transmite una imagen negativa de Chile. “En su afán de criticar lo que se había hecho antes, han terminado criticando al país”, afirmó.

En conversación con T13 Radio, Grau sostuvo que, “con el afán de generar mejores condiciones para hacer las transformaciones que se quieren hacer se ha descuidado una labor fundamental que tienen los gobiernos, que es desde el día uno ser el mejor vocero de Chile, el representante del país”.

En esa línea, aseguró que “en Chile se puede confiar en los datos, por supuesto que se puede confiar en los datos. Durante nuestro gobierno, durante este gobierno y durante los gobiernos anteriores. Es uno de los activos que tenemos”.

“En su afán de criticar lo que se había hecho antes, han terminado criticando al país, incluso, y aquí yo diría que esto fue como el ejemplo más paradigmático de esto, cuando se habló de que el país estaba en quiebra”, añadió.

El exministro también recordó que, al término del gobierno anterior, algunos atribuían la mejora en la economía a que el mercado anticipaba el cambio de administración.

“Uno no puede estar en una situación en que cuando están bien es que el mercado está anticipando que vienen ellos, y después cuando la economía baja un poco su ritmo es porque todo lo que le heredaron. Esas dos cosas, en términos lógicos, no son compatibles”, expresó.

Finalmente, respecto a la acusación constitucional, el exministro junto con valorar el rechazo, destacó el proyecto que busca subir las exigencias para este tipo de instrumentos.

En ese sentido, sostuvo que “hubo responsabilidades de todos lados” en el aumento de las acusaciones presentadas, a la vez que mencionó que “en política, la mejor forma de tener autocrítica es hacer cambios institucionales y hacer mejoras para adelante que permitan revertir esa dinámica”.